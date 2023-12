LG dégaine son « MyView », un nouveau moniteur intelligent, grand format… et 4K

En amont du CES, LG nous présente les grandes lignes de son « MyView », un moniteur 4K taillé pour la bureautique, le multimédia... et surtout le streaming avec l'intégration du système d'exploitation WebOS.

LG n’attend pas. À quelques jours de l’ouverture du CES 2024 (et alors que les nouveaux LG Gram ont par exemple déjà été annoncés), le constructeur coréen nous présente un nouveau moniteur IPS. Baptisé « MyView », et décliné en trois variantes (au grès des options choisies), ce dernier profite en premier lieu d’une définition Ultra HD et d’une diagonale généreuse de 31,5 pouces (en 16:9). Puisqu’il faut bien faire des compromis quelque part, ce nouvel écran a pour inconvénient d’être limité à une fréquence d’affichage 60 Hz et à 5 ms de temps de réponse, ce qui en fait un produit destiné essentiellement au multimédia et à la bureautique.

Un positionnement d’ailleurs confirmé par son approche « intelligente ». Comprenez par là qu’à la manière des téléviseurs de LG, le MyView fonctionne sous WebOS pour permettre le téléchargement des principales applications de streaming. Une télécommande est par ailleurs d’actualité, quelque soit le modèle choisi, pour naviguer dans cette interface.

Quatre coloris au choix pour s’adapter à votre intérieur

Comme évoqué plus haut, le LG MyView est décliné en trois versions : SR85U, 32SR83U et 32SR70U. Toutes sont dotées d’une dalle IPS 4K (3840 par 2160 pixels) de 31,5 pouces, mais la 32SR70U se limite à une luminance maximale de 350 cd/m2, contre 400 cd/m2 pour les autres. On retrouve par contre dans tous les cas une prise en charge du standard HDR10 et une couverture à 95% du spectre DCI-P3.

Source : LG Source : LG

« Les 32SR85U et 32SR83U sont livrés avec un support réglable à découpe circulaire, tandis que le 32SR70U repose sur une base basse, pour un look compact et élégant », explique autrement LG dans son communiqué. On apprend par ailleurs que le modèle 32SR85U peut s’équiper d’une webcam Full HD amovible. On y trouvera également une puissance de charge de 90 W en USB-C (contre 65 et 45 W respectivement pour les deux autres moutures). Les trois déclinaisons du LG MyView sont pour le reste disponibles en quatre coloris (Essence White, Mild Beige, Cotton Pink et Cotton Green), embarquent deux haut-parleurs et sont compatibles AirPlay2 et ScreenShare.

Pour l’instant, LG n’indique pas de prix ou de date de lancement, il nous faudra sûrement attendre le début du CES pour avoir accès à ces informations.