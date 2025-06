LG Gram 16 : l’ultraportable XXL qui ne pèse presque rien s’allège de plus de 300€ pour les soldes

Avec le LG Gram 16Z90S-G.AD78F, la marque prouve qu‚Äôon peut avoir un grand √©cran, une puissance de feu et une autonomie solide, sans se trimballer une enclume. Le tout dans un design raffin√© qui s√©duira ceux qui bougent autant que leurs id√©es. Pour les soldes, le prix est en baisse chez Cdiscount qui l’affiche √† 989 euros au lieu ce 1 299 euros avec l’aide d’un code promo.

La rentr√©e approche (plus qu’on ne le pense), et s‚Äô√©quiper d‚Äôun laptop performant √† bon prix devient plus que jamais une n√©cessit√©. Les soldes d’√©t√© sont les meilleurs moments pour trouver un √©cran spacieux pour bosser ou se d√©tendre, une bonne puissance pour avaler les t√Ęches les plus lourdes, et une autonomie √† toute √©preuve‚Ķ Le LG Gram 16 est taill√© pour les pros comme pour les cr√©atifs. Son combo processeur Intel Ultra 5 125H, 32 Go de RAM et 1 To de SSD en fait un monstre de productivit√©. Pourtant, il reste un poids plume : seulement 1,19 kg pour un 16 pouces. Cdiscount fait descendre son prix de 310 euros avec un code promo.

Les atouts du LG Gram 16Z90S-G.AD78F

√Čcran 16 pouces WQXGA pour un confort visuel in√©gal√©

Processeur Intel Core Ultra 7 + 32 Go de RAM pour une fluidité à toute épreuve

Ch√Ęssis en alliage de magn√©sium ultra-l√©ger : seulement 1,19 kg

Au lieu de 1 299 euros, le LG Gram 16Z90S-G.AD78F est aujourd’hui disponible en promotion √† 989 euros sur Cdiscount avec le code : 50DES499.

Un design pensé pour bouger

Le LG Gram 16 ne se contente pas d‚Äô√™tre grand, il est surtout incroyablement l√©ger pour sa diagonale. Avec 1,19 kg sur la balance, il s‚Äôimpose comme un alli√© id√©al des professionnels nomades ou des √©tudiants qui refusent de sacrifier leur dos. Son ch√Ęssis en alliage de magn√©sium ne se contente pas d‚Äô√™tre beau, il est robuste et conforme aux normes MIL-STD-810H pour affronter les al√©as du quotidien.

Son format slim permet de le glisser dans un sac sans y penser. Et son clavier rétroéclairé AZERTY assure un confort de frappe, même dans les cafés sombres ou pendant les sessions nocturnes.

L’écran de 16 pouces WQXGA (2560 x 1600 pixels) en 16:10 offre un espace de travail généreux. Parfait pour jongler entre les applications, éditer des photos ou regarder des films avec un niveau de détails impressionnant. La dalle IPS garantit des angles de vision larges et une excellente restitution des couleurs.

Performances et autonomie au rendez-vous

C√īt√© cŇďur, le LG Gram 16 embarque un processeur Intel Core Ultra 7 qui monte jusqu‚Äô√† 5,1 GHz, √©paul√© par 32 Go de RAM LPDDR5. Autant dire qu‚Äôil encaisse sans broncher le multit√Ęche, la retouche photo, le montage vid√©o l√©ger ou encore le streaming en haute d√©finition. Avec 1 To de SSD NVMe, le stockage ne sera jamais un souci : place aux gros projets, aux biblioth√®ques multim√©dia et aux backups.

L‚Äôautonomie n‚Äôest pas en reste : gr√Ęce √† une batterie de 80 Wh, le LG Gram 16 promet plus de 20 heures de lecture vid√©o, de quoi tenir une grosse journ√©e de travail sans avoir √† chercher une prise. Id√©al pour les d√©placements ou les journ√©es de r√©unions qui s‚Äôencha√ģnent.

Enfin, la connectique ne déçoit pas : deux ports Thunderbolt 4, HDMI, deux USB-A, un lecteur microSD et une prise casque. De quoi brancher tous ses périphériques sans compromis. Et le Wi-Fi 6E garantit une connexion ultra-rapide et stable, même dans les environnements encombrés.

