Ce VTT électrique idéal pour les randonnées est nettement plus intéressant lors des soldes avec 300 € de remise

En forêt ou en montagne, le Nakamura E-Summit 740 est à l’aise sur les sentiers hors bitume et se trouve être parfait pour les cyclistes sportifs friands des randonnées. Si vous êtes intéressés, pendant les soldes, il coûte 300 euros de moins.

Beaucoup utilisent les vélos à assistance électrique pour un usage urbain, mais on peut très bien s’en servir pour des activités de loisirs comme en randonnée en montagne ou en balade en forêt. Le Nakamura E-Summit 740 est justement taillé pour ce type d’expérience et voit son prix baisser de 300 euros à l’occasion des soldes.

Les avantages du Nakamura E-Summit 740

Un VTT confortable taillé pour les parcours vallonnés

Une bonne réactivité grâce au capteur de couple de 100 Nm

Une autonomie satisfaisante

Habituellement, il faut débourser 1 699,99 euros pour acquérir le vélo électrique Nakamura E-Summit 740, mais pendant les soldes, on le trouve en promotion à 1 399,99 euros sur Intersport.

Un VTTAE sportif confortable

Dans Nakamura E-Summit 740, il y a le mot « Summit » pour sommet en français. C’est donc un vélo tout-terrain à assistance électrique qui est taillé pour la randonnée et les terrains plus irréguliers en pleine nature. En s’installant au guidon, le confort est au rendez-vous avec son cadre en forme de U pour faciliter l’enjambement du vélo.

Pour affronter les routes dénivelées sereinement, on a droit à une fourche d’un débattement de 130 mm, des pneus de 27,5 pouces et de grandes pédales. Notez par ailleurs que ce VTT est un peu plus léger que la moyenne des modèles similaires, avec tout de même un bon 22,8 kg.

Un moteur puissant et une bonne autonomie pour partir à l’aventure sereinement

Son moteur constitue son atout majeur : il offre un couple de 100 Nm et bien qu’il ne soit pas le plus réactif au démarrage, une fois en mouvement, le vélo électrique de Nakamura atteint les 25 km/h en une poignée de secondes grâce au mode Boost.

Il est à l’aise sur les routes de randonnées que vous empruntez, qui peuvent être irrégulières, ou peu praticables. Les pentes pourront être gravies sans perte de vitesse. Pour ce qui est du freinage, le E-Summit 740 est doté de freins à disque hydrauliques, bien confortables et plus sécurisants que des freins mécaniques. Pour finir sur l’autonomie de ce modèle 740, sa batterie de 460 Wh lui permet de tenir jusqu’à 70 km en faible dénivelé.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien choisir son vélo électrique.

