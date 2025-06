C’est la folie des soldes : ce laptop avec écran Oled + Ryzen 5 7200U n’est qu’à 465 €

Cet Asus VivoBook 15 OLED coche toutes les cases pour un usage pro ou quotidien, avec un écran qui en met plein la rétine, une configuration équilibrée et un châssis sobre. Sans Windows préinstallé, il offre aussi un peu de liberté aux utilisateurs qui aiment choisir leur OS. Sur Cdiscount, cette machine est à 464,99 euros au lieu de 649,99 euros grâce à un code promo.

Avec un processeur AMD récent, un gros SSD et une dalle OLED de toute beauté, ce modèle d’Asus vise l’utilisateur exigeant, mais sans aller taper dans le haut du panier. Un bon compagnon de route pour le boulot, les séries et même un peu de création. Cdiscount, le propose à un prix intéressant avec une facture allégée de 150 euros.

Les atouts de ce VivoBook 15 OLED S1504

Une dalle OLED Full HD de 15,6 pouces

Un combo AMD Ryzen 5 752U et 16 Go de RAM

Un stockage de 1 To en SSD NVMe

Au lieu de 649,99 euros, le VivoBook 15 OLED S1504 est aujourd’hui disponible en promotion à 464,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Vive l’OLED

La vraie star de ce modèle, c’est l’écran. Une dalle OLED 15,6 pouces en Full HD, aux noirs profonds, aux couleurs éclatantes et aux temps de réponse très courts. Que ce soit pour regarder un film, retoucher une image ou tout simplement rédiger un rapport, le confort visuel est au rendez-vous. Moins agressif qu’un LCD classique, plus lisible dans les zones sombres, et surtout, aucune fuite de lumière sur les noirs.

La calibration est propre en sortie de boîte, avec un bon respect des couleurs (100 % sRGB), et le tout est certifié TÜV Rheinland pour la réduction de lumière bleue. Parfait pour enchaîner les heures sans s’user les yeux.

Une configuration équilibrée et sans surcharge

Sous le capot, Asus joue la carte de l’efficacité. Le Ryzen 5 7520U (4 cœurs, 8 threads) fait le job sans transpirer, notamment avec les 16 Go de RAM DDR5 qui permettent de garder plusieurs applis ouvertes sans ralentir. Le SSD NVMe de 1 To est un vrai plus : rapide au démarrage, généreux pour stocker fichiers lourds, docs, ou projets.

Petit détail à noter : pas de Windows préinstallé. C’est un choix assumé qui permet de garder un tarif attractif, et qui plaira à ceux qui préfèrent installer leur propre distribution Linux ou version de Windows, mais pas de panique la rédaction a tout prévu, nos tutoriels pour l’installation de Windows 10 ou de sa dernière déclinaison 11 sont prêts à l’emploi, il suffit seulement d’une clé USB. La connectique est complète (USB-C, HDMI, jack, USB-A), et le tout reste fin, léger, et discret.

Afin de comparer le VivoBook 15 OLED S1504 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC Portables à moins de 500 euros du moment.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.