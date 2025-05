Ce PC portable Asus Vivobook 15X avec Ryzen 7 et un écran OLED perd 200 euros sur Amazon

Vous êtes à la recherche d’un nouveau laptop facile et vous n’avez pas trouvé votre bonheur durant les French Days ? Pas de souci, les promos continuent ! Avec notamment ce Vivobook 15 X d’Asus, à la fois facile à transporter, doté d’une bonne configuration pour les tâches courantes et équipé d’un écran OLED, dont le prix passe de 899 euros à 699 euros sur Amazon.

Les ordinateurs ultraportables sont sans conteste les meilleurs modèles pour les professionnels nomades qui souhaitent une machine à la fois simple à transporter, légère et puissante. Et à ce titre, l’Asus Vivobook 15X (N3504YA) se positionne comme un excellent candidat. Fin, léger et performant, ce laptop renferme un écran OLED et un Ryzen 7 (7730U) et 16 Go de RAM et est proposé à moins de 700 euros actuellement sur Amazon.

L’Asus Vivobook 15X en trois points forts :

Un écran OLED immersif

Un processeur Ryzen puissant

Un design fin et léger

Au lieu de 899 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Amazon.

Design élégant et connectivité complète

L’Asus Vivobook 15X (N3504YA) est un PC portable plutôt élégant, avec un châssis argenté qui lui confère un aspect premium, à la fois professionnel et moderne. Le tout dans des dimensions pensées pour le transport puisqu’il ne pèse que 1,6 kg et ne fait que 17,9 mm d’épaisseur. De ce fait, il se glisse facilement dans un sac à dos ou à main.

Pensé pour la productivité — voir plus bas —, cet ordinateur portable est savamment équipé en matière de connectiques pour être utilisé en tout temps, sans devoir y ajouter d’accessoire. Il dispose ainsi du Wi-Fi 6E pour une connexion internet ultra-rapide, de ports USB-C, USB-A, HDMI et d’une prise jack 3,5 mm, facilitant la connexion à divers périphériques. Quant à sa batterie de 50 Wh, elle offre une autonomie suffisante pour une journée de travail, mais au cas où, il est possible de profiter de la fonction de charge rapide : elle permet de récupérer 60 % de batterie en seulement 49 minutes.

Performances solides pour une productivité optimale

Mais qu’en est-il de ses performances ? Il n’est pas en reste. Le laptop d’Asus est équipé du processeur AMD Ryzen 7 7730U, qui lui confère une puissance de traitement fluide pour le multitâche, la bureautique et le divertissement. Avec ses 16 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 512 Go, il assure des démarrages rapides et une navigation sans accroc. Ce modèle est idéal pour les professionnels et les étudiants recherchant une machine fiable au quotidien.

Pour finir, à la puissance brute s’ajoute un écran OLED Full HD de 15,6 pouces qui assure des couleurs éclatantes et des contrastes profonds, couvrant 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Avec un temps de réponse de 0,2 ms, il garantit une expérience visuelle immersive, que ce soit pour le visionnage de vidéos, la retouche photo ou la création de contenu.

