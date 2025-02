Le récent Asus Vivobook S14 avec écran OLED + Ryzen AI 9 est déjà 300 € moins cher sur Amazon

Écran OLED, puce Ryzen AI 9, mémoire vive généreuse… L’Asus Vivobook S 14 est résolument taillé pour la bureautique et même pour des tâches plus gourmandes. Actuellement, Amazon le propose à 1 199,99 euros au lieu de 1 499,99 euros.

Asus a récemment misé sur AMD et ses récentes puces Ryzen AI 300, qui promettent des gains de performance conséquents et une puissance supérieure à celle offerte par le Snapdragon X Elite, par exemple. Dans son Vivobook S 14, c’est plus précisément le Ryzen AI 9 365 que l’on trouve, et ce n’est pas là le seul atout de ce laptop parfait pour la bureautique. En voici un autre : son prix, qui baisse de 20 %.

Les points forts de l’Asus Vivobook S 14

Une dalle OLED de 14 pouces

Une puce Ryzen AI 9 365 + 32 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Auparavant affiché à 1 499,99 euros, l’Asus Vivobook S 14 AI-S5406-75W est désormais vendu à 1 199,99 euros sur Amazon.

Un PC portable élégant qui embarque un bel écran

L’Asus Vivobook S 14 est tout d’abord un laptop assez classe avec son châssis noir particulièrement fin (seulement 1,39 cm d’épaisseur) et léger (1,3 kg). On a donc là un parfait exemple d’ultrabook facile à transporter partout, et qui correspond donc largement aux travailleurs nomades et aux étudiants. Ce modèle intègre par ailleurs un clavier rétroéclairé, avec notamment une touche Copilot, cet assistant personnel optimisé par l’IA, qui pourrait bien vous aider dans de nombreuses tâches. Côté connectique, on trouve un port HDMI, deux ports USB-C, deux ports USB-A, un lecteur de cartes microSD et un combo jack.

L’écran marque lui aussi des points avec sa dalle OLED de 14 pouces, qui promet des noirs profonds et des contrastes infinis ; un petit atout bien appréciable pour les soirées film, par exemple. En revanche, le taux de rafraîchissement est malheureusement bloqué à 60 Hz, mais ce laptop n’ayant pas été conçu pour le jeu, ce n’est pas vraiment gênant. La définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) offre quant à elle un beau niveau de détails, et côté couleurs, l’écran couvre la totalité du spectre DCI-P3 ; soit l’assurance d’une palette de couleurs affichées très étendue.

Un PC IA bien configuré

Dans les entrailles de ce Vivobook, se niche un récent processeur AMD Ryzen AI 9 365, cadencé à 5 GHz en mode Boost, et épaulé par 32 Go de RAM pour gérer le multitâche très efficacement et faire tourner des logiciels complexes. Autant dire qu’avec une telle configuration, le PC portable peut enchaîner diverses tâches sans faiblir, y compris les plus gourmandes, comme du montage vidéo. N’oublions pas que ce PC est aussi boosté par l’intelligence artificielle, qui permet à son utilisateur d’être bien plus productif au quotidien.

Pour la partie graphique, on doit se contenter d’une carte Radeon 880M, qui ne permet pas de lancer des titres exigeants, mais elle devrait suffire pour faire tourner ponctuellement quelques jeux plus modestes. Le tout est complété par un SSD de 1 To, qui garantit des temps de chargement réduits, des lancements rapides de la machine et des transferts de fichiers en un rien de temps. Enfin, côté autonomie, Asus assure que son laptop peut tenir une dizaine d’heures par charge complète, mais tout dépendra bien sûr de ce que vous demanderez à la machine au quotidien.

