Ce PC portable Lenovo avec écran OLED + Ryzen 7 est à un excellent prix sur Amazon (-41 %)

Si vous cherchez un PC portable pratique à transporter partout, tout en étant doté d’une configuration pointue, alors le Lenovo IdeaPad Slim 5 pourrait bien être celui qui vous conviendra. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est en promotion sur Amazon, qui le propose à 594 euros au lieu de 999 euros.

Dans le catalogue de laptops conçus par Lenovo, on trouve notamment la gamme IdeaPad Slim, qui regorge de références performantes et surtout présentant un châssis fin et léger. L’un des modèles qui attire actuellement le plus notre attention, c’est le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8, propulsé par un Ryzen 7 série 7000 et qui embarque une belle dalle OLED aux couleurs vives. Un PC portable que vous pourrez retrouver à moins de 600 euros sur Amazon.

Les points forts de ce Lenovo IdeaPad Slim 5

Un châssis tout léger

Une dalle OLED WUXGA de 14 pouces

Un combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

Auparavant proposé à 999 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 est aujourd’hui disponible en promotion à 594 euros sur Amazon.

Un beau laptop qui nous accompagne partout

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 est un PC portable doté d’un châssis gris métallique robuste assez classique, mais dont les finitions sont très bien soignées. On devine même de petites similitudes avec les MacBook d’Apple, dans le design. L’IdeaPad Slim 5 a par ailleurs l’avantage d’être particulièrement fin et léger : il faut dire qu’avec 1,46 kg seulement sur la balance, il ne devrait pas trop se faire remarquer dans votre sac, surtout lors de vos déplacements. D’ailleurs, sa finesse ne l’empêche pas d’embarquer une connectique plutôt fournie, composée d’un lecteur de carte microSD, deux ports USB-A, deux ports USB-C, une prise jack et d’un port HDMI 1.4.

Côté écran, on a droit à une belle dalle OLED WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) de 14 pouces, soit une diagonale suffisante pour travailler efficacement, même si l’OLED et ses contrastes infinis mériteraient une taille d’écran encore plus importante. L’utilisateur pourra toutefois profiter de couleurs vibrantes et de noirs profonds sur cet écran, qui est également doté d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour une fluidité tout à fait agréable.

La configuration parfaite pour travailler

Lenovo a visiblement misé sur les performances ici puisqu’il a opté pour une puce Ryzen 7 7730U octocore cadencée à 2 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) et épaulée par 16 Go de mémoire. Autant dire que cet IdeaPad Slim 5 va pouvoir enchaîner diverses tâches gourmandes et maîtriser le multitâche sans ralentissement. En revanche, notez que les joueurs exigeants n’y trouveront peut-être pas leur compte puisqu’ils devront se contenter d’une carte AMD Radeon Graphics. De toute façon, ce laptop est davantage taillé pour des tâches de bureautique et la productivité.

De plus, un SSD de 1 To complète le tout et met à disposition un large espace de stockage, tout en permettant de profiter de temps de chargement réduits et de lancements accélérés de la machine et des logiciels. Enfin, côté endurance, la marque promet jusqu’à 16 heures d’autonomie en lecture vidéo, mais tout dépendra évidemment de la nature de vos usages. Et toujours d’après Lenovo, 15 mn de recharge suffisent pour gagner deux heures d’autonomie.

