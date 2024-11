Lenovo Yoga 7 : ce laptop 2-en-1 avec écran OLED + Ryzen 7 ne coûte pas plus de 800 € pendant la Black Friday Week

Mode PC portable, mode tablette, mode tente… Le Lenovo Yoga 7 est un modèle polyvalent que l’on peut utiliser de différentes façons. Une référence complète et puissante que vous pourrez retrouver affichée à 799 euros au lieu de 1 099 euros sur le site officiel de Lenovo, pendant la Black Friday Week.

Dans le catalogue de Lenovo, on trouve évidemment des PC portables classiques, mais aussi d’autres modèles un peu plus originaux, car hybrides. Il s’agit de ceux baptisés « 2-en-1 », qui peuvent adopter plusieurs positions grâce à leur charnière bien pensée. C’est ce que possède le puissant Lenovo Yoga 7, que l’on trouve, pendant la Black Friday Week, à moins de 800 euros.

Les points essentiels du Lenovo Yoga 7 2-en-1

Un PC portable convertible

Une dalle OLED tactile de 14 pouces

Un combo Ryzen 7 8840HS + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 1 099 euros, le Lenovo Yoga 7 2-en-1 est désormais affiché à 799 euros sur le site officiel de la marque grâce au code promo BLACKFRIDAY.

Un laptop léger et polyvalent

Le Lenovo Yoga 7 2-en-1 est un PC portable qui se démarque tout d’abord par sa conception. En effet, grâce à sa charnière, ce modèle hybride est capable d’adopter plusieurs positions : un mode « tente », pratique pour suivre une recette et garder les mains libres, un mode « tablette » pour pouvoir dessiner avec le stylet, ou encore, évidemment, le mode PC portable classique avec son clavier. Outre son aspect polyvalent, le Lenovo Yoga 7 a aussi l’avantage d’être suffisamment léger (1,49 kg) pour être transporté partout. D’ailleurs, il est aussi particulièrement fin puisque son épaisseur ne dépasse pas 1,66 cm. Ce qui ne l’empêche pas d’embarquer une connectique plutôt fournie : un port USB-C 3.2 Gen 2, un port USB-C 4.0, un port USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte microSD et une prise jack.

Côté écran, on a droit à une jolie dalle tactile OLED de 14 pouces, qui offre donc des contrastes infinis et des noirs bien profonds. Elle présente aussi une bonne résolution de 1 920 x 1 200 pixels et couvre la totalité du spectre DCI-P3, soit l’assurance d’une palette de couleurs affichées bien étendue. Le taux de rafraîchissement est de 60 Hz, ce qui est tout à fait suffisant pour un usage bureautique ou de la création graphique ; mais pour du gaming, c’est un peu trop juste.

Une bonne puissance pour le travail

Au cœur du Lenovo Yoga 7, se cache par ailleurs un CPU AMD Ryzen 7 8840HS, doté de 8 cœurs qui lui permettent d’effectuer pas mal de tâches simultanément, et cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz). Un processeur qui promet de bonnes performances, surtout sur les tâches communes, mais aussi le montage vidéo et la retouche photo. L’IA d’AMD est même de la partie pour optimiser l’utilisation du laptop et aider les créateurs dans leurs tâches. Le processeur est aussi épaulé par 16 Go de mémoire vive, bien utiles pour le multitâche, tandis que le SSD de 512 Go permet non seulement de profiter d’une capacité de stockage très confortable, mais aussi de lancements accélérés des applications et de transferts de fichiers très rapides.

Enfin, Windows 11 Famille est déjà installé, ce qui évite d’acheter une licence d’exploitation. Et côté autonomie, la marque assure que le laptop est capable de tenir une journée entière sur une charge. La charge rapide permet de son côté de gagner 2 heures d’autonomie en 15 minutes de recharge.

