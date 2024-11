Ce laptop Lenovo avec écran Oled et boosté par une puce Snapdragon X Plus est à -20 % à la Black Friday Week

Le Lenovo IdeaPad Slim 5x est un PC portable compact et plutôt puissant avec un écran OLED de 14″ que vous retrouvez à 799,99 euros chez Fnac et Darty durant la Black Friday Week.

Les ordinateurs de 14″ ont le vent en poupe, notamment chez les étudiants et les télétravailleurs, car ils sont à la fois compacts et légers, faciles à transporter. En plus, ce modèle brille avec son écran OLED qui affiche de la Full HD à 60 Hz, le top pour les créateurs. Son prix aussi est top, puisqu’il est disponible chez Fnac à 799,99 euros. Il est au même prix chez Darty aussi, si vous préférez, tout ça grâce à la fameuse Black Friday Week.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Slim 5x

L’écran WUXGA OLED de 14″ est sacrément impressionnant

Le processeur Snapdragon X Plus couplé à 16 Go de RAM envoie du lourd

Avec le WiFi 7 et le Bluetooth 5.3, tout va beaucoup mieux

C’est l’une des offres phares de cette Black Friday Week. Le Lenovo IdeaPad Slim 5x, un PC portable compact adapté aux télétravailleurs, créateurs et étudiants, passe de 999,99 euros à 799,99 euros. Avec en plus le choix pour la crèmerie : Fnac ou Darty, en fonction de celui que vous préférez.

Si vous avez de (très) grandes poches, il pourrait presque rentrer dedans

Le Lenovo IdeaPad Slim 5x est donc un PC portable au design élégant, en aluminium. Il se destine plutôt à la bureautique ou un usage professionnel avec son écran OLED de 14″ pouces » WUXGA et une fiche technique orientée performance. Avec, vous bénéficiez du processeur Qualcomm Snapdragon X Plus, avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage SSD, ce qui permet de gérer le multitâche.

L’écran HDR avec une luminosité de 400 nits, ce qui est plutôt bon quoiqu’un peu léger pour un usage en extérieur. Avec une autonomie pouvant atteindre 25 heures en lecture vidéo et un poids plume de 1,48 kg, c’est vraiment un modèle fait pour la mobilité, sachant qu’il mesure 312 × 221 × 16,9 mm. La charge rapide ajoute une touche pratique, mais son absence de carte graphique dédiée limite ses capacités.

Il vous gâte niveau connectivité

Ce modèle coche toutes les cases essentielles côté connectique : vous avez deux ports USB Type-C 2.1, deux ports USB classiques, un port HDMI audio et un lecteur d’empreintes digitales pour plus de sécurité. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3 garantissent des connexions sans fil rapides et fiables, idéales pour la visioconférence ou le partage de fichiers. Sans oublier une version de Windows 11 préinstallée, pour un usage immédiat.

Certains pourraient regretter l’absence de batterie amovible ou un indice de réparabilité modeste (7,4/10). Cependant, son clavier rétroéclairé et son châssis robuste en font un appareil agréable à utiliser au quotidien, d’autant que vous profitez de 25 h d’autonomie (en lecture vidéo). Donc voilà, vous avez un PC portable compact, puissant et léger, même s’il lui manque quelques atouts pour être totalement incontournable.

Si jamais vous cherchez un PC portable plus puissant, moins cher, plus grand, moins grand… Il en existe toute une galaxie que vous pouvez retrouver dans notre guide d’achat sur les meilleurs ordinateurs du moment.

