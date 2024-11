Fnac et Darty proposent des prix toujours plus bas pour le Black Friday : le TOP 15 des offres

C’est le coup d’envoi du Black Friday ! L’occasion pour les enseignes, comme Fnac et Darty, de redoubler d’efforts et de casser encore plus les prix sur les produits Tech les plus populaires du moment.

Eh oui, le Black Friday est lancĂ© mĂŞme si l’on n’est pas encore vendredi. Au programme, des promotions sur toutes les enseignes du web, comme chez la Fnac et Darty. Nous avons regroupĂ© les meilleures offres que l’on recommande les yeux fermĂ©s. C’est encore l’occasion pour faire ses emplettes Ă prix sacrifiĂ©s.

Les meilleures offres Fnac et Darty durant le Black Friday

Apple iPad Air 11 M2 (2024) Ă 649 euros au lieu de 719 euros : Fnac / Darty

LG OLED65C4 Ă 1 490 euros au lieu de 2 190 euros : Fnac

Asus ExportBook 14″ Ă 879 euros au lieu de 999 euros : Fnac

Pack Xiaomi 13T Pro + Watch 2 Pro Ă 701 euros au lieu de 1 001 euros : Fnac / Darty

Bose S1 Pro Plus Ă 649 euros au lieu de 799 euros : Fnac

Pack Xiaomi Redmi Pad Pro avec clavier Ă 279 euros au lieu de 359 euros : Fnac / Darty

Honor Magic V3 Ă 1390 euros au lieu de 1 999 euros : Darty

Google Pixel 9 Ă moins de 800 euros : Fnac / Darty

Kobo Libra Colour Ă 209 euros au lieu de 229 euros : Fnac / Darty

Xgimi MoGo 2 Pro Ă 369 euros au lieu de 499 euros : Darty / Fnac

Samsung Galaxy Tab S9 Ă 649 euros au lieu de 899 euros : Fnac / Darty

MSI Claw A1M-042FR Ă 499 euros au lieu de 799 euros : Fnac

Motorola Razr 40 Ultra Ă 799 euros au lieu de 1 199 euros: Fnac

SSD Lexar Play 2280 (2 To) avec 60 euros de moins : Fnac

Google Pixel Buds Pro 2 Ă 219 euros au lieu de 249 euros : Fnac / Darty

Apple iPad Air 11 M2 (2024)

Sorti en juin dernier, l’iPad Air 11 Ă©quipĂ© d’une puce M2 connaĂ®t sa première rĂ©duction et c’est bien sĂ»r pendant le Black Friday : la tablette Apple bĂ©nĂ©ficie de 70 euros de rĂ©duction.

En quoi l’iPad Air 11 » M2 (2024) d’Apple est-il intĂ©ressant ?

Pour son Ă©cran sublime et son joli design

Ses performances au top avec la puce M2

Et sa durée de vie

ProposĂ© au dĂ©part Ă 719 euros, l’iPad Air 11″ M2 de 2024 est en ce moment en promotion Ă 649 euros chez Darty. L’offre est Ă©galement disponible Ă la Fnac.

LG OLED65C4

Ă€ la recherche d’un très bon tĂ©lĂ©viseur durant le Black Friday ? Ça tombe bien, le LG OLED65C4, modèle phare de LG, voit son rapport qualitĂ©/prix s’amĂ©liorer grâce Ă cette remise de 700 euros sur son prix initial.

Le LG OLED65C4 est un excellent TV pour…

Sa qualitĂ© d’image, avec sa dalle OLED evo 4K rafraĂ®chie Ă 144 Hz

Son interface utilisateur très complète et réactive

Et ses performances gaming

Au lieu de 2 190 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 490 euros Ă la Fnac.

Sachez que la version de 77 pouces est, elle aussi, disponible en promotion chez le mĂŞme marchand durant le Black Friday. Au lieu de 3 290 euros, le LG OLED77C4 est disponible en promotion Ă 2 190 euros.

Asus ExportBook 14″

Entre ses finitions, sa configuration solide et sa bonne autonomie, l’Asus ExportBook 14″ prĂ©sente de très beaux arguments. La bonne nouvelle, c’est qu’il est actuellement en promotion lors du Black Friday.

Les forces de l’Asus ExpertBook 14″

Une conception légère et robuste

Un Ă©cran de 14″ WQXGA+ Ă 144Hz

Le combo Intel Core Ultra 5 + 16 Go RAM + 1 To SSD

Au lieu de 999 euros, l’Asus ExpertBook 14″ est dorĂ©navant proposĂ© en promotion Ă 879 euros Ă la Fnac.

Pack Xiaomi 13T Pro + Watch 2 Pro

Un pack intĂ©ressant regroupant un smartphone haut de gamme et une montre connectĂ©e, ça vous branche ? C’est ce que propose la Fnac et Darty proposent un Xiaomi 13T Pro accompagnĂ© d’une Watch 2 Pro pour 700 euros.

Que propose ce pack Xiaomi ?

Un smartphone puissant doté d’un écran 144 Hz

Charge rapide 120 W et espace de stockage XL

Une montre qui a tout du haut de gamme

Avec deux jours d’autonomie

LancĂ© au prix de 1 000, le Xiaomi 13T Pro (1 To) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 701 euros Ă la Fnac, mais aussi chez Darty avec en prime, une Xiaomi Watch 2 Pro d’une valeur de 269,99 euros. En temps normal, ce pack de deux produits coĂ»te 1 001 euros.

Bose S1 Pro Plus

Bose est une marque réputée pour ses produits audio qui cachent une grande puissance : c’est le cas de l’enceinte amplifiée S1 Pro Plus et sa puissance de 150W que vous retrouvez à -18 %.

La Bose S1 Pro Plus, c’est quoi ?

Un système de sonorisation sans fil pratique à transporter

DĂ©lire une bonne puissance sonore : 150 W

Compatible Bluetooth

Avec un prix barrĂ© Ă 799,99 euros, l’enceinte Bose S1 Pro Plus se nĂ©gocie aujourd’hui Ă 649,99 euros Ă la Fnac.

Xiaomi Redmi Pad Pro

La Xiaomi Redmi Pad Pro est une tablette convaincante qui dĂ©voile rĂ©ellement tout son potentiel lorsqu’elle est accompagnĂ©e d’un clavier. Justement, elle est actuellement incluse dans un pack avec cet accessoire, et pendant la Black Friday Week, on trouve le tout Ă 279,99 euros au lieu de 359,99 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Redmi Pad Pro

Une dalle LCD 2,5K de 12,1 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 7s Gen 2

Une batterie de 10 000 mAh

Initialement proposĂ© Ă 359,99 euros, le pack avec une Xiaomi Redmi Pad Pro (Wi-Fi, 6 Go + 128 Go) et son clavier est aujourd’hui disponible en promotion Ă 279,99 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Honor Magic V3

Honor a dévoilé il y a peu son tout nouveau smartphone pliable, le Magic V3. Un modèle d’une finesse folle qui peut s’ouvrir comme un livre pour offrir un super grand écran de 7,92″. Le plus fou dans cette histoire ? Même plié, il n’est pas beaucoup plus épais que le Samsung Galaxy S24 Ultra : 9,2 mm pour le Honor, 8,6 mm pour le Samsung.

Le Honor Magic V3 en résumé

Un design tout en finesse, ouvert comme fermé

La compatibilité avec la charge rapide 66 W

Un bloc photo haut de gamme pour filmer en 4K@60 fps

Affiché à 1 999,99 euros, le Honor Magic V3 revient en promotion 1 399,90 euros chez Darty.

Google Pixel 9

Le Google Pixel 9 est le modèle de base de la dernière génération de smartphones de la marque. Il est épaulé par de nombreuses fonctions liées à l’intelligence artificielle, sans compter une puissance à la hauteur de ses prétentions. À l’occasion du Black Friday, vous pouvez le commander 100 euros moins chers.

Les points Ă retenir du Google Pixel 9

Son écran OLED de 6,3″ qui affiche 2424 x 1080 pixels à 120 Hz

La marque promet 7 ans de mises à jour, c’est énorme

Un nouveau design moderne et un côté photo au top

Lancé à 899 euros, le Google Pixel 9 est disponible à 799 euros pendant la Black Friday Week sur le site de Darty ou celui de la Fnac.

Kobo Libra Colour

L’Ă©cran couleur, les performances, l’ergonomie, l’autonomie de la batterie et les capacitĂ©s d’Ă©criture sont tous les Ă©lĂ©ments que l’on a apprĂ©ciĂ©s de la Kobo Libra Colour lors de notre test. Si vous ĂŞtes en quĂŞte d’une liseuse couleur, elle se nĂ©gocie moins chère lors de la Black Friday Week.

Les points Ă retenir de la Kobo Libra Colour

Les couleurs !

L’ergonomie

C’est fluide avec de bonnes performances

Les autres usages : prise de notes + livres audio

Disponible Ă 229 euros, la liseuse Kobo Libra Colour se nĂ©gocie aujourd’hui Ă 209 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Xgimi MoGo 2 Pro

Avec son format compact, le Xgimi Mogo 2 Pro fait partie de ces vidéoprojecteurs légers qu’on peut installer très facilement dans n’importe quelle pièce. Surtout, cette référence ne manque pas d’atouts, entre sa correction automatique efficace du trapèze et de la netteté ou encore son intégration d’Android TV 11.

Ce qu’il faut retenir du XGIMI MoGo 2 Pro

Un format compact

Des images diffusées en Full HD jusqu’à 120 pouces

La correction automatique du trapèze et de la netteté

Android TV

Lancé à 499 euros, le Xgimi Mogo 2 Pro est actuellement en promotion à 369 euros chez la Fnac et Darty.

Les offres de la Black Friday Week encore disponibles

Samsung Galaxy Tab S9

La Galaxy Tab S9 est la plus abordable des tablettes haut de gamme Samsung, et pourtant elle semble ĂŞtre la plus intĂ©ressante des trois. Cette ardoise est un très bon produit, avec son design soignĂ©, ses performances de haute volĂ©e et son autonomie solide. Bonne nouvelle : aujourd’hui elle est Ă un prix bien plus attractif.

Un écran Amoled de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 8 Gen 2

Endurante, avec sa batterie de 8 400 mAh

Proposée dans un pack à 899,99 euros, la Samsung Galaxy Tab S9 avec Smart Cover et chargeur revient à 649 euros à la Fnac et Darty.

MSI Claw A1M-042FR

Avec sa MSI Claw, MSI a tout naturellement souhaité concurrencer cette rivale, au point d’en copier certains aspects, notamment au niveau de l’ergonomie de la console. Mais, si on a largement préféré la ROG Ally, la MSI Claw a tout de même quelques points positifs qui méritent le détour, surtout à ce prix.

Une ergonomie parfaite

Une console sous Windows

Une chauffe très bien maîtrisée

Lancée à 799 euros, la console portable MSI Claw AM1-042FR sous Intel Core Ultra 5 et avec 512 Go de stockage est en ce moment remisée à 499 euros sur fnac.com.

Motorola Razr 40 Ultra

Si vous êtes tenté par un smartphone à clapet, le Motorola Razr 40 Ultra est bourré qualités et réussi à être aussi convaincant que ceux proposés par Samsung. D’ailleurs, grâce à la Black Friday Week, son prix passe de 1 199 euros à 799 euros.

Le design fin et agréable

Un grand écran externe qui a inspiré le Z Flip 5

Les performances de son Snapdragon 8+ Gen 1

Au départ à 1 199 euros, le Motorola Razr 40 Ultra est aujourd’hui disponible à 799 euros sur fnac.com.

SSD Lexar Play 2280 (2 To)

Si vous possédez une PlayStation 5, quel que soit son modèle, vous pouvez très facilement ajouter un SSD pour avoir plus de stockage, comme ce Lexar Play 2280 2 To à -30 %.

Lexar Play 2280 2 To // Source : Frandroid

Jusqu’Ă 6 500 Mo/s en lecture sur PS5, 7 400 Mo/s sur PC

Le dissipateur thermique, indispensable pour la console de Sony, est déjà en place

Il est dotĂ© d’un cache dynamique HMB et SLC

Quand ce n’est pas la Black Friday Week, le Lexar Play 2280 2 To coĂ»te 199,99 euros. Heureusement, en ce moment, vous pouvez Ă©conomiser pas moins de 70 euros et le commander pour 139,99 euros.

Google Pixel Buds Pro 2

Les Google Pixel Buds Pro 2 apportent des améliorations notables. Leur design compact et confortable, associé à une réduction de bruit active nettement plus performante, en font une option intéressante pour les utilisateurs Android. Intéressés ? Ça tombe bien, ils sont en promo durant la Black Friday Week.

Une réduction de bruit active (ANC) nettement améliorée

Une bonne qualité des appels

Un mode transparence de bonne qualité

L’intĂ©gration poussĂ©e avec l’Ă©cosystème Google (notamment l’IA Gemini)

Au lieu de 249 euros, les Google Pixel Buds Pro 2 sont dorénavant proposés à 219 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencĂ© dĂ©but novembre pour la majoritĂ© des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui prĂ©cède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

