Test de la Kobo Libra Color : la couleur change presque tout

Si vous êtes un grand lecteur et que vous cherchez une liseuse électronique performante et innovante, vous avez probablement déjà entendu parler de la Kobo Libra Color. Ce tout nouveau modèle arrive avec des couleurs. Mais est-ce utile ? Pour le savoir, nous avons testé la Kobo Libra Color pendant plusieurs semaines.

La Kobo Libra Color est la première liseuse couleur de Kobo, et elle utilise la technologie d’écran Kaleido 3 d’E Ink. Cette technologie promet 4 096 couleurs et des couleurs plus saturées que la génération précédente Kaleido Plus.

Amazon, de son côté, n’a pas encore plongé dans le monde des liseuses Kindle couleur. Les amateurs de couleur chez Amazon sont toujours dirigés vers leurs tablettes Fire, qui, soyons honnêtes, sont mauvaises.

Fiche technique

Modèle Kobo Libra Colour Dimensions 144,6 mm x 8,3 mm DPI 300 ppp Stockage extensible Non Mémoire interne 32 Go Compatible 4G Non Compatible 5G Non Type de connecteur USB Type-C Poids 199,5 g Couleur Noir, Blanc Apparence Plastique Indice de protection IPx8 Fiche produit

Notez qu’il n’y a pas de slot SD, ni micro SD.

Ce test a été réalisé avec une Kindle 2022 prêtée par Kobor Rakuten.

Compacte et légère : un plaisir à utiliser

J’avais une Kindle, mais je suis passé à une Kobo il y a quelques années. Elle a bien vieilli depuis. Ces trucs sont comme de bonnes vieilles baskets, vous ne voulez pas les remplacer tant qu’ils font leur job, n’est-ce pas ? Mais bon, un peu de nouveauté ne fait jamais de mal. Et c’est là que la Kobo Libra Color entre en jeu avec deux grosses nouveautés : la couleur, évidemment, et la certification IPX8, qui protège votre précieuse batterie des éclaboussures. Enfin, on peut lire au bord de la piscine sans s’inquiéter.

L’une des premières choses que l’on remarque avec la Kobo Libra Color, c’est son design. Avec sa forme légèrement inclinée, elle tient confortablement dans une main, ce qui en fait un compagnon idéal pour les longues sessions de lecture.

Elle est surtout agréable avec une utilisation à une main, grâce au bord de la marge plus épaisse légèrement incurvé vers le haut avec deux boutons de changement de page parfaitement placés pour offrir une prise en main confortable.

Les petites notes texturées à l’arrière, c’est vraiment agréable en main. Ça sent la qualité. Les boutons physiques de changement de page sont bien placés et offrent une alternative pratique à l’écran tactile.

Pour démarrer la Kobo Libra Colour, il suffit d’appuyer sur le bouton Marche/Arrêt situé à l’arrière, à l’opposé de sa poignée ergonomique. Selon que l’utilisateur soit droitier ou gaucher, ce bouton peut être positionné en haut ou en bas de la liseuse. L’écran s’oriente automatiquement, c’est pratique.

Ce que je trouve assez impressionnant, c’est que Kobo a réussi à maintenir le poids de l’appareil bas malgré l’utilisation d’une batterie plus grande. Elle pèse un peu moins de 200 grammes sans étui, ce qui est étonnamment plus léger que la Libra 2 qui pèse 215 g.

La Kobo Libra 2 offre aussi la lecture de livres audio en plus des livres couleur. Cependant, il est important de noter qu’elle ne dispose pas de haut-parleur intégré, ce qui oblige à l’apparier avec un casque sans fil ou une enceinte Bluetooth pour profiter pleinement de cette fonctionnalité tout en vaquant à d’autres activités. De plus, il convient de souligner que seuls les livres audio provenant de la boutique Kobo peuvent être lus sur cette liseuse, les fichiers MP3 et autres formats musicaux n’étant pas compatibles.

Enfin, parlons du stylet Kobo 2 : il permet de décupler l’usage de la liseuse, en annotant vos pages de livre, mais également en se transformant en bloc-notes. Par contre, les 70 euros demandés ne sont pas négligeables. Dommage de devoir le charger en USB-C, et pas sans-fil par induction.

Un écran couleur

Le principal attrait de la Kobo Libra Color est bien sûr son écran couleur. Avec la technologie d’écran Kaleido 3 d’E Ink, elle offre des couleurs. Les livres illustrés, les bandes dessinées, certaines pages de manga, les livres de cuisine et de voyage, les magazines et les romans graphiques prennent vie sur cet écran, cela offre une toute nouvelle dimension dans leur expérience de lecture. Cependant, il est important de noter que les couleurs sont délavées, surtout par rapport à des tablettes classiques.

Les couleurs délavées, mais c’est une caractéristique inhérente à la technologie des écrans d’encre électronique. Cependant, cela ne devrait pas être perçu comme un défaut. En effet, ces écrans ne visent pas la même précision et saturation des couleurs que nos smartphones ou nos ordinateurs.

Contrairement aux écrans LCD, ils privilégient un confort visuel optimal, notamment lors de longues sessions de lecture. Imaginez la lecture sur cet appareil comme celle d’un journal illustré. Certains pourraient trouver les couleurs moins vives, mais pour un support d’écriture conçu pour ménager les yeux et offrir des semaines d’autonomie, c’est plutôt impressionnant. En couleur, vous bénéficiez de 150 pixels par pouce, et en noir et blanc, de 300 pixels par pouce, ce qui est conforme à la norme des liseuses électroniques monochromes.

En testant la Kobo Libra Color en mode noir et blanc, sans la luminosité activée, j’ai remarqué que le rendu était légèrement décevant par rapport à une liseuse noir et blanc classique. Les contrastes semblaient moins nets, et les détails moins définis. Et je n’étais pas le seul, comme vous pouvez voir plus bas. Cela peut s’expliquer par l’intégration d’un nouvel écran E-ink (Kaleido 3), conçu pour offrir des couleurs éclatantes mais qui pourrait compromettre la qualité de l’affichage en mode noir et blanc traditionnel. Par contre, vous ne serez pas déçu par les niveaux de luminosité.

La Kobo Libra 2 propose un mode nuit appelé ComfortLight Pro, qui ajuste automatiquement l’éclairage en fonction de l’heure du jour, avec la promesse de réduire, voire d’éliminer la lumière bleue émise par les écrans, réputée perturber le sommeil. De plus, la liseuse offre un mode sombre activable depuis les Paramètres, affichant un texte blanc sur fond noir, idéal pour une lecture confortable dans des conditions de faible luminosité.

Logiciel

Certains fidèles de la lecture numérique ne jurent que par Kindle. Cependant, ceux qui explorent les alternatives découvrent rapidement que Kobo offre une solution tout aussi complète. Sur l’écran de la liseuse, l’utilisateur trouve une multitude de rubriques, de « Mes livres » à « Recommandés », en passant par les « Meilleures ventes ». L’accès à la boutique en ligne Kobo et à la rubrique Kobo Plus via le Wi-Fi permet également de souscrire à un abonnement mensuel de 9,99 € pour une lecture et une écoute illimitées d’eBooks.

Dès qu’un titre est ouvert, vous avez la possibilité d’intervenir à tout moment et sur n’importe quelle page pour découvrir la signification ou la traduction d’un mot. Un simple appui prolongé sur le mot en question ouvre une fenêtre de dialogue offrant diverses options telles que le surlignage, la prise de notes ou même une recherche sur Wikipedia ou Google pour une compréhension plus approfondie.

En pleine lecture, un simple appui au centre du livre fait apparaître les paramètres de lecture en bas de la page. L’utilisateur peut alors personnaliser son expérience en choisissant parmi 14 polices de caractère différentes, ajuster leur taille, l’interlignage et les marges à l’aide d’un curseur intuitif. De plus, il est possible de configurer les commandes des touches situées sur la poignée pour avancer ou reculer dans l’œuvre selon ses préférences, offrant ainsi une personnalisation complète de l’expérience de lecture.

Enfin, le gyroscope intégré dans la poignée de la liseuse Kobo permet une orientation automatique du texte, s’adaptant à la manière dont l’utilisateur tient l’appareil, que ce soit avec la main gauche ou la main droite. Cette fonctionnalité assure une lecture fluide et confortable, quel que soit l’angle de vision choisi par le lecteur.

Du point de vue de la compatibilité des formats de fichiers, la Kobo est une solution polyvalente, prenant en charge une variété impressionnante de formats, allant des classiques EPUB, PDF et MOBI aux images JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, ainsi qu’aux fichiers TXT, HTML, RTF et même aux fichiers de bandes dessinées au format CBZ et CBR.

De plus, la compatibilité avec le logiciel Calibre simplifie grandement le transfert de contenu, permettant aux utilisateurs de gérer facilement leur bibliothèque numérique et de synchroniser leurs fichiers entre leur PC/Mac et leur liseuse Kobo.

Calibre Télécharger gratuitement

On peut aussi synchroniser avec des dossiers Google Drive ou Dropbox. Il est très facile d’utiliser ces services cloud et il est également assez transparent de transférer des notes et des carnets de notes dessus. Vous pouvez même y accéder via l’application Kobo sur votre smartphone.

Kobo Books Télécharger gratuitement

Comment passer de Kindle à Kobo ?

Si vous envisagez de passer d’une liseuse Kindle à une liseuse Kobo, pas de panique, c’est tout à fait faisable ! Pour commencer, assurez-vous de sauvegarder votre bibliothèque Kindle sur votre ordinateur à l’aide du logiciel Kindle pour PC ou Mac. Ensuite, vous pouvez utiliser un logiciel comme Calibre pour convertir vos livres Kindle au format EPUB, compatible avec les liseuses Kobo.

Une fois vos livres convertis, branchez votre liseuse Kobo à votre ordinateur avec un câble USB et transférez vos livres convertis à l’aide de Calibre. Suivez simplement les instructions spécifiques à votre modèle de liseuse Kobo pour le processus de transfert. Et voilà !

Autonomie

L’autonomie de la batterie est un autre aspect important pour les lecteurs numériques, et la Kobo Libra Color ne déçoit pas. Grâce à sa batterie longue durée, elle offre jusqu’à un mois d’autonomie, selon la quantité de lecture et d’utilisation des autres fonctionnalités. Même après deux semaines d’utilisation intensive, il en reste beaucoup dans cette liseuse.

Cela signifie que vous pouvez emporter votre liseuse en voyage sans avoir à vous soucier de recharger fréquemment, ce qui est un énorme avantage pour les lecteurs assidus. Avec de l’USB-C, vous aurez toujours un câble à portée de main dans le pire des cas.

Prix et disponibilité

La Libra Colour est disponible à la Fnac pour 229,90 euros, en noir et blanc. Bien qu’elle soit au même prix que la Kindle Paperwhite d’Amazon, elle offre un écran E Ink couleur et une compatibilité légèrement supérieure, ce qui en fait un choix intéressant pour les amateurs de lecture numérique. Il y a aussi le style Kobo 2, vendu séparément, à 70 euros.



