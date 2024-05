Le nouveau ChatGPT, les annonces IA de Google et le Google Maps français – L’actu tech de la semaine

OpenAI dévoile son tout nouveau modèle de langage, Google met encore le paquet sur l'IA et une application française veut concurrencer Google Maps. On fait le tour des actualités tech marquantes de la semaine.

OpenAI dévoile le futur de ChatGPT

OpenAI a annoncé des nouveautés pour ChatGPT, dont GPT-4o, une version améliorée accessible gratuitement de son modèle de langage multimodal. ChatGPT Voice a aussi impressionné, avec des interactions vocales plus rapides et naturelles, capable d’adapter ses intonations et de ne pas perdre le fil lors d’interruptions. OpenAI a fait plusieurs démonstrations, en résolvant des équations, en racontant des histoires avec des intonations variées, et en traduisant des discussions en capturant les hésitations et les rires.

Google annonce la nouvelle version de Gemini

Lors de keynote d’ouverture de la Google I/O, la firme a sans surprise mis l’emphase sur les annonces IA pour tous ses services. Google a notamment annoncé Gemini 1.5, la nouvelle version de son modèle IA qui sera intégré à tous les outils Google, avec des réponses plus claires, pertinentes et rapides. La recherche sur Google ne sera plus la même avec les AI Overviews.

Une application française pour concurrencer Google Maps ?

Reconnu pour ses cartes détaillées, notamment pour les randonneurs, l’IGN a lancé une nouvelle version de son application pour rivaliser avec Google Maps et Apple Plans. Intitulée Cartes IGN, elle propose des fonctionnalités avancées, comme la superposition de plusieurs fonds de carte et l’affichage de données thématiques, comme les forêts publiques, les monuments nationaux ou encore les pentes. Elle met également en avant l’impact de l’homme sur l’environnement, avec des comparaisons de vues aériennes à différentes époques.

La vidéo de la semaine