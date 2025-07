« ChatGPT a dit » : Crunchyroll dévoile par accident utiliser l’IA dans ses sous-titres

La polémique enfle pour la plateforme de streaming d’anime qui avait pourtant assuré ne pas vouloir utiliser l’IA dans ses processus créatifs.

L’application Crunchyroll est disponible.

La plateforme de streaming Crunchyroll, bien connue pour la diffusion d’anime, a été prise en flagrant délit d’utilisation de l’intelligence artificielle pour la traduction de l’un de ses animes, et ce, de façon assez grossière.

Un choix qui étonne et entre en contradiction avec les récentes prises de paroles de Rahul Purini, le PDG de Crunchyroll qui avait annoncé dans une interview à Forbes que la plateforme n’envisage pas « l’IA dans le processus créatif ». Une réaction qui faisait suite à une expérimentation de l’IA sur sa plateforme et qui avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux de la part des utilisateurs, rapporte CBR.

Pris la main dans le sac

C’est sur Bluesky que l’utilisateur pixel a partagé sa consternation.

On peut voir sur la capture, dans les sous-titres allemands de l’anime Necronomicon and the Cosmic Horror Show, la mention explicite de « ChatGPT said », juste avant l’apparition des sous-titres eux-mêmes.

Ce n’est pas la première fois que la plateforme se retrouve dans cette situation. En 2023, des utilisateurs avaient déjà remarqué que les sous-titres de l’anime The Yuzuki Family’s Four Sons sur Crunchyroll étaient particulièrement incohérents. Cependant, l’utilisation de l’IA n’avait pas pu être démontré comme ici, rapporte Pocket-Lint. Le média indique que dans le cas présent, cette mention ne figure que pour la traduction allemande.

Si l’utilisation ne fait pas de doute, on peut toutefois se demander s’il s’agit d’une pratique généralisée ou bien d’une erreur de nettoyage de la part d’un traducteur peu attentif. Pour l’instant, la question reste ouverte, d’autant que Crunchyroll n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet.

