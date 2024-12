Warner Bros supprime discrètement ses jeux de Steam et de ses concurrents, voici la liste des titres évincés

Warner Bros. Discovery vient de procéder au retrait silencieux d’une demi-douzaine de jeux Cartoon Network des plateformes de distribution numérique, dont Steam.

Cette décision soudaine affecte plusieurs titres populaires, notamment Samurai Jack: Battle Through Time, OK KO! Let’s Play Heroes et Steven Universe: Unleash the Light.

Selon les données de SteamDB, les suppressions ont été effectuées en blocs ; une information initialement rapportée par Wario64 sur Bluesky.

Parmi les autres titres concernés figurent Adventure Time: Finn and Jake’s Epic Quest et Adventure Time: Magic Man’s Head Games. Ces retraits ne se limitent pas à Steam, touchant également d’autres plateformes de jeux.

Les pages des jeux affichent désormais un message laconique, à l’exemple de celui-ci pour OK K.O.! : « Attention joueurs, OK K.O.! Let’s Play Heroes ne sera plus disponible à la vente après le 23 décembre 2024. Merci d’avoir joué, Cartoon Network Games. »

Seul Samurai Jack: Battle Through Time, publié par Adult Swim Games (une division de Cartoon Network), présente une formulation légèrement différente.

Plusieurs jeux de Warner Bros disparaissent

Cette décision intervient quelques mois après la fermeture du site web de Cartoon Network, redirigé vers la plateforme Max, et fait suite au retrait de plusieurs jeux Adult Swim plus tôt cette année.

Contrairement aux cas précédents, où un préavis avait été donné et certains jeux avaient été restitués à leurs créateurs suite aux protestations, cette fois-ci l’annonce coïncide avec le retrait effectif.

Bien que ces jeux ne comptent plus une base active importante de joueurs, plusieurs d’entre eux avaient reçu des critiques positives à leur sortie. OK K.O.! Let’s Play Heroes avait notamment été salué en 2017 pour son style rappelant les classiques de l’arcade, tandis que Samurai Jack : Battle Through Time avait été apprécié en 2020 pour son esthétique rétro réussie.

Cette disparition de jeux sans explication claire soulève évidemment des inquiétudes, particulièrement venant de Warner, déjà critiqué pour avoir « enterré » des films comme Batgirl et Coyote vs Acme pour des raisons fiscales.

Quelques titres Cartoon Network Games restent toutefois disponibles sur Steam, dont Cartoon Network Journeys VR et Monsters Ate My Birthday Cake, ainsi que la bande sonore d’OK K.O.! Let’s Play Heroes.