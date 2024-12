Valve dévoile la liste des jeux les plus joués sur le Steam Deck en 2024

Valve fait le bilan des jeux les plus joués sur le Steam Deck au courant de l’année. Entre jeux indépendants et grosses productions, c’est toujours un bon moyen de trouver de l’inspiration pour garnir un backlog déjà bien rempli.

La Steam Deck, la console PC portable de Valve, a vécu une seconde jeunesse en 2024 suite à la sortie de sa version Oled à la fin de l’année dernière. Meilleur écran, mais aussi une meilleure batterie et des gains de performance appréciables.

La machine a connu surement sa meilleure année et il est donc temps pour Valve de faire le bilan des jeux les plus joués sur Steam Deck en 2024. Ce classement comprend « les jeux auxquels la communauté Steam Deck a le plus joué en 2024 » et non les meilleures ventes.

Il se base donc sur le temps de jeu des utilisateurs Steam et non du chiffre d’affaires de ces jeux sur Steam Deck. Un classement plus complet divise les jeux en plusieurs catégories selon leur position : Platinium, Or et Argent.

Les jeux les plus populaires en 2024 sur Steam Deck

Elden Ring (+3) Stardew Valley (+8) Baldur’s Gate 3 (-1) Balatro (Nouveauté) Vampire Survivors (-4) Palworld (Nouveauté) Fallout 4 (+11) Hades (-) Dave The Diver Cyberpunk 2077 (-3 Hogwart’s Legacy (-8) Grand Theft Auto V (-5)

Si cette liste vous dit quelque chose, c’est qu’elle contient la grande majorité des jeux du classement dévoilé cet été par Valve à une exception près : l’arrivée de Balatro à la 4ème place des jeux les plus joués sur Steam Deck. Le jeu de deck building mélangeant des mécaniques de rogue lite et de poker a pris le monde du jeu indépendant par surprise, remporté deux récompenses aux récents Game Awards.

Fallout 4 a grimpé de 11 places cette année, notamment suite à la sortie de la série sur Prime Video mais aussi de sa mise à jour « next gen » sur consoles et PC.

Dans le reste du classement, Elden Ring reprend la première place notamment grâce au succès du DLC Shadow of the Erdtree l’été dernier. Le jeu de From Software est suivi par Baldur’s Gate 3, qui bénéficie d’un suivi soutenu par les équipes de Larian avec des mises à jour de contenu très apprécié. F

Enfin, les classiques du jeu indé sont toujours très bien représentés (Vampire Survivors, Dave The Diver, Hades) alors que Palworld à la 6eme place reste un jeu privilégié par les possesseurs de Steam Deck.

Enfin, les deux AAA comme Cyberpunk 2077 et Hogwart’s Legacy sont continuent d’être des succès sur la console de Valve à la 10eme et 11eme place. En 12ème place, un irréductible fait de la résistance, GTA V, même s’il chute de 5 places.

