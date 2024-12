Rétrospective Steam 2024 : vos jeux les plus joués et les surprises inattendues

Les rétrospectives sont aujourd’hui monnaie courante et Steam n’échappe pas à la règle. De quoi découvrir les jeux qui vous ont accompagné tout au long de l’année.

2024 touche bientôt à sa fin. L’occasion de faire le tour des jeux qui nous ont accompagné tout au long de l’année, de regarder d’un regard fuyant son backlog qui continue de s’agrandir et de préparer au mieux la nouvelle année JV qui s’annonce déjà bien chargée. Pour vous aider à y avoir plus clair, Steam tel Spotify et son Spotify Wrapped vous dévoile votre rétrospective 2024.

Quels sont vos jeux de 2024 ?

Fonctionnalités maximales, prix minimal 4 mois d’abonnements offerts, un bloqueur de pub intégré et des serveurs parmi les plus rapides du marché : c’est Noël chez Surfshark ! L’abonnement à ce VPN est à seulement 1,99 € /mois !

Pour accéder à votre rétrospective, il vous suffit de vous connecter à votre compte sur l’application Steam ou bien de suivre ce lien.

Exemple de rétrospective Steam // Source : Frandroid

Vous pourrez alors retrouver les jeux qui vous ont le plus accompagné ainsi que le détail de leurs utilisations mois après mois. Au-delà des succès que vous avez débloqués, Steam vous propose également de découvrir votre profil de joueurs avec un graphique sous la forme de toile.

Petite nouveauté de ce top par rapport à l’année dernière : Steam vous permet désormais de consulter les démos auxquelles vous avez le plus joué. Une excellente occasion de garder un œil sur les sorties à venir pour commencer 2025.

Et vous ? À quoi ressemble votre rétrospective Steam 2024 ?