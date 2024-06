Elden Ring : Shadow of the Erdtree, vous et votre PC, êtes-vous prêts ?

Le DLC tant attendu d'Elden Ring, Shadow of the Erdtree, arrive sur PC et consoles le 20 juin. Votre PC portable ou fixe est-il prêt à faire tourner le jeu… mais surtout, est-ce que vous, vous êtes prêt ?

From Software et les DLC, c’est une histoire qui dur(e). Le studio désormais célèbre pour ses jeux à la difficulté épicée propose toujours un contenu additionnel à son public. Pour son dernier titre phare Elden Ring, le DLC Shadow of the Erdtree débarque sur les plateformes compatibles ce jeudi 20 juin. Au programme, de nouvelles créatures à affronter, des zones inédites à explorer et de nouveaux boss à détester. Vous jouez sur PC ? Est-ce que ce dernier sera capable d’exécuter le jeu sans encombre ?

Si vous voulez vous monter un beau PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Elden Ring Shadow of the Erdtree : quelle est la configuration requise ?

Coupons tout de suite un éventuel suspense, la configuration requise pour le DLC est strictement identique à ce qui est recommandé pour Elden Ring. Vous découvrez le jeu ? C’est l’occasion de refaire votre équipement.

Configuration minimale :

Processeur : AMD Ryzen 3 3300X, Intel Core i5-8400K

AMD Ryzen 3 3300X, Intel Core i5-8400K Mémoire vive : 12 Go de mémoire

12 Go de mémoire Carte graphique : AMD Radeon RX 580 4 Go, NVIDIA GeForce 1060 3 Go

AMD Radeon RX 580 4 Go, NVIDIA GeForce 1060 3 Go Espace disque : 60 Go d’espace disque

Configuration recommandée :

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X, Intel i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600X, Intel i7-8700K Mémoire vive : 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Carte graphique : AMD Radeon RX Vega 56 8 Go, NVIDIA GeForce RTX 1070 8 Go

AMD Radeon RX Vega 56 8 Go, NVIDIA GeForce RTX 1070 8 Go Espace disque : 125 Go d’espace disque, SSD obligatoire

Quels composants choisir pour jouer à Shadow of the Erdtree sur votre PC gaming ?

La configuration pas chère :

La config équilibrée :

Quels accessoires PC pour Shadow of the Erdtree ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer. Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Si jamais vous êtes sujet à de la frustration, à l’énervement ou bien à l’impatience, n’hésitez pas non plus à faire des pauses et souffler, plutôt que de maltraiter votre matériel. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

Quelles conditions à remplir ?

Comme le rappellent nos confrères de Numerama, il est nécessaire de remplir quelques conditions pour accéder à un DLC. Afin de profiter du contenu supplémentaire, il est nécessaire de défaire deux boss : Radahn et Mohg. Ce dernier étant optionnel, la majorité des joueurs, dont vous faites peut-être partie, n’ont jamais défait le Seigneur du Sang, pensez donc à le faire sinon, vous vous retrouverez fort dépourvus, car vous ne pourrez pas profiter du DLC que vous aurez payé !

Nos autres recommandations de configurations gaming :