Call of Duty Modern Warfare III : les configurations PC et les composants à choisir

Activision continue ses reboots avec cette fois Call of Duty : Modern Warfare III. Vous avez envie d'y jouer ? Voici les différentes configurations attendues et nos recommandations de composants pour mettre votre PC à niveau.

Call of Duty : Modern Warfare III sort le 10 novembre. Ce troisième opus de la série Modern Warfare est un reboot du jeu sorti en 2011. On y incarne toujours un membre de la Task Force 141 qui lutte contre le terroriste ultranationaliste Vladimir Makarov. Cette fois-ci, l’accent a été mis sur le multijoueur, ce qui devrait plaire à beaucoup de gameurs et gameuses.

Vous souhaitez un équipement tout fait ? Rendez-vous sur notre guide des configurations PC gamer.

Les configurations requises pour jouer à Call of Duty : Modern Warfare III

Configuration minimale (multijoueur seulement) :

OS : Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processeur : Intel Core i3-6100 ou AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-6100 ou AMD Ryzen 3 1200 Mémoire : 8 Go

8 Go Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960/1650 ou AMD Radeon RX 470 2 Go VRAM

NVIDIA GeForce GTX 960/1650 ou AMD Radeon RX 470 2 Go VRAM Stockage : 79 Go SSD

Configuration minimum :

OS : Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processeur : AMD Ryzen 5 1400 ou Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 1400 ou Intel Core i5-6600 Mémoire : 8 Go

8 Go Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960/1650 ou AMD Radeon RX 470 2 Go VRAM

NVIDIA GeForce GTX 960/1650 ou AMD Radeon RX 470 2 Go VRAM Stockage : 149 Go SSD

Configuration recommandée :

OS : Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Processeur : AMD Ryzen 5 1600X ou Intel Core i7-6700K

AMD Ryzen 5 1600X ou Intel Core i7-6700K Mémoire : 16 Go

16 Go Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/RTX 3060 ou AMD RX 6600 XT 8 Go

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/RTX 3060 ou AMD RX 6600 XT 8 Go Stockage : 149 Go SSD

Configuration ultra (4K) :

OS : Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Processeur : AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-8700K Mémoire : 16 Go

16 Go Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080/4070 ou AMD RX 6800 XT 16 Go

NVIDIA GeForce RTX 3080/4070 ou AMD RX 6800 XT 16 Go Stockage : 149 Go SSD

On peut voir que le titre n’est pas trop gourmand en termes de composants, vous pourrez y jouer dans de bonnes conditions même si vous n’avez pas la toute dernière carte graphique. Il faudra par contre une bonne dose d’espace disque… à prévoir donc.

Quels composants choisir pour jouer à Call of Duty : Modern Warfare III sur votre PC gaming ?

La configuration équilibrée et abordable :

La configuration haut de gamme :

Si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place (ou bien vous n’avez pas de SSD installé) ? Nous ne pouvons que vous recommander le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 85 euros.

Quels accessoires pour jouer à Call of Duty : Modern Warfare III ?

Si vous changez certains composants de votre PC, cela peut aussi être l’occasion de revoir vos accessoires. La configuration Haut de gamme vous permet de jouer en 4K, donc pour des éléments en adéquation, nous vous conseillons de regarder notre sélection des meilleurs écrans PC gamer. Nous vous orientons aussi vers notre guide d’achat des meilleures souris gaming et des claviers gamer si le besoin s’en fait sentir.

Sachez aussi que le jeu peut tourner sur plusieurs consoles portables. Enfin, si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête, voici notre sélection de PC portables gamers.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.