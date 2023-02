Monter un PC gaming : nos recommandations de configurations pour tous les budgets

Le montage d'un ordinateur de bureau est à mi-chemin entre le mythe et l'étape décisive pour avoir un équipement proche de ses besoins. Pour ce faire, Frandroid vous accompagne en répertoriant quel matériel choisir pas à pas pour créer le PC gamer de vos rêves.

Vous désirez monter votre propre PC gamer, mais vous ne savez pas par où commencer ? Inutile de se mettre trop de pression à l’avance puisque Frandroid est là pour vous aider. Construire son propre PC n’a jamais été aussi simple, tant chaque pièce est pensée pour être la plus facile à mettre en place. Avant de vous inquiéter d’une éventuelle installation, il est nécessaire d’identifier chaque pièce d’équipement à acheter au préalable. L’autre solution est de choisir parmi les meilleurs PC portables du marché.

Dans un premier temps, vous devez faire quelques préparations. D’abord, en choisissant le budget que vous allez investir sur l’ensemble du montage. De même, il faut préparer les outils importants pour la construction du PC. Ménagez-vous un petit espace de travail à l’avance pour ne pas vous éparpiller. Il est nécessaire de se munir d’un tournevis cruciforme numéro 0 qui sera utile pour tous les éléments. Enfin, prévoyez une petite clé USB de 8 Go pour installer le programme du système d’exploitation.

Pour monter un PC voici le matériel à réunir :

Un boîtier PC

Un processeur

Une carte graphique

Une carte mère

Des barrettes de RAM

Un SSD

Une alimentation

Un ventirad

Choisissez la taille de votre PC : quel boîtier PC vous faut-il ?

Déterminer au préalable la taille de votre future machine vous permettra de mieux choisir l’ensemble de vos composants. À voir aussi où vous souhaitez placer votre nouveau PC. Si celui-ci est destiné à se placer sous votre bureau, il n’est peut-être pas nécessaire de penser à un panneau en verre transparent et des lumières RGB. Notre sélection des boîtiers PC pour le gaming est disponible à la lecture si vous voulez faire votre choix. Parmi nos conseils, nous vous recommandons le boîtier Fractal Design Define 7 Compact. C’est un modèle compact et silencieux, construit en aluminium brossé noir. Celui-ci est notamment disponible sur Amazon au prix de 167 euros.

Nos recommandations de boîtiers PC :

Le cerveau de votre PC : le processeur

Le processeur, aussi appelé CPU, est le véritable cœur de votre machine. Sur ce secteur, deux marques se distinguent : Intel et AMD. Il se charge d’exécuter tous les programmes nécessaires et a un impact sur toutes les catégories d’usage de votre ordinateur. Si le nombre de cœurs et de threads est important pour l’exécution, il faudra penser à la RAM qui devra accompagner ce CPU. Si vous voulez une vision plus étendue du secteur, nous vous conseillons la lecture de notre guide d’achat dédié aux CPU. Pour un tarif somme toute raisonnable, nous vous conseillons l’Intel Core i5-13600FK avec 14 cœurs et 20 Threads. Celui-ci est proposé au prix de 369 euros chez Rue du Commerce.

Nos recommandations de processeurs :

La véritable vedette du PC : sa carte graphique

Si vous suivez l’actualité tech, vous n’avez pas pu manquer l’un des marronniers de celle-ci : la disponibilité des cartes graphiques et leur prix parfois exorbitants. Pourtant celles que l’on appelle aussi les GPU, sont indispensables pour le bon fonctionnement de votre PC. Historiquement, c’est Nvidia qui a longtemps chapeauté le marché même si avec la pénurie et les progrès d’AMD, la position du constructeur n’est plus aussi dominante. Surtout les nouvelles générations de RTX se trouvent à des prix assez fous. Au cœur de notre guide des meilleures cartes graphiques, vous trouverez les références les plus intéressantes, qu’elles proviennent de Nvidia ou bien d’AMD. De notre côté, nous vous recommandons la GeForce RTX 3070 Eagle qui se trouve autour de 599 euros chez Rue du Commerce.

Nos recommandations de cartes graphiques :

La tour de contrôle : sa carte mère

Elle paraît certes anodine, mais la carte mère est une pièce incontournable de votre futur PC. En effet, il s’agit d’un élément qui accueille une grande partie des autres composants essentiels : la RAM, la carte graphique ou encore le processeur. C’est l’une des pièces sur lesquelles il est nécessaire de se montrer prudent. Les marques font gonfler le prix des cartes mères en y ajoutant des fonctionnalités pas toujours nécessaires. Surtout il est important de respecter les « sockets » de la carte mère. Chaque élément est pensé pour fonctionner avec des produits compatibles. Si vous avez des éléments trop puissants, l’ensemble ne fonctionnera tout simplement pas. Chez Frandroid, nous vous conseillons de choisir une carte mère plutôt basique, mais que vous pouvez améliorer par la suite. Par exemple, une MSI Pro B660M-P est un bon choix pour un processeur Intel à 119 euros. Attention toutefois, celle-ci n’intègre ni le WiFi, ni le Bluetooth, une carte réseau supplémentaire est donc nécessaire.

Nos recommandations de cartes mères :

Le numéro complémentaire : la mémoire RAM

La mémoire vive a souvent été l’objet de tous les fantasmes, entretenus par le marketing des marques.La RAM permet de contenir des données temporaires, que le processeur identifie et exécute dans l’immédiat. Dans notre sélection de barrettes de RAM, vous trouverez du matériel à bon prix et couvrant divers usages. Si le DDR4 est majoritaire à l’heure actuelle, il convient aussi de surveiller le DDR5, arrivé il y a peu sur le marché et encore assez cher. Pour du gaming, nous vous recommandons d’avoir au minimum 16 Go de RAM. Notre recommandation est la barrette Corsair Vengeance LPX 32 Go en DDR4 qui se trouve à 95 euros sur Amazon.

Nos recommandations de barrettes de RAM :

De la mémoire à foison : un SSD ou un disque dur ?

Le stockage est un élément indispensable pour tout bon PC à plus forte raison sur le gaming. Pour ce faire, vous avez le choix entre le traditionnel disque dur ou bien le SSD M.2. Il est nécessaire de faire le tri au sein de notre sélection dédiée aux SSD, pour trouver le produit idéal. Si vous voulez choisir un disque dur, libre à vous de choisir au sein de notre guide d’achat. La norme M.2 est plus compacte, plus facile à installer et avec des performances supérieures. Le protocole NVMe permet aussi d’avoir des performances supérieures à ce que l’on trouve à l’heure actuelle. Notre recommandation chez Frandroid est le SSD NVMe M.2 Samsung 980 Pro disponible à 114 euros sur Amazon.

Nos recommandations de SSD :

Le pourvoyeur d’énergie de votre PC : l’alimentation

Malgré l’impression de se répéter, l’alimentation est un élément indispensable pour votre PC. Comprenez : pas d’alimentation, pas d’énergie… Pas d’énergie, pas de PC et pas de PC, pas de PC. Choisir le bon bloc d’alimentation est souvent négligé, mais si vous faites une erreur, vous allez au-devant de dommages parfois irréparables. En l’occurrence, il faut choisir une alimentation en fonction de votre carte graphique. Ici avec une RTX 3070, il est nécessaire d’avoir au minimum 650 W. La certification Plus Gold est l’une des meilleures en termes de rapport qualité / prix pour offrir une bonne efficacité énergétique, sans déperdition. L’alimentation Corsair RM650x à 650 W 80 Plus Gold commercialisée à 104 euros est un bon choix.

Nos recommandations d’alimentations :

Gardez la tête froide : un système de refroidissement

Avoir des performances surpuissantes, c’est bien, mais préserver le bon état de votre PC, c’est mieux. Au sein de notre sélection de ventirads et watercooling AIO, vous trouverez les meilleurs systèmes de refroidissements. Vous avez le choix entre un refroidissement à air, ou bien par liquide. Attention à faire le bon choix, car un bon ventirad est capable de surpasser un système de watercooling, le tout pour moins cher. L’important est de bien jauger le degré de refroidissement nécessaire pour préserver l’ensemble de votre PC. C’est pourquoi, notre recommandation se porte sur le ventirad Noctua NH-U12S vendu à 54,90 euros sur Amazon.

Nos recommandations de ventirads :

Le moniteur d’affichage : un écran PC gamer

Le dernier élément indispensable pour compléter l’ensemble de votre configuration, c’est l’interface. S’il existe des écrans ultrawide pour bénéficier d’une immersion de qualité, ces derniers sont tout de même assez onéreux. Nous vous suggérons de choisir parmi notre sélection d’écrans PC gamer. Bien sûr, il faudra être attentifs aux performances de votre PC et que celles-ci entrent en adéquation avec votre consommation vidéoludique. Faites attention aussi à votre budget. Certes l’écran Dell Alienware 34 QD-OLED est alléchant, mais à 1299 euros, il peut presque doubler votre ardoise finale. Nous vous conseillons plutôt l’Asus VG27AQ à 399 euros chez LDLC.

Nos recommandations d’écrans PC gamer :

Le choix de la sécurité : prenez un onduleur PC

Ce dernier élément n’est pas réellement indispensable. Il a plus pour but de vous sécuriser et de préserver la santé de votre PC. Les onduleurs sont de bons investissements pour se protéger des variations de tension ainsi que des coupures de courant. Au sein de notre guide d’achat dédié aux onduleurs PC, vous trouverez l’ensemble des explications pour acheter le meilleur selon votre équipement. Pour rappel, ici, il s’agit d’un choix de confort. Si toutefois vous êtes intéressés, nous vous conseillons d’investir dans l’Eaton Ellipse ECO 1200 disponible à 155 euros sur Amazon.

Nos configurations PC recommandées :

Tout savoir sur le montage PC

Pourquoi monter son PC soi-même ?

Au contraire d’une machine déjà assemblée de toutes pièces, le montage d’un PC vous permettra déjà d’avoir un ordinateur gamer qui correspond à vos besoins sans pour autant exploser votre budget. Surtout, si vous avez besoin d’un supplément de puissance ou de nouveau matériel, il est possible de l’ajouter à votre PC a posteriori.

Est-ce difficile de monter son PC ?

Si vous êtes débutant en la matière, cela vous prendra plusieurs heures. Assurez-vous au préalable d’avoir tous les outils et la place nécessaire pour effectuer l’opération. Afin de vous aider, l’équipe de Frandroid vous prépare aussi un papier sur le montage de chaque pièce, étape par étape.

N’hésitez pas à y aller pas à pas, sans vous presser, en veillant à rester bien organisé. Au moindre doute, consulter les différents sites web spécialisés ou encore des tutos sur YouTube.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).