Split Fiction : config PC, Pass Ami, accessoires… tout savoir sur le successeur d’It Takes Two

Split Fiction est le prochain jeu d’Hazelight, studio Ă l’origine de l’excellentissime It Takes Two. Voici tout ce que qu’il faut savoir pour y jouer sur PC, mais aussi sur le fonctionnement du Pass Ami.

LaurĂ©at des Game Awards de 2021, It Takes Two avait marquĂ© les esprits de tous les joueurs et joueuses adeptes de coop. Connus pour leur talent et leur volontĂ© de proposer des gameplays ultra funs et originaux, les crĂ©ateurs de ce bestseller remettent le couvert avec Split Fiction. On incarnera dans cette nouvelle aventure un poil dĂ©lirante Mio et Zoe, deux autrices propulsĂ©es dans les univers de fiction qu’elles ont elles-mĂŞmes imaginĂ©s.

Le jeudi 6 mars sortira ce nouveau titre très attendu, uniquement jouable à deux. Une seule copie du jeu est requise, et ce même si vous décidez de jouer à distance et non pas en couch coop : tout ça grâce au Pass Ami. On vous explique plus bas comment ça marche. Par ailleurs, si vous comptez jouer à Split Fiction sur PC, vous trouverez ici les configurations attendues !

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Split Fiction ?

Configuration minimale (1080p, 30 FPS, Faible) :

OS : Windows 10/11 64 bits

Processeur : Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 2600X

MĂ©moire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go) ou AMD Radeon RX 470 (4 Go)

DirectX : Version 12

Espace disque : 85 Go

Configuration recommandée (1440p, 60 FPS, élevé) :

OS : Windows 10/11 64 bits

Processeur : Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 7 5800X

MĂ©moire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon 6700 XT (12 Go)

DirectX : Version 12

Espace disque : 85 Go

Le principe du Pass Ami est qu’il permet Ă toute personne possĂ©dant le jeu d’inviter quelqu’un d’autre Ă jouer gratuitement en ligne et en coopĂ©ration, mĂŞme si cette personne ne possède pas d’exemplaire du jeu. Une des forces de ce pass est que vous pouvez jouer en Cross-Play : si vous ĂŞtes sur PC, vous pouvez, par exemple, collaborer avec votre ami qui est lui sur PS5.

Une fois que vous possĂ©dez une copie du jeu, votre ami doit tĂ©lĂ©charger et installer le Pass Ami sur la plateforme de son choix (PlayStation 5, Xbox Series X|S ou PC). Ensuite, il vous suffit de lui envoyer une invitation Ă jouer, directement depuis l’interface du jeu. Notez qu’un compte EA sera nĂ©cessaire pour jouer.

Notez que vous pourrez tester gratuitement les premiers niveaux de Split Fiction directement dans le Pass Ami. Si vous ĂŞtes convaincus, il suffit ensuite que l’un de vous achète une copie du jeu…

Quels composants choisir pour jouer à Split Fiction sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

Notez bien que les nouvelles RTX 5080 et 5070 Ti sont sorties et peuvent ĂŞtre d’excellentes options pour du jeu en 1440p ou 4K. Malheureusement, comme souvent sur les sorties de GPU Nvidia, les stocks sont tellement limitĂ©s qu’il est pour l’instant extrĂŞmement difficile de se procurer une RTX 5080 ou 5070 Ti. Vous pouvez choisir de patienter quelques semaines ou quelques mois pour en dĂ©nicher une…

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplĂ©mentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer Ă Split Fiction ?

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

