Avowed : découvrez les configurations PC minimales et recommandées

Avowed est le dernier-né du studio américain Obsidian. Qui dit nouveau jeu de rôle à découvrir, dit nouveaux composants pour votre PC ? On fait le point !

Moins connu que les grosses sorties JV du moment telles que Civilization VII ou Kingdom Come Deliverance, Avowed est un RPG à la première personne du studio Obsidian. Ces derniers sont notamment à l’origine de The Outer Worlds et Pentiment. L’histoire se déroule à Eora, dans le même univers que Pillars of Eternity. Le titre est attendu pour le 18 février, sur consoles ainsi que sur PC (Steam). Nos collègues de Numerama l’ont d’ailleurs testé et beaucoup aimé !

Vous trouverez ici les configurations minimales et recommandées pour y jouer.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Avowed ?

Quels composants choisir pour jouer à Avowed sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

Notez que la RTX 5070 sera bientôt disponible et peut incarner une excellente option pour du jeu en 1440p ou 4K, si vous avez un budget extensif. La RTX 5080 est quant à elle déjà sortie mais… bon courage pour la trouver en stock !

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Avowed ?

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

