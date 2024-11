Microsoft Flight Simulator 2024 : de quelle configuration PC avez-vous besoin ?

Le nouveau Flight Simulator sera bient么t disponible ! Toujours plus haut, toujours plus beau, il demandera par cons茅quent une solide configuration pour tourner sur votre PC鈥

Les passionn茅s de vol l’attendaient, il atterrira enfin dans nos contr茅es le 19 novembre. Microsoft Flight Simulator 2024 sera disponible sur PC, consoles Xbox Series et Game Pass.

Le nouveau simulateur de vol du studio bordelais Asobo promet plus de r茅alisme avec la possibilit茅 de remplir des missions via le mode Carri猫re. Le niveau de d茅tails affich茅s au sol sera aussi bien plus 茅lev茅, ce qui explique notamment la gourmandise du titre.

Impatients ? V茅rifiez donc d’abord que votre ordinateur sera en mesure de le faire tourner correctement. Si ce n’est pas le cas, nous avons rassembl茅 les composants les plus pertinents selon le budget.

Si vous voulez vous monter un beau PC gamer de toutes pi猫ces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC 脿 choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommand茅es pour Microsoft Flight Simulator 2024 ?

Comme vous pouvez le voir, Flight Sim 2024 est un jeu exigeant. Pour le faire tourner 脿 fond, il vous faudra une machine de guerre munie des tout derniers composants, avec un CPU i7-14700K, une RTX 4080 et pas moins de 64 Go de RAM. La configuration recommand茅e est tout de m锚me plus r茅alisable, avec n茅anmoins 32 Go de RAM demand茅es.

Notez que ces configurations permettent de faire tourner le jeu… en 30 fps. Les specs minimales concernent du 1080p en Low, les recommand茅es, du 1440p en High, et la config id茅ale concerne la 4K en Ultra. Les d茅veloppeurs ont cependant indiqu茅 que cette derni猫re pourrait s没rement monter jusqu’脿 50 ims.

En outre, quels que soient vos r茅glages, il est n茅cessaire de poss茅der une solide connexion internet. Le titre d’Asobo jeu requiert en effet une bonne bande passante, en raison de l’utilisation de streaming de donn茅es en temps r茅el. La fibre sera sans doute indispensable. Vous pouvez consulter notre comparatif des meilleures offres box internet.

Quels composants choisir pour jouer 脿 Microsoft Flight Simulator 2024 sur votre PC gaming鈥?

Face aux exigences de Flight Simulator, il y a fort 脿 parier que vous allez devoir mettre 脿 niveau votre PC pour en profiter. On pense notamment 脿 la quantit茅 astronomique de RAM requise, m锚me en configuration recommand茅e. Nombreux seront les joueurs qui devront ajouter quelques barrettes pour passer de 16 脿 32 Go…

La configuration abordable :

La configuration recommand茅e :

La configuration haut de gamme :

Si vous changez de g茅n茅ration de CPU, pensez 脿 bien v茅rifier la compatibilit茅 de votre carte m猫re.

Si vous avez besoin d’un SSD suppl茅mentaire, nous vous conseillons le SSD M.2 Samsung Evo 990 Pro 1 To vendu 脿 109 euros.

Joystick, 茅cran ultrawide… quels accessoires PC acheter pour jouer 脿 Microsoft Flight Simulator 2024 ?

Si vous avez envie d'un nouvel 茅cran flambant neuf pour jouer, jetez un 艙il 脿 notre s茅lection des meilleurs 茅crans PC gamer. Pour profiter 脿 fond du jeu, un 茅cran ultrawide sera tout indiqu茅 pour admirer le paysage.

Vous pourrez jouer 脿 la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Si vous voulez vivre l’exp茅rience 脿 fond, en immersion, nous vous conseillons d’investir dans le mat茅riel adapt茅, notamment dans un HOTAS (joystick + manette de gaz), ou bien un yoke, ainsi qu’un palonnier (un p茅dalier).

Rendez-vous sur notre s茅lection des meilleurs joysticks, HOTAS et palonniers pour voir plus de produits.

Par ailleurs, le titre est bien entendu disponible sur certaines consoles de jeu derni猫re g茅n茅ration, si vous pr茅f茅rez ce type de plateforme au PC.

