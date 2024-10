Dragon Age : The Veilguard, voici les configurations minimales et recommandées pour jouer sur PC

Cela faisait 10 ans que les joueurs attendaient un nouvel opus de la franchise Dragon Age. Bonne nouvelle : Dragon Age : The Veilguard sort le 31 octobre.

Dix ans se sont écoulés depuis la sortie du dernier opus Dragon Age, nommé Inquisition. Les fans de cette série de RPG de dark fantasy ont ainsi un peu désespéré de voir un jour une suite arriver… Mais non, le studio BioWare ne les a pas abandonnés ! Dragon Age : The Veilguard débarquera bien ce 31 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Les adeptes de jeu de rôle apprécieront : on y incarnera Rook, une combattante prête à mener une équipe de sept compagnons, la Garde du Voile.

On lève donc tout de suite le voile sur les configurations attendues pour le faire tourner sur PC.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Dragon Age : The Veilguard ?

Vous noterez que le jeu est plutôt gourmand, tout particulièrement avec le ray tracing actif. Il va peut-être falloir mettre à jour vos composants…

Nos recommandations de composants pour jouer à Dragon Age : The Veilguard sur PC

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Notez que si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD M.2 Samsung Evo 990 Pro 1 To vendu à 109 euros.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Dragon Age : The Veilguard ?

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

