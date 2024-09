Silent Hill 2 : voici les configurations recommandées sur PC

Silent Hill 2 est un monument du jeu vidéo. Il ressort aujourd’hui sous forme de remake, sur PC et PS5. Quelles sont les configurations minimales et recommandées attendues ?

Paru en 2001 sur PS2, Silent Hill 2 fut très apprécié à sa sortie. Aujourd’hui, 23 ans plus tard, il profite d’un remake et d’une nouvelle sortie sur PC, ainsi que sur PS5. Le rendez-vous est fixé au 8 octobre. Le jeu de Konami ne sortira par contre pas avant l’été 2025 sur les consoles Xbox, les joueurs de la team verte devront encore s’armer de patience.

Pour rappel, et si vous ne l’aviez pas fait à l’époque, Silent Hill 2 est un jeu de survival-horror, dont l’histoire n’a quasiment aucun lien avec le premier opus, si ce n’est la ville où se déroule l’action — Silent Hill. On y incarne James Sunderland qui part à la recherche de sa femme décédée après avoir reçu une lettre de sa part.

On fait le point ici sur les configurations attendues pour le faire tourner en low ou en high. Si votre PC est trop peu puissant, on vous conseille aussi des composants.

Si vous voulez vous monter un beau PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Silent Hill 2 ?

Quels composants choisir pour jouer à Silent Hill 2 sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Notez que si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD M.2 Samsung Evo 990 Pro 1 To vendu à 109 euros.

Quels accessoires PC pour Silent Hill 2 ?

Notre sélection des meilleurs écrans PC gamer pourra vous aider à choisir un bon moniteur pour profiter à fond de vos jeux.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec la combinaison clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre sera disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Si vous cherchez une solution plus nomade, il sera possible de le faire tourner sur des consoles portables.

Nos autres recommandations de configurations gaming :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.