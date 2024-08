God of War Ragnarök : votre PC pourra-t-il le faire tourner ?

Après presque deux ans d’attente, Ragnarök pointe enfin le bout de son nez sur PC. Le dernier volet de la célèbre franchise mythologique pourra-t-il tourner correctement sur votre ordinateur ?

Après le retour de la saga God of War en 2018, Kratos et son fils Atreus étaient revenus sur nos écrans en 2022, avec God of War Ragnarök… mais uniquement sur PS5 (et PS4). Comme d’habitude, les joueurs PC ont dû patienter un peu pour le portage sur PC. L’attente est terminée : ce dernier paraitra le 19 septembre sur Steam. À condition que votre PC en soit capable, vous allez donc pouvoir vous relancer dans la bastonnade de dieux nordiques. Si vos composants ne sont plus à la page, on vous a concocté des configurations intéressantes juste en dessous…

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour God of War Ragnarök ?

Les jeux PC sont de plus en plus lourds, c’est un fait, et Ragnarök atteint presque les 200 Go d’espace disque nécessaire pour son installation. Soyez sûrs d’avoir la place nécessaire.

Quels composants choisir pour jouer à God of War Ragnarök sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Attention : si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place (ou bien, vous n’avez pas de SSD installé) ? Tournez-vous vers le SSD M.2 Samsung Evo 990 Pro 1 To vendu à 89 euros.

Quels accessoires PC pour God of War Ragnarök ?

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique combo clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

