Final Fantasy 16 sur PC : quelles sont les configurations minimales et recommandées ?

Les fans de la franchise l’attendaient, il sera bientôt là : Final Fantasy 16 débarque enfin sur PC le 17 septembre. À cette occasion, on vous propose de découvrir quels sont les prérequis pour le lancer en toute quiétude.

Paru en 2023 sur PS5, Final Fantasy XVI est longtemps resté une exclu Sony. Bonne nouvelle pour les joueurs PC qui rongent leur frein depuis un an, il sort enfin sur Windows ! L’opus sera disponible le 17 septembre, sur Steam et Epic Games.

FF XVI poursuit le virage de gameplay entamé par FF XV en proposant un jeu plus axé sur l’aventure, esprit action-RPG, avec cette fois une carte semi-ouverte. L’action prend place à Valisthéa, où le joueur incarne Clive Rosfield, le fils ainé d’une famille royale. Prêt à reprendre du service à coups d’épée géante et avec une bonne dose de magie ? Il va pour cela falloir vérifier que votre ordinateur est capable de faire tourner le tout, et le mettre à niveau si ce n’est pas le cas !

Si vous voulez vous monter un PC gamer de bureau de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Final Fantasy XVI ?

Attention, comme vous pouvez le voir, 170 Go d’espace disque sont nécessaires : une place plutôt monstrueuse, prenez-y garde.

Quels composants choisir pour jouer à FF XVI sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

*Vous avez du le voir passer, Intel a reconnu un défaut de série sur ses 13e et 14e générations. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous avons rédigé un dossier sur la problématique et toutes les démarches nécessaires si jamais vous êtes impactés.

Attention : si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place (ou bien, vous n’avez pas de SSD installé) ? Tournez-vous vers le SSD M.2 Samsung Evo 990 Pro 1 To vendu à 89 euros.

Quels accessoires PC pour profiter de FF XVI ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il sera même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

Nos autres recommandations de configurations gaming :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.