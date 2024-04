Ghost of Tsushima sur PC : quelles sont les configurations recommandées ?

L'attente est bientôt finie, Ghost of Tsushima sort enfin sur PC ! Ce titre original prenant place en plein Japon féodal sera disponible très bientôt... mais il faudra un ordinateur un peu costaud pour y jouer. Quelles sont les configurations annoncées ?

Ghost of Tsushima vous permet de vous glisser dans la peau d’un samouraï et de jouer du katana à travers l’île de Tsushima. Cet open world est originellement paru sur PS4 en 2020. Une « Director’s Cut » a ensuite été dévoilée l’année suivante : c’est cette version qui est aujourd’hui portée sur PC par le studio spécialisé Nixxes, avec une arrivée prévue pour le 16 mai. Une excellente occasion pour les joueurs PC de s’essayer à un titre original, dans lequel ils peuvent évoluer à travers de sublimes environnements — et pratiquer l’art du combat à la sauce samouraï, bien évidemment.

Le portage PC s’annonce très réussi, mais votre machine sera-t-elle capable de tenir le choc ? Voici les configs recommandées et nos propositions de matériel pour une mise à niveau efficace !

Si vous voulez vous monter un beau PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Les caractéristiques de Ghost of Tsushima sur PC

Ce portage s’annonce très prometteur et Sony et Nixxes semblent avoir pensé à tout. Il s’agit tout d’abord du premier jeu PlayStation sur PC à intégrer l’overlay PlayStation. En outre, le cross-play avec les joueurs PS4 et PS5 est intégré. Ce n’est pas tout puisque cette version est optimisée pour les écrans ultra-wide et compatible avec les résolutions 21:9, 32:9 et 48:9 avec trois écrans (gasp !).

Plusieurs technologies récentes sont aussi bien compatibles pour permettre d’améliorer le framerate : le DLSS 3 de Nvidia, l’AMD FSR 3, ainsi que le XeSS d’Intel.

Jeu Sony oblige, le titre inclut une prise en charge complète de la manette DualSense, notamment sur le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Ghost of Tsushima PC : quelles sont les configurations minimales et recommandées ?

Notez bien que l’installation sur SSD est recommandée, voire requise pour le faire tourner correctement.

Quels composants choisir pour jouer à Ghost of Tsushima ?

La configuration abordable :

La configuration équilibrée :

La configuration haut de gamme :

Attention : si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place (ou bien, vous n’avez pas de SSD installé) ? Tournez-vous vers le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 102 euros.

Quels accessoires PC choisir pour jouer à Ghost of Tsushima ?

De bons accessoires gaming, c’est toujours plus agréable. Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Selon vos préférences, vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Pensez notamment à la DualSense de Sony qui sera idéale pour jouer à GoT.

Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, et plus précisément la PS5, si vous préférez ce type de plateforme au PC.

