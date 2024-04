Ghost of Tsushima intègre une fonctionnalité phare de la PS5 sur PC

La version PC de Ghost of Tsushima sera le premier jeu PlayStation sur PC à intégrer l'overlay PlayStation officiel pour suivre l'avancée de ses trophées et accéder à son profil.

Cette semaine, Sony a dévoilé plus d’informations sur le très attendu portage PC de Ghost of Tsushima prévu le 16 avril prochain sur Steam et l’Epic Games Store.

En plus d’évoquer les configurations recommandées pour le jeu, le studio Nixxes en charge du portage a aussi annoncé qu’il s’agira du premier titre PlayStation porté sur PC à utiliser un overlay PlayStation, une toute nouvelle interface en jeu.

Un nouvel overlay PlayStation pour PC

Cette nouvelle interface, qui ne concerne que les jeux PlayStation présents sur PC, affichera ainsi « votre liste d’amis, vos trophées, vos paramètres et votre profil ». Il se place comme un complément à l’overlay Steam ou même celui de Windows et pourra s’afficher avec la combinaison de touches SHIFT +F1.

Concrètement, il s’agit d’une version réduite et adaptée du menu PlayStation disponible sur la console de Sony en pressant le bouton PS. Une fenêtre en surimpression du jeu affichera vos différentes informations de profil, votre niveau d’avancée et l’état en ligne de vos amis. Toutes ces données seront synchronisées via votre compte PlayStation, auquel il faudra donc se connecter à la première utilisation.

Les trophées Steam et Epic Games Store seront toujours pris en compte selon votre version, la solution de Sony étant totalement optionnelle si vous ne souhaitez pas en faire l’usage.

Des portages PC encore plus intégrés

Cela montre encore à quel point Sony veut abroger toujours plus les frontières de ses exclusivités entre les versions consoles et PC. Bien sûr, ces titres de grande envergure seront toujours réservés aux joueurs PS5 pendant un long moment pour générer toujours plus d’attente auprès des joueurs PC.

Mais si l’on en croit les dernières déclarations du président de Sony, il faudra s’attendre à l’avenir à toujours plus de « synergies » entre la PlayStation et le PC. Et cet overlay pour Ghost of Tsushima, et on imagine de futurs titres, en est un parfait exemple.