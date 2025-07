Un bug de mise à jour fait planter certains Fairphone 5, mais pas de panique

Plusieurs propriétaires de Fairphone 5 se sont plaints de problème avec la récente mise à jour vers Android 15. Dans la plupart des cas, le téléphone refuse tout bonnement de démarrer. Mais des solutions existent.

Le Fairphone 5 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Passer d’un téléphone fonctionnel à une brique inutilisable à l’occasion d’une mise à jour n’est jamais très plaisant. Pourtant, c’est précisément ce qu’il s’est passé pour de nombreux propriétaires de Fairphone 5 ces derniers jours. Plusieurs internautes se sont plaints que leur téléphone ne démarrait plus après l’installation d’Android 15.

Comme Android Authority l’explique cependant, la cause du problème est identifiée et il existe plusieurs pistes pour y remédier.

Le lecteur d’empreinte coupable

D’après une membre de Fairphone, le problème ne se manifeste que sur les téléphones dont le lecteur d’empreinte est défectueux. Android 15 introduit en effet des règles de sécurité plus strictes sur les capteurs biométriques et l’OS peine donc à s’installer sur des téléphones dysfonctionnels.

Celles et ceux qui n’ont pas encore installé la mise à jour Android 15 et dont le lecteur d’empreinte est cassé ont donc tout intérêt à attendre un peu avant de faire la bascule. Fairphone a en effet assuré qu’une nouvelle mise à jour contournant le problème devrait arriver bientôt.

Si vous avez déjà fait la mise à jour et que vous vous retrouvez bloqué sur l’écran de démarrage, pas de panique non plus, votre téléphone n’est pas encore bon pour la benne. Le constructeur conseille de faire des redémarrages forcés (en restant appuyé 15 secondes sur le bouton on/off) à 7 ou 8 reprises pour revenir sur Android 14. Cela devrait se faire « sans perdre de données », précise le fabricant.

Une garantie généreuse

Dans tous les cas, vous pouvez également renvoyer votre téléphone au S.A.V, ce dernier étant encore sous garantie. Vous récupérerez ainsi un capteur d’empreinte fonctionnel et la possibilité de passer votre téléphone sous Android 15. Au passage, vous pouvez aussi souscrire à une extension de garantie gratuite de trois ans depuis le site de Fairphone.

L’entreprise néerlandaise est quelque peu en retard par rapport au calendrier de sortie d’Android (puisque Google en est à la version 16 de son système), mais elle garantit toujours 5 ans de mise à jour au total et la dernière version du logiciel embarque bien les correctifs de sécurité de juin 2025. Pas de panique donc, ce n’est pas parce que vous n’êtes pas sur la dernière version que vous n’êtes pas protégés.