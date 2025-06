Fairphone 6 : enfin un smartphone écolo… qui ne sacrifie rien

Associer écoresponsabilité et smartphone, c’est le mantra de Fairphone depuis sa création il y a 10 ans. Avec son dernier Fairphone 6, le constructeur ambitionne de proposer un produit toujours aussi modulaire, réparable et surtout doté d’une fiche technique bien plus actuelle.

Fairphone, l’outsider éthique du mobile, poursuit sa quête : créer le smartphone le plus durable possible, sans faire l’impasse sur la performance.

Ce 25 juin 2025, Fairphone a officialisé le lancement du Fairphone 6, son nouveau smartphone modulaire. Avec cette nouvelle itération, la marque néerlandaise ambitionne de combiner conscience écologique et montée en puissance technologique. Longtemps réservés aux convaincus de la consommation responsable, les Fairphone veulent aller au-delà de ce public, et cela sans trahir leurs engagements initiaux.

Design, écran, performance : un nouveau cap est franchi

Le design des Fairphone a toujours fait daté, ne les rendant pas vraiment glamour au quotidien. Avec son Fairphone 6, la marque néerlandaise a sorti ses plus beaux crayons pour motiver ses designers. Le résultat est un produit qui abandonne les courbes excessives, pour des faces et des tranches plates, dans une même robe en plastique mat. Le dos voit l’épais bloc photo triangulaire disparaître au profit de capteurs dont l’optique dépasse légèrement sans être encapsulée.

Nous avons un produit qui fait bien sûr penser à l’iPhone, comme environ 95 % de la production actuelle. Il a pourtant son charme propre et associer Fairphone à charme est une vraie nouveauté pour nous. Le constructeur semble avoir compris qu’écoresponsable ne rimait pas avec design vieillot.

Si la robe change, ce n’est pas que dans l’esthétique. Ainsi, le Fairphone 6 mesure 156,5 × 73,3 × 9,6 mm pour un poids de 193 g, contre 161,6 × 75,8 × 9,6 mm et 212 g pour le Fairphone 5. L’appareil est donc plus court, plus étroit, et allégé de 13 g. Il conserve une épaisseur de 9,6 mm et une conception modulaire à 12 pièces détachables.

L’écran OLED passe de 6,46 pouces (Fairphone 5) à 6,31 pouces, avec une définition de 2484 × 1116 pixels, une densité de 432 ppp, et un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz (LTPO). Nous avons donc sur le papier un vrai bel écran moderne, et qui se voit protégé par du Gorilla Glass 7i, contre Gorilla Glass 5 auparavant.

La puissance aussi n’est pas oubliée avec un Snapdragon 7s Gen 3 et un GPU Adreno 710. Les deux sont épaulés par 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 2.2 (extensibles via microSD jusqu’à 2 To).

À titre de comparaison, le Fairphone 5 intégrait une puce QCM6490, gravée en 6 nm, avec des performances tout juste correctes au quotidien, alors que le 7s Gen 3 a déjà démontré de belles capacités. De plus, le Fairphone 6 embarque une batterie amovible de 4 415 mAh, contre 4 200 mAh pour le Gen. 5, avec une recharge rapide jusqu’à 33 W (50 % en 20 minutes). L’autonomie annoncée est de 53 heures au maximum, contre environ 36 heures pour le modèle précédent.

Côté photo, le smartphone s’équipe d’un module principal 50 MP (Sony Lytia 700C), ouverture f/1.6, stabilisation optique (OIS), autofocus à détection de phase. Il est complété par un ultra grand-angle 13 MP, ouverture f/2.2, avec un champ de vision de 120°. À l’avant, une caméra 32 MP, ouverture f/2.45, gère les selfies. Une configuration solide, mais pour cette marque, c’est plus souvent la qualité du traitement numérique qui pèche, plus que celle du hardware. A vérifier lors de nos tests donc…

Toujours aussi utile et modulaire

La grande force du Fairphone reste sa modularité : 12 pièces détachables sans expertise technique, dont l’écran, la batterie, les caméras, les ports. Ainsi, si l’on excepte la partie SoC, mémoire et espace de stockage, presque tout est réparable tout seul et sans avoir de compétence de technicien. Un tournevis, la ou les pièces détachées, et vous prolongez la vie de votre mobile en remplaçant l’élément défectueux.

Côté durabilité et écologie, Fairphone pousse les curseurs encore plus loin :

50 % de matériaux recyclés ou équitables (contre 42 % sur le FP5),

93 % de plastiques PCR : ce sont des plastiques recyclés post-consommation, c’est-à-dire récupérés après usage par le consommateur (par exemple, anciens emballages ou appareils). Cela ne comprend pas les plastiques industriels recyclés avant usage.

14 matériaux certifiés ou sourcés éthiquement (or, cobalt, tungstène, cuivre, aluminium…),

Production avec une électricité 100 % renouvelable,

Certification IP55, conformité militaire (tests de chute), et étiquette énergie A selon les normes européennes.

Petite nouveauté amusante, voir reposante, le mode Fairphone Moments, qui permet un usage “allégé” du smartphone. Un simple appuie sur un interrupteur physique, et vous retrouvez un calme numérique à la carte, la fonction étant personnalisable.

Enfin, le logiciel (Android 13 sans surcouche) est garanti jusqu’en 2032 pour les update Android et 2033 pour les mises à jour de sécurité, soit respectivement 7 et 8 ans. Fairphone dépasse allègrement la période désormais imposée par l’Union européenne ainsi que Google ou Samsung, les meilleurs en la matière avec 7 ans de mises à jour.

Le Fairphone Gen. 6 introduit une nouvelle gamme d’accessoires modulaires conçus pour être fixés sur la coque arrière amovible à l’aide de deux vis.

Ce système permet d’ajouter ou retirer facilement :

Un porte-cartes,

Une dragonne (lanyard),

Un finger loop (bague de maintien).

Ces accessoires sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, notamment des plastiques PCR (Post-Consumer Recycled) et de l’aluminium recyclé. Fairphone n’a pas encore communiqué de prix individuel pour chaque accessoire, mais ils seront disponibles en complément du téléphone sur les canaux habituels de distribution.

Lancé à 599 euros et disponible dès maintenant, ce Fairphone Gen 6 semble s’être donné les moyens de ses ambitions : rester un smartphone le plus ecofriendly possible, tout en proposant maintenant des performances sur le papier plus en adéquation avec le marché.