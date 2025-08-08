Test du OnePlus Nord 5 : un milieu de gamme solide sur ses appuis, mais sans surprise

Le Nord 5, comme ses prédécesseurs, veut se positionner comme le meilleur choix possible pour un smartphone à 500 euros. S’il abandonne un peu le flamboyant du Nord 4, il se veut toujours aussi élégant, tout en promettant une fiche technique aussi équilibrée que performante.

OnePlus continue de tracer son sillon et, après avoir dégainé son nouveau flagship, le OnePlus 13, la marque revient sur le terrain ultra concurrentiel du milieu de gamme avec son nouveau Nord 5. Ce segment, OnePlus le connaît bien et sait souvent se démarquer avec des smartphones au design léché, portés par des fiches techniques équilibrées. Mais cette cuvée 2025 change un peu la recette.

Moins flamboyant visuellement, ce Nord 5 mise davantage sur une élégante sobriété et une fiche technique plus poussée avec, entre autres, un écran OLED, ou encore un Snapdragon 8s Gen 3, le tout à un niveau de prix maîtrisé (489 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage). De quoi titiller — ou plus ? — un marché qui est déjà bien encombré ? Voyons cela ensemble…

OnePlus Nord 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

OnePlus Nord 5 Fiche technique

Modèle OnePlus Nord 5 Dimensions 77 mm x 163,4 mm x 8,1 mm Interface constructeur OxygenOS Taille de l’écran 6,83 pouces Définition 2800 x 1272 pixels Densité de pixels 450 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 735 Stockage interne 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 8 Mp Capteur photo frontal 50 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5200 mAh Poids 211 g Fiche produit

OnePlus Nord 5 Design

L’année dernière, le Nord 4 nous avait agréablement surpris avec un châssis en métal joliment travaillé et digne d’un modèle haut de gamme. Pour son nouveau Nord 5, OnePlus opte pour un retour à plus de sobriété. À l’avant, nous avons un bel écran de 6,83 pouces, qui occupe 90 % de la surface, avec des bordures fines et bien équilibrées.

Pas d’effet “menton” disgracieux. Seules les bordures latérales sont très légèrement plus épaisses, mais cela ne nuit pas au rendu esthétique. Au sommet, un poinçon centré abrite la caméra frontale.

OnePlus Nord 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les vrais changements se jouent au dos et sur les tranches. Exit le métal, OnePlus opte pour du plastique. Commençons par les tranches, qui affichent un effet aluminium très bien restitué. Elles sont plates, mais légèrement adoucies sur les bords pour rendre la prise en main plus confortable.

Le dos, lui, abandonne les jeux de volume et les textures métalliques pour une surface complètement lisse, légèrement mate, avec un effet marbré subtil qui accroche doucement la lumière. Moins tape-à-l’œil que le Nord 4, certes, mais tout aussi actuel, tout en étant plus sobre.

OnePlus Nord 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le bloc photo s’étire à la verticale, avec deux capteurs et un flash. Noir et cerclé de métal, il se fond bien avec le reste du dos. Il reste discret en épaisseur, ce qui limite les déséquilibres posé à plat. Ainsi, l’interaction avec le mobile reste confortable tant que nous restons sur la moitié inférieure de l’écran. Plus haut, le mobile devient trop instable.

Avec ses dimensions de 163,41 x 77 x 8,1 mm pour 211 g, le smartphone reste dense. En main, cela passe bien au quotidien. Mais à l’oreille, sur des appels prolongés, le poids finit par se faire sentir. Les boutons d’alimentation et de volume sont regroupés à droite. Bien placés pour les grandes mains, un peu trop hauts pour les petites. Sur la gauche, un bouton Key Plus remplace l’emblématique Alert Slider de la marque. Un choix que nous regrettons, car ce dernier combinait design et praticité. De plus, ici, ce Key Plus — personnalisable — est placé trop haut pour être utilisé naturellement, cela quel que soit le gabarit des mains. Par contre les gauchers seront peut être plus à l’aise.

Côté protection, l’écran est recouvert de Gorilla Glass 7i. Le châssis bénéficie d’une certification IP65, suffisante contre les éclaboussures. Mais à ce prix, certains concurrents proposent déjà du véritable IP68 ou IP69.

OnePlus Nord 5 Écran

La dalle AMOLED de 6,83 pouces offre un affichage d’une très belle finesse avec une définition de 2800 x 1272 pixels et une densité de pixels de 450 ppp. Même si la dalle n’est pas LTPO, nous avons un taux de rafraîchissement qui peut passer de 60, 90, 120 ou 144 Hz !

Nous avons passé le Nord 5 sous les fourches caudines du l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. Sur les cinq modes d’affichage proposés par la marque, c’est Cinématique Pro qui s’en sort le mieux avec un Delta E de 2,55 contre 3 pour la valeur de référence. Associé à une température des couleurs de 6666 K, et un taux d’occupation des espaces colorimétriques mesuré à 149 % du BT 709, 100 % du DCI-P3 et 67 % du BT 2020, nous avons donc un affichage coloré, avec de belles nuances. On note, sur les zones blanches, une très légère dérive vers les bleus, mais rien de vraiment flagrant.

OnePlus Nord 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La luminosité est honnête avec 1153 nits mesurés en SDR, suffisante pour la majorité des environnements lumineux, mais il faudra plisser les yeux les jours de grand soleil. Le gain mesuré en HDR est faible : nous relevons 1221 nits, ce qui permet de profiter des contenus compatibles dans un environnement tamisé au…

OnePlus Nord 5 Performances

Le OnePlus Nord 5 es architecturé autour d’un Snapdragon 8s Gen 3, déjà vu sur le Honor 200 Pro par exemple, et qui se voit épaulé par 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5X, et un stockage UFS 3.1 proposé en 256 ou 512 Go selon les versions. Côté GPU, nous avons droit à un Adreno 735. Les résultat des benchmarks sont de bonne tenue, dans la bonne moyenne de ce segmnt de prix.

Moyenne pondérée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du moins cher au plus cher)

A l’usage, cette configuration fait des merveilles au quotidien. Android est d’une fluidité exemplaire, les apps sont très à l’aise, même les pus gourmandes, et les ralentissements sont rarissimes. Il faut vraiment le pousser dans ses retranchements pour constater de légères baisses de régime, et encore… rien de durable.

Côté gaming, les performances sont globalement bonnes. Sur Fortnite, le mode 120 FPS en qualité faible atteint péniblement les 88-90 FPS en pic, mais tourne plus souvent entre 45 et 75 FPS selon les situations. En basculant à 60 FPS avec des graphismes en qualité Epique, le framerate oscille entre 55 à 60 FPS. Pour atteindre un 60 FPS vraiment stable, il vaut mieux descendre d’un cran en qualité graphique.

Même constat sur Genshin Impact : pour garder une belle fluidité à 60 FPS, il faut choisir le mode graphique moyen. En revanche, sur Call of Duty Mobile, rien à signaler : le 120 FPS en mode moyen est parfaitement fluide, et sait exploiter les 144 H de l’écran. Quant au mode 60 FPS en qualité Ultra, il est simplement sans faille.

La gestion thermique est maîtrisée. OnePlus a bien travaillé l’optimisation du SoC : le bridage reste contenu à 77 % de la puissance maximale, ce qui permet de maintenir des performances élevées même sur la durée.

L’échauffement est perceptible, mais reste raisonnable tant qu’on ne dépasse pas les 30 à 45 minutes de jeu intensif. Au-delà, la chaleur devient plus présente, sans devenir pourtant vraiment désagréable, à moins d’être très sensible.

OnePlus Nord 5 Logiciel

Le OnePlus Nord 5 tourne sous Android 15, habillé par OxygenOS 15, la dernière version de la surcouche maison. Pour une plongée détaillée dans ses nouveautés, n’hésitez pas à consulter le test du OnePlus 13, qui aborde plus en profondeur les changements apportés par cette version.

Au quotidien, l’expérience est plaisante, avec une interface fluide, soignée et agréable à utiliser. Les possibilités de personnalisation sont assez nombreuses.

Côté IA, OxygenOS intègre quelques fonctions d’assistance à la rédaction. Autre nouveauté : Mindspace. Il s’agit d’un espace personnel où l’on peut regrouper captures d’écran, notes vocales, annotations… L’IA est censée en extraire les informations clés, voire vous proposer des rappels ou des rendez-vous. Dans les faits, la fonction semble encore en rodage : nos tests n’ont pas permis de valider son efficacité.

Côté matériel, OnePlus enterre définitivement le légendaire Alert Slider, remplacé par le bouton Key Plus. Il rappelle fortement le bouton Action d’Apple, jusqu’à l’interface de personnalisation qui frôle le copier-coller. Il permet de lancer l’appareil photo, d’activer la lampe torche, de démarrer un enregistrement vocal ou une traduction, ou encore de réaliser une capture d’écran. Une fois intégré à vos habitudes, il se montre pratique.

Enfin, OnePlus n’améliore pas sa politique de mises à jour, avec ici 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité. Cela reste dans la moyenne, mais nous sommes loin de ce que proposent Google, Samsung ou Fairphone.

OnePlus Nord 5 Photo

La configuration photographique est très classique, avec :

Grand-angle de 50 Mpx avec une ouverture de f/1,8 ;

Ultra grand-angle de 8 Mpx avec une ouverture à f/2,2.

Un capteur selfie de 50 Mpx avec une ouverture à f/2,0 complète l’ensemble.

OnePlus Nord 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pas de téléobjectif ici, ce que nous regrettons doublement. Premièrement, car cela est toujours utile, et secundo, cela aurait apporté un plus comparé au Nord CE5, qui dispose de la même configuration photographique, hormis le capteur selfie qui est de 16 Mpx.

Grand-angle

Le capteur principal du Nord 5 offre de très beaux clichés dans de bonnes conditions de lumière. L’image présente un joli piqué, avec un niveau de détail élevé, surtout au centre. Sur les bords, la qualité chute légèrement, mais il faut vraiment zoomer dans l’image pour que cela soit flagrant. Les micro-détails sont bien traités malgré un léger lissage, qui reste maîtrisé : les matières, les textures ou les fibres conservent leur relief, même si cela manque un peu de précision.

La colorimétrie est dans l’ensemble équilibrée. Elle peut parfois afficher de légères variations ou des aberrations chromatiques ponctuelles, sans en saisir toujours la cause. Les contrastes sont bien gérés, avec parfois une accentuation un peu poussée pour faire ressortir certaines zones, au risque d’une légère perte de naturel. Cela reste toutefois cohérent et agréable visuellement. La gestion de la luminosité s’en sort très bien. Aucune tendance marquée à la surexposition. Les clichés restent lisibles, équilibrés et globalement agréable à l’œil.

Grand-angle de jour Grand-angle de nuit

La photo de nuit, en revanche, marque un recul. Si les images restent exploitables, le niveau de détail baisse nettement, le lissage devient plus agressif, et les couleurs sont un peu plus chaudes qu’elles ne le devraient. Le contraste, lui, est moins marqué qu’en plein jour, ce qui réduit le niveau de précision de l’image.

Les micro-détails subissent également un lissage trop agressif, rendant les textures moins naturelles. Cela reste correct dans cette gamme de prix, mais rien de marquant.

Portrait

Le mode portrait du OnePlus Nord 5 s’en sort avec brio. Le détourage est quasi impeccable. Il faut vraiment pousser le système dans ses retranchements – poils d’animaux, cheveux longs en bataille – pour qu’il perde le fil. Et encore, ces cas restent rares.

Le niveau de détail est plus que satisfaisant. Les micro-textures (barbes, matières textiles) subissent un lissage léger, perceptible, mais le relief est toujours là, et le rendu global conserve une belle lisibilité. La colorimétrie reste fidèle, avec une légère saturation qui donne du peps sans tomber dans l’artifice. Quant à la gestion de la lumière et des contrastes, elle profite directement des qualités du capteur principal. Le résultat est flatteur, mais sans exagération.

Ultra grand-angle

Malgré ses 8 mégapixels seulement, le capteur ultra grand-angle s’en sort honnêtement. L’image présente un joli piqué au centre, avec un niveau de détail correct. Le lissage reste contenu et permet de conserver une certaine texture. Les clichés, à première vue, tiennent la route.

Mais à mesure qu’on s’éloigne du centre, la précision chute visiblement, jusqu’à devenir perceptible à l’œil nu. Le traitement numérique se fait plus insistant, le lissage devient trop présent, et le rendu perd en naturel. Les contrastes, bien que globalement équilibrés, manquent de finesse. La luminosité, elle, est bien gérée. En revanche, la colorimétrie tire plus chaud que celle du capteur principal. Cet ultra grand-angle se rattrape un peu avec des déformations bien maîtrisées.

De nuit, la situation se dégrade. La saturation s’intensifie, les couleurs deviennent un peu trop artificielles. Si la captation de lumière est de bonne facture dans un environnement urbain bien éclairé, elle s’effondre dès que l’éclairage baisse.

Ultra grand-angle de jour Ultra grand-angle de nuit

Le niveau de détail plonge, et les textures deviennent floues, perdent clairement en précision.

Autre point à améliorer, l’autofocus qui peine parfois à faire le point. Ainsi, les photos floues ne sont pas rares et vaut mieux doubler les prises de vue si vous voulez vraiment utiliser ce capteur de nuit.

Zoom

Le OnePlus Nord 5 fait donc l’impasse sur le téléobjectif. À la place, il propose un zoom numérique de x2 à x20, directement issu du capteur principal de 50 Mpx. Le zoom x2 s’en sort bien, avec une image qui conserve une colorimétrie assez naturel, une gestion de la lumière stable, bien que légèrement plus claire que l’image en x1. Le niveau de détail reste très correct, avec une perte minime et un rendu globalement cohérent.

Grand-angle de jour Zoom x2 de jour

En x5, la colorimétrie reste constante et les contrastes sont toujours bien gérés. Le résultat est visuellement proche du x2, mais la précision recule : les textures deviennent plus douces, les détails fins (boulons, lettres, aspérités) commencent à se fondre sous un lissage plus marqué. Le rendu reste exploitable, mais on sent clairement que nous atteignons les limites du Nord 5.

Zoom x2 de jour Zoom x4 de jour

En x10, on atteint la frontière de l’utilisable. Tant que l’éclairage reste optimal et la scène simple, l’image reste lisible. Mais le niveau de détail chute franchement : les caractères, la rouille ou les reliefs sur une surface perdent en netteté. Dès que la lumière baisse, la qualité s’effondre rapidement.

En x20, le bruit numérique s’installe, le rendu devient artificiel. Les inscriptions restent lisibles, mais perdent leur naturel.

De nuit, seul le x2 reste pertinent. Il conserve un niveau de détail correct, tant que les conditions de lumière restent acceptables.

Grand-angle de nuit Zoom x2 de nuit

Dès qu’on pousse au-delà, la dégradation est brutale. Le x5 peut encore s’en sortir dans un environnement bien éclairé.

Mais le x10 et le x20 deviennent inutilisables.

Selfie

Le capteur selfie de 50 mégapixels est de très bon niveau. Ainsi, le détourage est aussi propre que sur le module principal. La colorimétrie est également bien calibrée, même si elle a tendance à tirer un peu vers le clair lorsque la luminosité ambiante est forte.

Le lissage est toujours à l’affût des plus petits micro-détails, mais cela n’empêche pas d’obtenir un rendu assez précis. Il faut vraiment zoomer dans l’image pour constater la perte. En termes de flou d’arrière-plan, comme le capteur principal, le Nord 5 livre une prestation très convaincante. L’effet est fluide, progressif et naturel.

OnePlus Nord 5 Audio

Le OnePlus Nord 5 embarque deux haut-parleurs stéréo plutôt vaillants. L’ensemble offre un rendu propre, sans distorsion marquée, même à volume élevé. Les aigus sont bien restitués, avec une bonne clarté. Mais sur des pistes complexes ou à plein volume, ils peuvent devenir un peu brouillons. Il suffit toutefois de descendre d’un cran sous les 100 % pour retrouver un rendu plus propre.

OnePlus Nord 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les médiums s’en sortent bien. Ils sont clairement définis, avec une bonne lisibilité globale. Les hauts médiums peuvent parfois se heurter aux aigus, créant un léger manque de séparation, mais cela reste contenu. Quant aux bas médiums, ils constituent la zone la plus proche des graves sur ce type de smartphone. Le rendu est propre, mais sans impact particulier.

OnePlus Nord 5 Réseau et communication

Le OnePlus Nord 5 est compatible avec les réseaux 4G et 5G. Il prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France. Si il est compatible double SIM, il ne prend pas en charge les eSIM.

En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 6, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.4 et le GPS (Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS).Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception.

OnePlus Nord 5 Batterie

Le OnePlus Nord 5 embarque une batterie de 5200 mAh, une capacité dans la moyenne du segment. En usage modéré, le smartphone tient sans problème une journée complète de travail, et peut même vous accompagner jusqu’au lendemain matin si vous limitez les usages multimédia.

OnePlus Nord 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En usage plus soutenu, comptez environ 10 heures d’autonomie avant de devoir passer par la case recharge. Les utilisateurs intensifs devront prévoir une recharge en fin de journée, au mieux en milieu de soirée selon les cas.

Lors du visionnage de Wonder Woman 84 (durée de 2h30) avec un volume à 50 % et une luminosité calée à 250 nits, le smartphone a perdu 14 points de batterie En jeu, 30 minutes sur Genshin Impact grignotent environ 8 points de batterie. Côté recharge, OnePlus réduit un peu la voilure. On passe de 100 W sur le Nord 4 à 80 W ici. Mais les performances restent honorables en partant de 0%, nous obtenons 25 % en 15 minutes, 55 % en 30 minutes, 98 % en une heure.

OnePlus Nord 5 Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord 5 est disponible en gris, blanc et bleu au prix de 469 euros en version 8 Go + 256 Go et 519 euros en 12 Go + 512 Go.