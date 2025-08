Test du OnePlus Nord CE5 : l’essentiel est maîtrisé, mais sans flamboyance

Petit frère du OnePlus Nord 5, ce Nord CE5 dispose d'un équipement un peu moins perfectionné (avec un processeur Mediatek et un écran plus basique), ce qui permet de faire passer son prix à 369 € (hors promo).

En parallèle de ses smartphones haut de gamme, OnePlus 13 et OnePlus 13R, dont nous avons pu apprécier les qualités en fin d’année dernière, OnePlus vient de lancer les OnePlus Nord 5 et OnePlus Nord CE5, qui s’adressent aux utilisateurs qui ont un budget un peu plus limité.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Le OnePlus Nord CE5 est celui des deux qui embarque l’équipement le moins sophistiqué. En effet, contrairement à son grand frère, il exploite un processeur Mediatek et un écran très légèrement plus petit et moins évolué. De plus, il est dépourvu de la touche programmable Plus Key du OnePlus Nord 5.

Le cocktail est-il néanmoins réussi ? C’est ce que nous allons voir avec ce test du OnePlus Nord CE5.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

OnePlus Nord CE5 Fiche technique

Modèle OnePlus Nord CE5 Dimensions 76 mm x 163,6 mm x 8,2 mm Interface constructeur OxygenOS Taille de l’écran 6,77 pouces Définition 2392 x 1080 pixels Densité de pixels 387 ppp Technologie AMOLED SoC Mediatek Dimensity 8350 Apex Puce graphique Mali G615-MC6 Stockage interne 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 8 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5200 mAh Poids 199 g Couleurs Noir, Blanc Fiche produit

OnePlus Nord CE5 Design

Le OnePlus Nord CE5 est décliné en deux coloris : noir ou blanc. C’est ce dernier modèle que nous avons reçu en test. Et on peut lui attribuer une mention spéciale pour la texture marbrée qui habille son dos, sur laquelle les traces de doigts sont totalement invisibles.

Le smartphone a des mensurations tout à fait classiques. Ainsi, il pèse 199 grammes, alors que son épaisseur n’est que de 8,2 mm. Les bords plats, avec un très léger chanfrein, rendent la prise en main du smartphone agréable.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Le boîtier est certifié IP65, ce qui signifie qu’il n’est pas totalement étanche, et résiste juste aux projections d’eau. Son utilisation sous une averse ne pose pas de problème.

Dans des prix approchant celui du OnePlus Nord CE5, certains smartphones concurrents — par exemple chez Samsung ou Xiaomi — bénéficient d’une certification IP67 ou IP68. Ces modèles peuvent donc être immergés sans pour autant dysfonctionner par la suite.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Pour la sécurité, on dispose du traditionnel lecteur d’empreintes digitales, placé au bas de l’écran, ou — si on préfère — la reconnaissance faciale 2D.

On note que la prise casque n’est pas présente et que la Plus Key, qui est la version 2025 de l’Alert Slider de OnePlus, et qui équipe le OnePlus Nord 5, n’a pas été implémentée sur le OnePlus Nord CE5.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

En revanche, le lecteur de cartes mémoire microSD est de la partie (contrairement au OnePlus Nord 5). L’achat de la version 8 Go / 128 Go du smartphone est donc envisageable, quitte à ajouter une carte microSD (jusqu’à 1 To) par la suite, si cela devient indispensable.

Enfin, le smartphone n’est équipé que d’un seul haut-parleur (placé à côté du port USB-C). Le son n’est donc pas restitué en stéréo. Il en résulte une qualité audio très moyenne, tout juste suffisante pour regarder des vidéos YouTube.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Pour jouer, regarder un film ou une série ou encore écouter de la musique, il est préférable d’utiliser un casque ou des écouteurs Bluetooth.

OnePlus Nord CE5 Écran

Alors que le constructeur a doté son OnePlus Nord 5 d’un écran de 6,83 pouces qui supporte une fréquence de 144 Hz et une définition d’affichage de 2800 x 1272 pixels, il a opté pour une approche un peu plus conformiste pour l’affichage de son OnePlus Nord CE5.

En effet, ce dernier exploite une dalle OLED de 6,77 pouces, qui fonctionne avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz et qui affiche des images en Full HD (2392 x 1080 pixels).

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Ce n’est toutefois pas dramatique, car la différence ne devrait pas être flagrante pour la plupart des utilisateurs

Comme toujours, il est possible de fixer le taux de rafraichissement à 60 Hz ou 120 Hz, ou d’utiliser le mode Adaptatif (sélection automatique de l’un ou l’autre de ces deux modes, selon l’application utilisée).

Bon point, on remarque que les bordures de l’écran sont très fines. Du coup, l’image occupe une très grande partie de la face avant du smartphone, où ne figure juste qu’un discret poinçon, qui abrite l’objectif frontal.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Pour le reste, les performances de l’écran, annoncées par le constructeur, ne sont pas exceptionnelles : luminosité de 800 nits en fonctionnement standard, de 1300 nits en mode haute luminosité et avec un pic HDR de 1430 nits (c’est très précis !).

Et, nos mesures — réalisées à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays — valident (quasiment) ces affirmations. En effet, nous avons mesuré une luminosité par défaut de 760 nits, qui peut grimper jusqu’à 1226 nits lorsqu’on active le mode Luminosité automatique (qui booste la luminosité pour offrir une meilleure lisibilité en plein soleil).

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Et, pour ne rien gâcher, la colorimétrie s’avère excellente, puisque le Delta E moyen n’est que de 2,53, soit inférieur à ce que peut distinguer l’oeil humain (avec le profil d’affichage Cinématique). De plus, la température moyenne des couleurs est de 6369 K, ce qui s’avère très proche d’une colorimétrie parfaitement neutre (6500 K).

Enfin, cerise sur le gâteau, l’écran est en mesure d’afficher 99 % du gamut DCI-P3, 148 % du gamut BT.709 et 67 % du gamut BT.2020.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

OnePlus Nord CE5 Logiciel

Le Nord CE5 fonctionne sous Android 15, avec l’interface OxygenOS 15 de OnePlus. Le constructeur assure que les mises à jour seront assurées pendant 4 ans pour Android (6 années pour les mises à jour de sécurité). C’est honorable, mais toutefois pas à la hauteur de ce que proposent d’autres constructeurs, comme Samsung (mises à jour pendant 6 ou 7 années, selon les modèles)

De son côté, OxygenOS s’avère agréable à utiliser et est truffé de fonctionnalités pratiques. Par exemple, la barre latérale, que l’on peut faire apparaître à tout moment, permet d’accéder rapidement à divers accessoires, applications et aux fonctions Résumé IA et Parole IA.

Seuls petits problèmes : pour l’instant, le texte français est résumé en anglais (!) et la lecture s’avère des plus comiques, car elle s’effectue manifestement en phonétique, avec un fort accent américain. Bref, ces fonctions pourront être utiles, quand le français sera supporté, après une future mise à jour vraisemblablement.

Ce problème est également présent dans l’Espace Mental, une application qui permet de conserver des captures d’écran, et – normalement – de les analyser et de les organiser grâce à l’IA.

Mais, pour l’instant, il semblerait que l’IA soit encore en cours d’apprentissage du français, et les deux dernières opérations ne sont donc pas réalisées. C’est ballot.

On retrouve également la fonction Open Canvas (ou Vue Scindée), qui était déjà présente sur les OnePlus 13 et 13R. Comme son nom français l’indique, elle permet d’afficher deux applications simultanément à l’écran.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Enfin, le OnePlus Nord CE5 met à disposition plusieurs fonctions de retouche d’images faisant appel à l’IA, dont la plus intéressante est sans doute la gomme magique.

Le mode AI Perfect Shot est aussi de la partie. Et il peut s’avérer très pratique pour faciliter la réussite des photos ou des selfies de groupe. Ainsi, si on a fait plusieurs clichés et qu’aucun n’est parfait — car il y a toujours une personne qui ferme les yeux — le système va tout de même générer la photo idéale, en remplaçant ce visage par une autre version piochée sur une autre image.

OnePlus Nord CE5 Performances

Pour son Nord CE5, OnePlus n’a pas retenu un processeur Qualcomm Snapdragon, comme c’est le cas pour le OnePlus Nord 5. Au lieu de cela, le constructeur a misé sur le processeur Dimensity 8350 Apex de Mediatek (précisons que le suffixe « Apex » n’est qu’un élément marketing, ajouté par OnePlus, sans impact technique réel).

Rappelons que ce processeur est un modèle comportant 8 cœurs, dont le plus rapide fonctionne à 3,35 GHz. Ce dernier offre d’assez bonnes performances, en termes de calculs purs, puisqu’elles se situent globalement entre celles des puces Snapdragon 7s Gen3 et Snapdragon 8s Gen 3.

Moyennes normalisées des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6

D’autre part, les opérations graphiques sont réalisées par le GPU Mali-G615 MP6 et lui aussi s’avère efficace, avec des scores 3DMark tantôt à la hauteur de ceux obtenus avec le Snapdragon 8s Gen 3 (Wild Life Extreme), tantôt inférieurs (avec le test en raytracing Solar Bay) et tantôt supérieurs (avec le test 1440p Steel Nomad Light).

Logiquement, la puce Dimensity 8350 s’avère moins performante que le composant Dimensity 8400 Ultra intégré au Xiaomi Poco X7 Pro. En revanche, il est largement plus véloce que le Dimensity 7300 Ultra du Xiaomi Redmi Note 14 Pro, ce qui est tout à fait normal.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Enfin, le processeur Mediatek Dimensity 8350 offre des performances nettement plus intéressantes que celles de la puce Samsung Exynos 1580, présente au sein du Samsung Galaxy A56 (et — à fortiori — encore plus intéressante que l’Exynos 1380 du Galaxy A26 et que le Snapdragon 6 Gen 3 du Galaxy A36).

Tout cela fait que, lorsqu’il s’agit de jouer, le OnePlus Nord CE5 procure satisfaction, en offrant des animations fluides et des graphismes détaillées, avec les jeux en ligne compétitifs, comme Fortnite, Call Of Duty Mobile ou PUBG.

OnePlus Nord CE5 Photo

Le OnePlus Nord CE5 dispose du même équipement photo dorsal que le OnePlus Nord 5. A savoir :

Un objectif grand angle, équivalent à un 26 mm et dont l’ouverture est de f/1,8. Il est associé à un capteur Sony de 50 mégapixels. Ce dernier est doté d’un mécanisme de stabilisation optique.

Un objectif ultra grand angle (16 mm et f/2,2), avec un capteur de 8 mégapixels.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

La seule différence réside dans la définition du capteur associé à l’objectif frontal, permettant de réaliser les selfies. Alors que celle-ci est de 50 mégapixels sur le Nord 5, elle n’est que de 16 mégapixels sur le OnePlus Nord CE5.

Toutefois, ces valeurs sont quelque peu trompeuses. Car le OnePlus Nord 5 exploite la technologie Quad Pixel Binning, pour générer des clichés en 12,5 mégapixels (4096 x 3072 pixels), alors que le capteur du OnePlus Nord CE5 délivre des images en 4608 x 3456 pixels (16 mégapixels).

Dès lors, il serait facile de croire que ces dernières offrent un rendu plus flatteur, notamment en pleine lumière. Or, il n’en est rien, car si la définition est effectivement plus grande, les images s’avèrent moins précises. Celles capturées par le OnePlus Nord 5 bénéficient d’un piqué plus prononcé, avec des contrastes accentués, qui les rendent plus convaincantes.

Toutefois, pour s’en apercevoir, il faut afficher les images en taille réelle, sur un moniteur ou une télé. Car, comme souvent, si on se contente de les regarder sur le petit écran d’un smartphone, la différence entre les selfies capturés par le OnePlus Nord CE5 et ceux du OnePlus Nord 5 n’est pas vraiment visible.

En plein jour, la qualité des photos prises par l’objectif grand-angle et son capteur Sony est irréprochable. Les couleurs sont justes et les détails fourmillent. Il n’y a rien à redire.

Compte tenu de son petit prix, le OnePlus Nord CE5 n’est pas équipé d’un téléobjectif, qui permettrait d’avoir recours à un zoom optique (dans cette gamme de prix, seuls les smartphones récents de Nothing, dont le Phone 3a et le CMF Phone 2 Pro, embarquent un téléobjectif 2x).

On peut néanmoins utiliser un zoom numérique, moins performant qu’un zoom optique, si on désire photographier en gros plan un sujet sans avoir à s’en rapprocher. On note que si l’interface du module photo ne propose qu’un zoom 2x, il est possible de pousser le facteur de grossissement jusqu’en 20x (mais ce n’est pas vraiment conseillé comme nous allons le voir).

Et force est de constater que ce zoom numérique s’avère convaincant, à condition de ne pas trop lui en demander. Ainsi, avec le zoom 2x, les images générées demeurent des plus satisfaisantes, même si on commence déjà à constater une baisse de la précision sur certaines zones complexes, comme le feuillage des arbres.

Ce constat est encore valable si on fait appel au zoom 5x.

En revanche, la précision des clichés baisse très nettement lorsqu’on désire se rapprocher encore plus de son sujet, avec le zoom numérique 10x (et plus !). A quelques rares exceptions près, les fichiers qui en résultent s’avèrent trop grossiers pour être exploitables.

De nuit, il faut reconnaître que l’efficacité de la technologie Quad Pixel Binning permet d’obtenir des photos de bonne qualité, sauf si les sources lumineuses sont trop éloignées.

Et comme on peut le voir sur les photos ci-dessous, il est même possible d’utiliser le zoom numérique 2x et de bénéficier d’une assez bonne précision.

Enfin, le comportement de l’objectif et du capteur ultra grand-angle, en plein jour, procure satisfaction, malgré des images un peu moins bien définies (3264 x 2448 pixels).

Et, comme c’est souvent le cas, les performances du ultra grand-angle, de nuit, ne font pas rêver. Lors de nos tests, les clichés générés se sont avérés flous, le plus souvent.

Précisons enfin que le OnePlus Nord CE5 est en mesure de réaliser des séquences vidéo de qualité, en 4K à 60 images par seconde. En revanche, si on désire bénéficier d’une stabilisation d’image renforcée, il faut basculer en mode Full HD / 60 images par seconde.

OnePlus Nord CE5 Réseau et communications

Le OnePlus Nord CE5 est équipé de deux emplacements nano SIM 5G (dont un qui peut recevoir une carte microSD).

Pour le reste, si le smartphone est compatible Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 et NFC, la technologie eSIM n’est pas supportée.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

OnePlus Nord CE5 Autonomie et charge

Le OnePlus Nord CE5 embarque une batterie de 5200 mAh, ce qui est plutôt bien. On aurait toutefois apprécié, en Europe, disposer de la même capacité dont les Indiens jouissent : 7100 mAh ! Au lieu d’une capacité extraordinaire, le OnePlus Nord CE5 européen « bénéficie » donc d’une batterie assez commune.

On peut même la considérer comme plutôt limitée, si on compare sa capacité à celle des batteries de certains concurrents, comme le Honor Magic 7 Lite (6600 mAh) ou le Poco X7 Pro (6000 mAh).

La conséquence est fatale : l’autonomie du smartphone s’avère satisfaisante, sans plus. On note qu’elle est inférieure — d’au moins 2 heures — à celle observée sur le Nothing Phone (3a) ou le Magic 7 Lite.

En effet, le OnePlus Nord CE5 a fonctionné pendant 13 heures et 32 minutes lors du test d’autonomie Modern Office de l’application PC Mark (avec une luminosité d’affichage ajustée à 250 nits et en utilisant une fréquence adaptative). Un résultat qui se situe dans la moyenne supérieure.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

En revanche, si on fixe la fréquence d’affichage à 60 Hz, l’autonomie fait un bond considérable, puisqu’elle atteint 17 heures et 38 minutes. L’utilisation du mode 120 Hz doit donc se faire avec parcimonie, si on sait qu’on risque de rester loin d’une prise électrique plus longtemps que d’habitude.

D’autre part, l’autonomie du OnePlus Nord CE5 en streaming vidéo est d’environ 23 heures. En effet, la lecture en boucle d’un film de 2 heures, en Wi-Fi, et en mode 60 Hz, a fait baisser le niveau de la batterie de 26 % au terme de la troisième lecture (6 heures de streaming donc). C’est un bon résultat, sans toutefois atteindre des sommets.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Bon point, la recharge filaire peut s’effectuer rapidement, si on dispose d’un adaptateur de 80 W (la recharge sans fil n’est pas au programme). Pour une vitesse de recharge optimale, ce dernier doit supporter la technologie SuperVooc, utilisée par OnePlus, Realme et Oppo.

Rappelons que les Galaxy A36 et Galaxy A56 de Samsung plafonnent dans ce domaine à seulement 45 W, et que les Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro supportent en charge filaire de 50 W. En revanche, certains smartphones récents, comme les Xiaomi Poco, sont compatibles avec des chargeurs de 90 W.

OnePlus Nord CE5 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

OnePlus Nord CE5 Prix et date de sortie

Le OnePlus Nord CE5 est décliné en deux versions, proposées aux prix suivants :

369 €, pour le modèle doté de 8 Go de mémoire et de 128 Go d’espace de stockage.

419 €, pour la version 8 Go / 256 Go.

Ces prix placent le OnePlus Nord CE5 parmi de nombreux concurrents, qui ont souvent une particularité originale leur permettant de séduire certains utilisateurs.

Par exemple, les Xiaomi Redmi Note 14 Pro et Poco X7 Pro, ainsi que les Samsung Galaxy A26 et A36 sont étanches, alors que le Nothing Phone (3a) est équipé d’un téléobjectif 2x. Le Honor Magic 7 Lite, quant à lui, se distingue par une batterie de très grande capacité.