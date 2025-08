Bose QC 45 : l’ex-roi du calme revient en promotion et perd plus de 200 € de son prix de base

Un casque sans fil premium, capable de couper le monde pendant 25 heures, ça se respecte. Et là, il est en forte promotion. Cdiscount affiche le Bose QC 45 à 134 euros via un code promo, contre 349 euros lors de son lancement.

Le Bose QC45 // Source : Frandroid

Si le silence est d’or, alors le QC45 est une pépite. Ce casque signé Bose dresse la liste des fonctions pour celles et ceux qui veulent s’isoler avec style : réduction de bruit active, confort durable, autonomie solide et finitions haut de gamme. Une valeur sûre dans sa catégorie, aujourd’hui affichée à un tarif plus doux grâce à plus de 200 euros de réduction sur son prix de lancement.

Les bons points du Bose QC45

Réduction active du bruit ultra-efficace

Autonomie de 25h avec recharge USB-C

Design pliable, résistant, et ajustable à la perfection

Au lieu de 349 euros en 2021, le Bose QC45 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 134 euros sur Cdiscount, avec l’aide du code promo 15DES129.

Confort, silence et précision sonore

Le Bose QC45, c’est l’héritage d’une gamme qui a mis la réduction de bruit sur la carte, perpétué aujourd’hui par le QuietComfort. Ici, on parle de technologie active couplée à une isolation passive soignée. Le monde peut bien faire du bruit, ce casque se concentre sur la musique. Il réduit efficacement les sons ambiants, sans pression auditive, pour une écoute pure, dans les transports comme au bureau.

Son arceau ajustable, ses coussinets souples, son poids maîtrisé (238 g) et sa capacité à se plier en font un excellent compagnon nomade. Ajoutez une télécommande intégrée, un micro clair et une détection de port intelligente, chaque détail a été pensé pour rendre l’expérience fluide, sans friction.

Le son reste fidèle à la signature Bose : équilibré, chaleureux, avec une belle séparation des instruments. Suffisamment polyvalent pour du jazz, du rap ou un appel client tendu. Et si besoin, l’app Bose Music est là pour ajuster tout ça en finesse.

Autonomie et connectivité bien maîtrisées

Avec ses 25 heures d’écoute sur une seule charge, le QC45 tient la route sans broncher. Rechargeable en USB-C, il se remet d’aplomb rapidement, sans exiger de longues pauses près d’une prise. Pas besoin de penser à lui toutes les 5 minutes : il est là quand on en a besoin.

Côté connectivité, le Bluetooth 5.0 assure une liaison stable, réactive et sans accroc. Le casque gère aussi les appels en toute transparence, avec une réduction des bruits environnants pour garder une voix claire au micro. Résistant aux éclaboussures et à la transpiration (IPX2), il supporte les journées chargées sans broncher.

