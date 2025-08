Cette mini enceinte radio Bluetooth au look rétro est à son meilleur prix sur Amazon

La Roberts Revival Petite 2 est une jolie petite radio portable qui fait aussi office d’enceinte Bluetooth. Un bel objet qui délivre en plus une belle puissance sonore, et que l’on trouve à 120,60 euros au lieu de 149 euros sur Amazon.

Si vous cherchez une enceinte Bluetooth stylée, endurante, compacte et capable de recevoir la radio FM traditionnelle et les stations numériques en DAB+, alors la Roberts Revival Petite 2 devrait vous convenir. Pratique, puissant et vraiment mignon, ce modèle est en plus proposé avec près de 20 % de réduction.

Les points forts de la Roberts Revival Petite 2

Un design vintage et un format ultra-compact

Un large choix de station via FM et DAB+

Compatible Bluetooth

Une autonomie de 20 heures

Initialement affichée à 149 euros, l’enceinte Bluetooth Roberts Revival Petite 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 120,60 euros sur Amazon.

Historique des prix pour la Roberts Revival Petite 2 sur Amazon // Source : Keepa.

Une petite radio rétro comme on aime

Le premier atout de cette Roberts Revival Petite 2, c’est évidemment ce design qui régalera les amateurs d’objets déco rétro. Avec sa finition cuir synthétique et son coloris bleu ciel tout doux, cette radio présente un aspect vintage qu’on apprécie beaucoup. Son autre point fort, et pas des moindres, c’est son format compact : avec ses dimensions de 12,4 x 8,5 x 7,3 cm et son poids de 430 g seulement, l’appareil tient parfaitement dans la main et peut être emporté partout très facilement.

Et oui, ce modèle embarque une batterie et offre une autonomie de 20 heures. Parfait pour profiter d’un petit fond musical lors de nos escapades estivales. La Roberts Revival Petite 2 embarque par ailleurs un petit écran OLED, qui affiche l’heure, bien sûr, mais aussi le niveau de batterie, le nom de la station ainsi que ceux des pistes et artistes écoutés. Et cela va de soi, mais l’enceinte propose aussi une fonction réveil.

La radio ou vos titres préférés, c’est vous qui choisissez

La Roberts Revival Petite 2 est un petit poste radio qui peut recevoir la radio FM traditionnelle, mais aussi les stations numériques en DAB+. On le sait, le DAB+ offre un son de meilleure qualité, sans grésillement, ainsi qu’une meilleure continuité d’écoute en mobilité, en plus de mettre à disposition davantage de stations. Ce modèle est aussi une enceinte Bluetooth, donc elle peut tout à fait diffuser vos titres préférés depuis un smartphone ou une tablette.

Côté audio, cette Revival Petite 2 intègre un haut-parleur large bande de 40 mm, combiné à un radiateur passif, qui lui permet de délivrer un son équilibré et même assez punchy, avec de bonnes basses, ce qui est assez étonnant pour une si petite enceinte. Forcément, la puissance sonore sera vraiment limitée si le volume est poussé au maximum. Cette enceinte n’est donc pas un modèle idéal pour les soirées et les grosses fêtes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth pas chères du moment.

