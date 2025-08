SFR Box 10+ : la box Internet Wi-Fi 7 de SFR est déjà disponible mais sous certaines conditions

Dévoilée il y a quelques semaines, la SFR Box 10+ est déjà disponible pour certains usagers. Une avant-première qui va permettre au FAI de jauger les performances de sa box auprès d’un échantillon d’utilisateurs, voici comment l’obtenir avant tout le monde.

La SFR Box 10+ / © SFR

Après Free, Bouygues Telecom et Orange, c’est enfin au tour de SFR de lancer sa box Internet Wi-Fi 7. La SFR Box 10+ a été révélée il y a quelques semaines et avant un lancement en boutique pour la rentrée de septembre, une avant-première était prévue cet été. Selon CableReview, cette avant-première a commencé la semaine dernière et seuls les clients SFR « parmi les plus fidèles » aux dires de l’opérateur au carré rouge peuvent y prétendre.

Une avant-première réservée à certains abonnés

D’après CableReview, cette avant-première est le bon moment de remplacer gratuitement sa box SFR actuelle contre la SFR Box 10+, car les frais de migration, d’ordinaire de 75 euros, sont ici offerts. Du moins, si l’abonné désireux de moderniser son équipement remplit ces deux critères :

Être abonné au forfait SFR Fibre Premium (qui impose lui-même d’être dans un logement éligible à la fibre XGS-PON)

Ne PAS être équipé d’un répéteur Wi-Fi 6 inclus sur demande dans ce forfait

Des critères très sélectifs, certes, mais ce nouveau forfait Internet aurait l’avantage d’être sans période d’engagement et d’afficher le même tarif que le forfait SFR Fibre Premium actuel, soit 44,99 euros par mois sans augmentation au bout d’un certain temps. Toutefois, on ignore s’il s’agit bien du prix définitif ou bien d’un tarif spécial pour les clients participants à cette avant-première.

Pour obtenir la SFR Box 10+, il suffit d’en faire la demande auprès du service client au 1023 ou de faire la démarche en ligne sur son espace client, dans les rubriques Mon offre et mes équipements et Matériel. La box et les répéteurs Wi-Fi 7 inclus sur demande seront ensuite livrés à domicile.

De quoi est capable la SFR Box 10+ ?

La SFR Box 10+ est une box Wi-Fi 7 certifiée par la Wi-Fi Alliance, ce qui signifie qu’elle propose le MLO qui lui permet de se connecter sur les trois bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) simultanément. Côté débits, on est sur du 8 Gb/s symétrique, un débit qui peut être atteint dans les logements éligibles et grâce au port Ethernet 10G qui remplace le port SFP+ de la SFR Box 8X.

Une box Internet ergonomique et éco-conçue à l’instar des dernières Livebox d’Orange, mais qui se démarque avec un module de connectivité Thread qui permet de relier entre eux des objets connectés. Conçu avec un haut niveau de sécurité et basé sur l’IPv6, Thread est aussi optimisé pour une faible consommation d’énergie et est capable de prendre en charge des dizaines et des dizaines d’appareils connectés sur un seul réseau. Un atout qui pourrait faire la différence entre la SFR Box 10+ et les autres box Internet Wi-Fi 7.

