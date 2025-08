Propriétaires de GeForce : voici une nouvelle option alternative au DLSS

Intel a annoncé que sa technologie de XeSS 2 peut désormais gérer aussi bien les GPUs Intel que ceux d’AMD et Nvidia. Une ouverture que les développeurs pourront décider d’exploiter ou non.

Source : Intel

Limitée jusqu’à présent aux seules solutions Intel, la technologie XeSS de seconde génération peut désormais, techniquement en tout cas, poser ses valises sur les GPUs de la concurrence. Intel a en effet annoncé que son XeSS 2 était désormais en capacité de gérer les cartes graphiques à la fois d’AMD et de Nvidia.

Cette ouverture est rendue possible par le déploiement d’une mise à jour vouée à la technologie XeSS 2, mais aussi et surtout par la publication d’un nouveau SDK (v.2.10) destiné aux développeurs. Il leur reviendra ensuite de décider s’ils souhaite (ou non) implémenter l’Intel XeSS 2 dans leurs jeux, en parallèle du DLSS de Nvidia et du FSR d’AMD.

À l’instar d’AMD, Intel joue la carte de l’ouverture

Pour rappel, l’XeSS 2 avait été introduit en fin d’année dernière, parallèlement aux nouvelles cartes graphiques ARC « Battlemage » B580 et B570. Cette nouvelle version du Super Sampling d’Intel a l’avantage d’offrir une montée en gamme substantielle par rapport aux précédentes moutures de cette technologie. Elle inclue notamment une fonction de génération d’image (Frame Generation) et un dispositif de réduction de la latence (XeLL pour Xe Low Latency). De quoi la rendre plus compétitive.

Quant à la comptabilité de cette technologie XeSS 2 avec les cartes graphiques d’AMD et Nvidia, disons qu’il y a une bonne nouvelle… mais aussi une petite limitation.

Source : Intel

D’un côté, Intel explique que le support du XeSS 2 requiert seulement les Shader Model 6.4 (c’est la bonne nouvelle, car cela signifie que les cartes graphiques GeForce GTX série 10 et plus récentes, ou AMD Radeon RX série 5000 et plus récentes sont normalement compatibles) ; de l’autre, on apprend que la composante faible latence (XeLL) du XeSS 2 est par contre liée à la Frame Generation et ne pourra donc pas être utilisée de manière indépendante sur les GPUs tiers.

En d’autres termes XeLL et Frame Generation marcheront obligatoirement main dans la main dans le cas d’une activation du XeSS 2 sur un GPU Nvidia ou AMD.