Test du Samsung Galaxy Z Flip 7 FE : le smartphone de trop ?

Début juillet, Samsung a fait son grand lancement estival. Et on a eu droit non pas à deux, mais à trois nouveaux smartphones avec un tout nouveau Galaxy Z Flip 7 FE.

Le Galaxy Z Fold 7 change radicalement de design, s’affinant drastiquement alors que le Galaxy Z Flip 7 a enfin droit à un écran externe élargi. Bref, tout est au beau fixe. Surtout, on se dit qu’une déclinaison Fan Edition est une excellente nouvelle pour le portefeuille des consommateurs. Oui et non. Comme tout FE, Samsung a repris la base de l’ancienne génération, à savoir le Galaxy Z Flip 6, mais il a surtout décidé d’en changer le SoC. Exit le Snapdragon 8 Gen 3 qui cède sa place à un Exynos 2400… De quoi soulever quelques doutes, les processeurs maison de Samsung n’étant pas les plus compétitifs.

Nous avons testé ce Galaxy Z Flip 7 FE afin d’en déterminer la pertinence. A 1000 euros, il demeure cher, surtout lorsque l’on trouve facilement le Z Flip 6 à moins de 800 euros actuellement. Ses arguments sont-ils valables ?

Note de la rédaction : puisque le Z Flip 7 FE partage une large partie de sa fiche technique avec le Z Flip 6, nous n’abordons ici que les points différenciants. Nous vous laissons consulter notre test du Galaxy Z Flip 6 pour avoir nos impressions détaillées.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Dimensions 71,9 mm x 165,1 mm x 6,9 mm Interface constructeur One UI Taille de l’écran 6,7, 3,4 pouces Définition 2640 x 1080 pixels Densité de pixels 426 ppp Technologie AMOLED SoC Samsung Exynos 2400 Puce graphique Samsung Xclipse 940 Stockage interne 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 10 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes latéral Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4000 mAh Poids 187 g Couleurs Noir, Blanc Fiche produit

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Design

Le design du Z Flip 7 FE est en tout point identique à celui du Galaxy Z Flip 6. Mêmes mensurations, même poids, même écran incomplet à l’arrière. Quelques détails minces les différencient :

le poinçon du tiroir SIM est un peu plus large sur le nouveau modèle,

le bouton Power est un peu plus enfoncé aussi dessus

et le dos n’est plus en verre mat, mais en verre brillant.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Écran

Les écrans ne changent pas. On est donc sur une dalle interne 120 Hz de 6,7 pouces et de 3,4 pouces sur l’écran externe.

Par acquis de conscience, nous avons tout de même soumis le Z Flip 7 FE à l’épreuve de notre sonde associée au logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. Bonne idée finalement puisque l’on s’aperçoit que Samsung a retravaillé la calibration de sa dalle.

Elle n’est pas encore parfaite, mais en mode Vif, on a un meilleur DeltaE moyen, ce qui signifie que la dérive colorimétrique est moindre, les couleurs sont plus justes. C’est surtout valable en SDR.

Idem pour le point blanc plus maîtrisé avec une température des couleurs mesurée à 6535 K pour une valeur cible de 6500 K. La luminosité est, quant à elle, toujours aussi bonne. On dépasse les 1000 nits en SDR et les 2000 nits en HDR. C’est très correct pour une utilisation en plein soleil.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Performances

Comme dit en introduction, la plus grosse différence entre le Galaxy Z Flip 7 FE et le Flip 6, c’est la puce qui les anime.

Pour son pliable moins cher, Samsung a fait le choix d’utiliser son processeur maison, un Exynos. Mais il ne s’agit pas du tout dernier en date, non il faut faire avec l’Exynos 2400 qui a déjà quelques heures de vol.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Surtout, il ne nous est pas inconnu puisque c’est lui qui était embarqué début 2024 dans les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus. Alors, seul le Galaxy S24 Ultra avait eu droit au Snapdragon 8 Gen 3. Samsung a corrigé le tir avec les Galaxy S25 en les équipant tous du Snapdragon 8 Elite, bien plus performant que les Exynos.

Bref, aujourd’hui on doit faire avec cette puce. Ne partons pas défaitiste, ça se trouve elle est à son aise dans le Flip 7 FE dont le format souffre souvent des puces trop puissantes.

Voeu pieux.

Moyennes normalisées des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6

Après avoir fait tourner tous nos benchmarks sur le Flip 7 FE, le verdict tombe. Il est moins puissant que le Z Flip 6. 4% de moins pour être précis. Ce n’est pas affolant et ça ne se ressent pas à l’utilisation.

Mais on observe toujours le même soucis de bride lorsque le SoC est fortement sollicité. Stressé durant une heure, il perd plus de 50% de ses capacités au bout de quelques minutes. Le format Flip en deux parties ne laisse que peu d’espace à un refroidissement efficace, le Z Flip 7 FE n’y coupe pas.

En jeu, le comportement du Galaxy Z Flip 7 FE n’est pas reluisant. En le poussant au maximum comme à notre habitude, il tente de grimper à 60 fps, mais subit de fortes chutes. On baisse la qualité, on baisse le framerate et le GPU Xclipse 940 est encore trop poussé dans ses retranchements, dans sa zone rouge.

Il faut repasser en qualité graphique moyenne à 30 fps, le mode par défaut pour récupérer un jeu plus fluide. Et encore, on observe des petits ralentissements et beaucoup de clipping. Pas fameux et surtout moins bon que le Galaxy Z Flip 6 et son Adreno 750 qui tenait bien Genshin Impact à 50 fps en qualité graphique maximale.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Logiciel

Le Galaxy Z Flip 7 FE utilise One UI 8.0 basé sur Android 16. C’est strictement la même version que l’on trouve sur les Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7. Nous vous invitons à consulter leurs tests pour découvrir en détail le nouveau logiciel de Samsung.

Notons qu’il possède 7 ans de mises à jour tant logiciel que de sécurité.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Photo

Le Galayx Z Flip 7 FE recycle stricto sensu les capteurs photo du Z Flip 6 qui sont également les mêmes que le Galaxy Z Flip 7 vendu 200 euros plus cher :

grand-angle de 50 MP, f/1.8 avec stabilisation optique

ultra grand-angle de 12 MP, f/2.2, 123˚

capteur selfie de 10 MP, f/2.2

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Le Flip 7 FE reprend donc la progression significative du Flip 6 en photo, principalement grâce à l’intégration du capteur principal de 50 MP des Galaxy S24. Cette évolution se traduit par des clichés de jour bien plus qualitatifs que le Flip 5, avec un bon niveau de détail et des couleurs vives.

Le mode portrait est particulièrement réussi, offrant des images détaillées avec un flou d’arrière-plan naturel et progressif. De plus, la conception pliable du téléphone reste un atout, permettant d’utiliser ce capteur performant pour réaliser des autoportraits de bien meilleure qualité que ceux du capteur interne, qui se destine davantage à la visioconférence.

Cependant, des faiblesses demeurent. En conditions de très faible luminosité, le traitement d’image montre ses limites et peut produire un rendu trop éclairci, manquant de naturel et de netteté. L’absence de zoom optique est également un point faible notable ; le zoom numérique, bien que correct de jour, perd rapidement en qualité la nuit. Enfin, il faut noter une limitation en vidéo, qui est bridée par défaut en Full HD lorsque le téléphone est utilisé fermé.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Audio

L’équipement audio du Z Flip 7 FE est identique à celui du Z Flip 6 avec deux haut-parleurs qui offrent une restitution plutôt bonne et bien équilibrée. Attention au volume : poussé, il favorise les aigus et casse les graves pour éviter la distorsion.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Réseau et communication

Le Z Flip 7 FE est compatible 5G. Il n’a pas de Wi-Fi 7 et reste limité au Wi-Fi 6e. Néanmoins, sur sa partie Bluetooth, on note une petite amélioration puisque l’on passe du 5.3 au 5.4 par rapport au Galaxy Z Flip 6.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Batterie

Même batterie que le Z Flip 6 ici, soit une capacité de 4000 mAh. L’autonomie est-elle identique pour autant ? Non. En effet, le changement de puce joue inévitablement sur ce paramètre. Et l’Exynos 2400 n’est pas le meilleur élève en la matière. Moins performant qu’un Snapdragon 8 Gen 3 comme on a pu le voir, il est aussi moins bon sur l’efficacité énergétique.

On en veut pour preuve la lecture en streaming de À l’Ouest rien de nouveau, lancé sur Netflix en Wi-Fi. À volume et luminosité identique, il a consommé 12 % d’autonomie au bout de ses 2h25 sur le Flip 6 et grappille 1 % de plus sur le Z Flip 7 FE. Dommage, on s’attendait à ce qu’il soit mieux calibré.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE // Source : Robin Wycke pour Frandroid

En usage quotidien, on parvient tout de même à traverser une journée d’utilisation. Surtout, le Z Flip 6 avait déjà fait de beaux progrès et se plaçait comme l’un des meilleurs de son format en termes d’autonomie. Néanmoins, avec un SoC maison on s’attendait à mieux sur cette partie.

Concernant la charge, on a encore du 25 Watts en charge filaire, ce qui est loin d’être rapide. Ça permet de récupérer 50 % d’autonomie en 30 minutes et 100 % en 1h30. La charge sans fil grimpe à 15 Watts.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Flip 7 FE est lancé à 1002,15 euros en France. 999 euros plus la taxe de copie privée.

C’est 200 euros de moins que le Galaxy Z Flip 7 et près de 300 euros de plus que le Galaxy Z Flip 6 que l’on trouve actuellement à 719 euros sans forfait chez Bouygues Télécom.

Difficile pour lui de trouver sa place dans ces conditions. À part son écran mieux calibré, on ne lui trouve rien de mieux que le Z Flip 6 qui reste aujourd’hui une valeur sûre pour bien moins cher.