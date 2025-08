Cet écran PC Asus (27″, 120 Hz et 1 ms) chute sous les 100 €, utile aussi bien pour le gaming que la bureautique

L’Asus VA279HG est un écran PC qui convient aussi bien aux travailleurs qu’aux joueurs occasionnels, lesquels peuvent profiter de sa grande dalle rafraîchie à 120 Hz. Actuellement, E.Leclerc le propose à 99 euros au lieu de 139 euros.

Les écrans PC qui sont taillés pour les tâches de bureautique, mais aussi pour les parties de gaming occasionnelles sont toujours bien pratiques. Asus l’a bien compris et propose son VA279HG, un moniteur au grand écran rafraîchi à 120 Hz, qui embarque même la technologie Adaptive Sync. Bref, un modèle complet et polyvalent, que l’on trouve actuellement à moins de 100 euros.

Les points forts de l’Asus VA279HG

Une dalle Full HD IPS de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Adaptive Sync

Initialement affiché à 139 euros, l’écran PC Asus VA279HG est aujourd’hui proposé en promotion à 99 euros chez E.Leclerc. Le modèle de 23,8 pouces est quant à lui affiché à 79 euros au lieu de 119 euros, toujours chez E.Leclerc.

Une grande dalle et un pied bien utile

L’Asus VA279HG est un écran PC au design classique, qui présente des bordures très fines pour plus de confort visuel. On s’attardera surtout sur son pied, assez compact, mais qui a aussi l’avantage d’intégrer une petite fente servant à accueillir un smartphone, par exemple, ou même une calculatrice. Pratique pour économiser de l’espace sur son bureau.

Côté connectique, l’Asus VA279HG embarque un port HDMI 1.4, un port VGA ainsi qu’un port jack. Et côté écran, on a droit à une belle dalle IPS Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 27 pouces, qui propose donc une grande surface d’affichage et des images bien détaillées. Les angles de vision sont bien larges, grâce à la technologie IPS, qui permet ainsi de profiter d’images nettes quelle que soit notre position face à l’écran.

Des animations toujours fluides

Si le grand écran de 27 pouces est particulièrement pratique pour travailler, puisqu’on peut par exemple afficher plusieurs onglets à l’écran sans que le tout devienne illisible, il l’est aussi pour jouer. En effet, avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une belle fluidité et une absence de flou de mouvement lors des combos. Et pour le travail, cette fréquence de rafraîchissement permet notamment de faire défiler divers contenus de façon fluide et confortable pour les yeux.

Alors certes, les gamers très exigeants préfèrent les écrans rafraîchis à 144 Hz, voire plus, mais pour des parties occasionnelles, ça suffira amplement. De plus, le temps de réponse de 1 ms promis par le moniteur permet de ne souffrir d’aucun retard dans la partie.

Enfin, la technologie Adaptive Sync est aussi de la partie et se charge de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l’écran et le frame rate de la carte graphique : on résout ainsi les problèmes de tearing, ou déchirure d’écran, et on limite grandement les saccades.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles encore plus fluides, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.