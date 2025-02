Moins de 90 € pour cet écran Asus de 24 pouces en 120 Hz, c’est la bonne affaire gaming du jour

MĂŞme les gamers fauchĂ©s peuvent dĂ©sormais s’offrir un Ă©cran PC performant et fluide. La preuve avec cet Asus VY249HGR proposĂ© Ă 88,26 euros au lieu de 98,18 euros chez PC Componentes.

Qui a dit qu’il fallait forcĂ©ment lâcher toutes ses Ă©conomies pour s’acheter un moniteur gaming digne de ce nom ? Heureusement, les joueurs ayant un budget très restreint peuvent tout de mĂŞme trouver, sur le marchĂ©, des rĂ©fĂ©rences proposant une belle fluiditĂ© et une bonne qualitĂ© d’image Ă moindre coĂ»t. C’est par exemple le cas de l’Ă©cran PC Asus VY249HGR, dotĂ© d’une frĂ©quence de rafraĂ®chissement overclockable de 120 Hz, et qui est en ce moment vendu Ă moins de 90 euros.

Ce qu’il faut savoir sur l’Asus VY249HGR

Une dalle IPS Full HD de 23,8 pouces

Un taux de rafraîchissement overclockable de 120 Hz

Un temps de réponse de 1 ms

Compatible Adaptive Sync

Au lieu de 129,99 euros sur le site officiel, l’Ă©cran PC gamer Asus VY249HGR est aujourd’hui affichĂ© Ă 88,26 euros chez PC Componentes.

Une petite dalle pour des grandes parties

L’Ă©cran PC Asus VY249HGR est un modèle assez classique en apparence, avec son pied en V permettant d’installer divers pĂ©riphĂ©riques sous le moniteur ou encore sa dalle encadrĂ©e de bordures fines sur trois cĂ´tĂ©s. Il n’est toutefois pas le plus ergonomique qui soit, puisque si l’on peut ajuster son inclinaison, sa hauteur n’est quant Ă elle pas du tout rĂ©glable. Dommage. Sachez en revanche que cet Ă©cran peut ĂŞtre fixĂ© au mur. CĂ´tĂ© connectique, on retrouve un port VGA, un port HDMI 1.4 et une sortie casque audio.

Concernant son Ă©cran Ă proprement parler, on a ici droit Ă une dalle Full HD de 23,8 pouces, qui est idĂ©ale pour celles et ceux qui n’ont pas besoin d’un Ă©cran massif pour jouer, mĂŞme si les grandes diagonales sont toujours plus pratiques pour ne louper aucun dĂ©tail dans la partie. L’Ă©cran bĂ©nĂ©ficie par ailleurs de la technologie IPS, qui offre des angles de vision bien ouverts et donc une bonne qualitĂ© d’affichage mĂŞme si l’on est excentrĂ© devant l’Ă©cran.

Une bonne fluidité pour chaque session

Cet Ă©cran Asus possède par ailleurs une frĂ©quence de rafraĂ®chissement overclockable de 120 Hz ; attention, cette fonction ne peut ĂŞtre activĂ©e qu’avec le mode Jeu, prĂ©cise la marque. Avec un tel taux, vous pourrez bĂ©nĂ©ficier d’une excellente fluiditĂ© lors de vos combos, sans flou de mouvement. Ajoutons Ă cela un temps de rĂ©ponse de seulement 1 ms, soit une quasi absence de retards, une caractĂ©ristique primordiale pour les titres qui nĂ©cessitent une bonne rĂ©activitĂ© et pour lesquels il faut toujours garder une longueur d’avance sur les adversaires.

L’Ă©cran est Ă©galement Ă©quipĂ© de la technologie Adaptive Sync (et non G-Sync ou AMD FreeSync), qui se charge de synchroniser la frĂ©quence de rafraĂ®chissement de l’écran et le frame rate de la carte graphique, ce qui permet de rĂ©soudre les problèmes de tearing, ou dĂ©chirure d’écran, et de minimiser les saccades. Enfin, Asus a ajoutĂ© quelques fonctionnalitĂ©s qui peuvent aider le joueur Ă ĂŞtre plus efficace dans sa partie, comme le Crosshair (qui fixe le point de la cible au centre de l’écran pour gagner en prĂ©cision) et le Timer, ou chronomètre.

