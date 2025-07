Cette manette est un excellent choix pour les joueurs PC, smartphone et Switch, surtout maintenant qu’elle coûte 40 % de moins 

Vous cherchez une nouvelle manette Bluetooth pour jouer sur PC ou un smartphone Android, la 8BitDo Ultimate 2 est idéale : précise, polyvalente et confortable en main, elle coûte aujourd’hui seulement 38 euros contre 59 euros de base.

Manette de jeu sans fil 8BitDo Ultimate 2 // Source : site officiel

Sur PC, jouer au clavier et à la souris n’est pas idéal pour tous les titres. Et sur un smartphone Android, l’écran tactile montre vite ses limites. D’où l’intérêt d’investir dans une bonne manette de jeu Bluetooth compatible Windows et Android, à l’image de la 8BitDo Ultimate 2 Wireless.  Son plus grand intérêt est qu’elle est disponible en promotion à moins de 40 euros.

Ce qu’il faut retenir de la 8BitDo Ultimate 2 Wireless

Compatible Windows et Android

La technologie 8Speed ultra-rapide

Des gâchettes polyvalentes et des sticks TMR précis

De base à 59,99 euros, la manette 8BitDo Ultimate 2 Wireless avec socle de recharge est en ce moment réduit à 38,76 euros sur le site banggood.

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Une manette sobre avec des boutons supplémentaires

La manette 8BitDo Ultimate 2 Wireless est un modèle qui reprend le design des manettes Xbox, dont elle copie notamment la disposition des boutons A, B, X et Y. Avec un poids de 246 g et un format plutôt compact, cette référence devrait être suffisamment confortable en main, y compris durant des sessions de jeu prolongées. Côté équipement, on trouve deux sticks, entourés d’anneaux LED RGB qui peuvent s’animer de plusieurs façons différentes, une croix directionnelle précise ainsi que des gâchettes supplémentaires (R4 et L4), que l’on peut d’ailleurs reprogrammer.

Côté connectivité, la 8BitDo Ultimate 2 Wireless est une manette sans fil qui s’accompagne d’un dongle USB-C 2,4 GHz lui permettant d’être liée à un PC sous Windows ; grâce à la technologie 8Speed du fabricant, on a droit à une latence ultra-faible (moins de 1 ms) et à une connexion bien stable. On peut aussi l’utiliser en Bluetooth avec un smartphone Android. Avec un câble USB-C, vous pourrez aussi l’utiliser en filaire si besoin, notamment avec une Xbox.

Un modèle qui s’adapte à chaque jeu

Notez que cette 8BitDo Ultimate 2 Wireless est munie de joysticks TMR, un type de sticks qui reste assez rare aujourd’hui et qui promet une excellente précision tout en éliminant les problèmes de drift. Il s’agit d’une évolution des sticks à effet Hall, très populaires aujourd’hui.

Par ailleurs, la manette embarque un petit interrupteur permettant de switcher entre deux modes pour les gâchettes : les adeptes des jeux de course, dont les accélérations de véhicules doivent être progressives, préféreront utiliser les gâchettes linéaires à effet Hall, tandis que les pros des jeux de combat utiliseront le mode plus sensible et rapide.

Enfin, l’Ultimate 2 Wireless s’accompagne d’un dock de chargement qui permet non seulement de la recharger, mais aussi de la ranger une fois la partie terminée. Avec sa batterie de 1 000 mAh, la manette peut en théorie vous permettre de jouer une vingtaine d’heures avant de devoir la reposer sur la station.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à lire notre guide sur les meilleures manettes de jeux pour smartphone Android.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.