Cette Nintendo Switch 2 ne coûte que 310 euros, mais elle est spéciale

Nintendo a prévu une édition spéciale de sa Switch pour son territoire d’origine, mais elle est très nationalisée.

Durant l’heure et demie de présentation de la Switch 2 et de son line-up de lancement, Nintendo s’est bien gardé d’annoncer le prix de la console. Ce n’est qu’après que l’on a pu le découvrir sur son magasin en ligne et ce serait un euphémisme de dire qu’il fait couler beaucoup d’encre depuis.

470 euros sans jeu et 510 euros avec Mario Kart World. Voilà des prix qui se rapprochent dangereusement de ceux de Microsoft ou Sony sans pour autant égaler les performances visuelles des PS5 et Xbox Series X. Pire, malgré les évolutions techniques, on aura tout de même un écran LCD moins bon que l’écran Oled de la dernière Switch.

La Switch 2 à 310 euros

Il existe cependant un pays dans lequel on peut toucher la Switch 2 à meilleur prix. Elle y est moins chère même que la Switch à sa sortie. Nintendo a décidé de favoriser son pays d’origine, le Japon, en y lançant une version dédiée à 49 980 yens, soit 310 euros environ.

Mais voilà, même si vous avez prévu un voyage au pays du Soleil Levant, nous vous déconseillons fortement l’acquisition de ce modèle.

Nintendo indique précisément que son système est uniquement en japonais, que ce modèle est uniquement destiné à être utilisé au Japon et qu’il ne fonctionnera qu’avec un compte Nintendo japonais.

Aucune mention n’est faite quant aux jeux insérés dedans ou achetés sur le store. Seul espoir, que malgré un langage système en japonais on puisse jouer avec des cartouches européennes. Nintendo ne le précise pas.

Pour nous autres européens, Nintendo raye définitivement la mention de console familiale abordable avec ce nouveau modèle. Semble être visé un public adulte comme les démonstrateurs qui émaille dans les images marketing de Nintendo. Des adultes qui profiteront des touches ZL et ZR élargies et des sticks plus grands.

