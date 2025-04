Voici les prix de la Nintendo Switch 2 en France : un positionnement premium

Nintendo a enfin levé le voile sur le prix de la Switch 2 lors de son Direct du 2 avril 2025 . Mais attention, le tarif risque de surprendre – et pas forcément dans le bon sens. On fait le point sur les prix, les bundles, et les dates à retenir pour ne rien manquer.

La Nintendo Switch 2 arrive avec deux options de prix. La version de base, sans jeu, sera vendue à 469,99 euros. Si vous voulez un bundle avec Mario Kart World inclus en version numérique, il faudra débourser 509,99 euros.

Comparé à la Switch originale, lancée à 329,99 euros en 2017, c’est une sacrée hausse. Même en prenant en compte l’inflation et les améliorations techniques (écran Full HD 120 Hz, 4K en mode docké, 256 Go de stockage), ce tarif place la Switch 2 dans une gamme premium, presque au niveau d’une PS5 Slim ou d’une Xbox Series S.

Un prix qui fait débat

Soyons honnêtes : 469,99 euros, c’est cher pour une console hybride, même avec des specs solides. La Switch 2 promet une expérience améliorée, avec des fonctionnalités comme le « mouse mode » des Joy-Con, des jeux en 4K HDR sur TV, et un line-up de lancement alléchant (Hogwarts Legacy, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Split Fiction). Mais ce prix pourrait freiner certains joueurs, surtout ceux qui attendaient un tarif plus proche des 399 euros, comme certaines rumeurs le laissaient espérer. Le bundle à 509,99 euros avec Mario Kart World est un peu plus intéressant, mais reste un investissement très important.

Nintendo a aussi confirmé les dates clés. Les précommandes ouvriront dès le 8 avril 2025, soit dans quelques jours seulement. Si vous voulez être parmi les premiers à mettre la main sur la Switch 2, il faudra être rapide – on sait que les stocks risquent de partir vite, comme pour la Switch à ses débuts. Le lancement officiel, lui, est fixé au 5 juin 2025, pile à temps pour l’été et les vacances.

Que penser de ce positionnement ?

Avec un prix aussi élevé, Nintendo mise clairement sur la qualité et la polyvalence de sa console. La Switch 2 s’annonce comme une machine puissante, capable de rivaliser avec des portages ambitieux comme Elden Ring ou Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, tout en offrant des exclusivités comme Donkey Kong Bonanza ou Kirby Air Riders. Mais ce tarif pourrait diviser les fans, surtout ceux qui espéraient une console plus accessible. Reste à voir si les performances et le catalogue de jeux justifieront l’investissement.