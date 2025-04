Nintendo Switch 2 : comment suivre le Direct et à quoi s’attendre

Le compte à rebours est lancé ! Nintendo s’apprête à lever le voile sur sa très attendue Switch 2 lors d’un Nintendo Direct diffusé en direct ce mercredi 2 avril 2025. Si vous êtes un fan de Mario, Zelda ou simplement curieux de découvrir la prochaine révolution du jeu vidéo… vous êtes bon endroit.

Pas besoin de chercher bien loin pour suivre ce grand moment. Nintendo diffusera son Direct spécial Nintendo Switch 2 sur sa chaîne YouTube à 15h chez nous en France.

La durée ? Officiellement 60 minutes, mais connaissant Nintendo, attendez-vous à un rythme soutenu avec zéro temps mort.

Si vous avez peur de rater le coche, pas de panique : les rediffusions seront disponibles juste après sur la même chaîne.

Nous prévoyons un direct sur notre chaîne Twitch, ainsi qu’un direct par écrit sur Frandroid.com, en plus des articles habituels.

On vous conseille également de télécharger l’application Nintendo Today!, Nintendo va l’utiliser pour communiquer.

Nintendo Today! Télécharger gratuitement

Les grandes annonces qu’on espère (et qu’on prédit !)

Commençons par les bases : le prix et la date de sortie. Nintendo devrait logiquement profiter de ce Direct pour annoncer quand la Switch 2 arrivera dans nos mains – les rumeurs parlent de juin 2025 – et combien il faudra débourser. Les estimations tournent autour de 399 à 449 dollars, on s’attend à un prix entre 450 à 500 euros.

Côté design, on a déjà eu un aperçu en janvier : une console noire élégante, des Joy-Cons (les manettes détachables) qui semblent se fixer par magnétisme, deux ports USB-C et une béquille intégrée. Mais le clou du spectacle, c’est ce mystérieux « bouton C ». Certains pensent qu’il servira à des fonctions de chat ou à une expérience multijoueur inédite. Réponse aujourd’hui.

Et les jeux, dans tout ça ? Un nouveau Mario Kart a été teasé, et ça suffit déjà à faire saliver. Mais on espère aussi des surprises : un Super Mario flambant neuf, une version boostée de Zelda: Tears of the Kingdom ou même un clin d’œil à Animal Crossing. Nintendo a aussi confirmé la rétrocompatibilité – vos jeux Switch marcheront sur la Switch 2, même si quelques exceptions pourraient exister. De quoi rassurer les collectionneurs.

Pour pimenter le tout, Nintendo prévoit des « Switch 2 Experience » dans des villes comme Paris, Londres ou New York dès ce mois-ci. L’idée ? Tester la bête en vrai avant son lancement. Et si les éditeurs tiers (comme Ubisoft ou Capcom) devraient montrer leur soutien, en annonçant des jeux déjà lancés sur Xbox Series et PS5, ne vous attendez pas à une avalanche d’annonces de portages tout de suite – Nintendo garde ses cartes près du cœur.