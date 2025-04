Avec GameShare, la Switch s’inspire de la meilleure fonctionnalité de It Takes Two et Split Fiction

Nintendo facilite le jeu multijoueur en local et en ligne avec GameShare, une fonctionnalité compatible sur les deux consoles Switch.

On ne les attendait pas sur ce terrain et cela semble pourtant si logique : Nintendo va faciliter le jeu multijoueur en local et en ligne avec une fonctionnalité qu’on a déjà vue sur PC et console.

Avec l’introduction de GameShare, plusieurs joueurs pourront jouer en même temps à un même jeu, sans pour autant tous les posséder.

Un seul jeu pour 4 joueurs

GameShare permet à un utilisateur de « partager » un jeu avec trois autres consoles Switch en local, qu’il s’agisse de la première ou de la prochaine Switch 2. Les trois autres joueurs n’auront pas à acheter le jeu pour y jouer en avec vous, mais il faudra cependant être dans la même pièce.

La fonctionnalité est disponible en local pour les deux générations de Switch, alors que la Switch 2 se réservera une option exclusive. Les possesseurs de la future console pourront ainsi jouer à plusieurs en ligne avec un seul exemplaire de jeu compatible.

Dans ce cas de figure, un abonnement payant au service Nindendo Switch Online est nécessaire pour et il sera possible d’utiliser la fonctionnalité GameChat pour communiquer vocalement avec ses partenaires de jeu.

Nintendo s’inspire directement du Pass Ami introduit par Hazelight Studios pour ses deux énormes succès It Takes Two et le récent Split Fiction. Les deux titres se focalisent sur le jeu en coopération à deux et n’obligent en aucun cas un second joueur à posséder le jeu sur leur PC ou console.

GameShare sera implémenté dans des jeux existants via des mises à jour gratuites, alors que la fonctionnalité pourra être exclusive à certains jeux Nintendo Switch 2 à l’avenir.