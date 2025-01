La rétrocompatibilité de la Switch 2 est « la meilleure décision », selon Nintendo

La Switch 2 sera rétrocompatible avec les jeux de la première Switch. C’était la meilleure direction à prendre, explique Nintendo.

C’est désormais officiel, il y aura bien une Switch 2 chez Nintendo. Si l’on n’a encore aucune date de sortie ni de prix ni même de caractéristiques, on a déjà pu apprécier son nouveau design.

Nouveau est un grand mot puisqu’il n’est qu’une évolution de la Switch actuelle. Ecran plus grand, pied évidé et Joy-cons aimantés, voilà ce qui retient notre attention. Mais Nintendo a aussi légèrement abordé la partie logicielle de sa console en indiquant qu’elle sera rétrocompatible avec les jeux Switch, et ce, tant avec les cartouches physiques qu’avec les titres dématérialisés de l’eShop.

Dans un courriel de réponse envoyé à GameFile, Nintendo explique que la décision d’apporter une rétrocompatibilité à la Switch 2 a été prise en pensant aux joueurs actuels qui possèdent déjà une ludothèque Switch. « La Nintendo Switch est utilisée par de nombreux consommateurs et nous avons décidé que la meilleure direction à prendre serait de permettre aux consommateurs de jouer à leurs jeux Nintendo Switch déjà achetés, sur la console qui succède à la Nintendo Switch. »

Une solution pour faire basculer 146 millions de joueurs

Pour l’heure, on ne sait rien de la ludothèque de la Switch 2 si ce n’est qu’elle pourra au moins reposer sur les succès de son aînée.

Ajoutons que la rétrocompatibilité sera effective dans une certaine limite puisque quelques jeux ne pourront que rester sur leur support d’origine, comme Nintendo Labo. Moins problématique, on a Ring Fit Adventure, mais il suffirait d’une mise à jour pour que le Ring-Con soit compatible avec la nouvelle console.

En attendant, Nintendo semble beaucoup capitaliser sur cette rétrocompatibilité. Il aurait tort d’en faire autrement. Avec 146 millions d’unités écoulées depuis sa sortie, c’est l’une des consoles les plus vendues, derrière la Nintendo DS et la PS2. Autant dire que le parc de joueurs à réorienter vers la Switch 2 est colossal et que ce serait une mane financière facile.

Pour aller plus loin

