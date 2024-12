« Nintendo semble heureux de laisser pourrir l’eShop » : la Nintendo Switch a un problème

Avec la Nintendo Switch, la boutique de jeux eShop est devenu un grand succès pour le constructeur japonais.

C’est désormais le lieu privilégié pour de nombreux joueurs et joueuses quand ils souhaitent acheter de nouveaux jeux en numérique, ou plus simplement télécharger des démos.

Problème, le nombre de jeux proposé semble submerger les équipes de modérations de Nintendo. Les développeurs se retrouvent face à de la concurrence de jeux contrefaits.

Le problème n’est pas entièrement nouveau, mais semble s’amplifier de semaine en semaine. Un exemple récent a fait beaucoup parler de lui, celui du jeu vidéo Unpacking.

Il s’agit d’un jeu indépendant sorti sur console en 2021 et sur mobile en 2023. Il a gagné de nombreuses récompenses pour sa mécanique d’apparence très simple, mais son message poignant et son travail sur le design audio.

Sur Bluesky, l’un des auteurs du site Vooks a mis en lumière la concurrence déloyale subit par Unpacking.

On pouvait trouver sur l’eShop une fausse version « Unpacking Deluxe Edition » vendue 10 dollars moins cher que l’original.

Nintendo semble heureux de laisser pourrir l’eShop, les déchets de l’IA ne suffisaient plus, nous avons maintenant une violation pure et simple du droit d’auteur. Avec la prochaine console rétrocompatible, ces conneries ne peuvent plus continuer.