Il y a un problème avec le lancement de la Nintendo Switch 2

Aucun test de la presse sera publié par la presse spécialisée au lancement de la Nintendo Switch 2 et c’est un problème.

Cette semaine est marquée par le lancement commercial de la Nintendo Switch 2. C’est un événement à plus d’un titre. D’abord parce que le lancement d’une nouvelle génération de console n’arrive pas tous les jours, de surcroit pour Nintendo.

Également parce qu’elle prend la suite de ce qui finira par être la console la plus populaire de l’histoire du jeu vidéo (dans un mouchoir de poche avec la PlayStation 2 toujours officiellement sur le trône).

Malheureusement, Nintendo profite également de cet événement pour créer un précédent qui nous alerte : la presse ne pourra pas tester la console avant sa mise en vente.

Pourquoi c’est un problème ?

Les tests de produits par la presse spécialisée nous paraissent cruciaux pour permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé. Ils permettent de souligner les forces d’un produit, mais aussi de démystifier certains éléments du marketing de la marque, identifier les failles.

Dans le cas d’une console de jeu, cela veut dire aussi que la presse ne pourra proposer aucune évaluation des jeux proposés au lancement ou des accessoires.

Nintendo Switch 2 // Source : Frandroid

Pour permettre à la presse de proposer ses tests dans de bonnes conditions, les marques, ou les éditeurs dans le cas du jeu vidéo, proposent l’accès à leur produit en amont de la sortie. Plus le jeu ou le produit est proposé en avance à la presse, et plus cela dénote un grand degré de confiance de la part de ses créateurs.

À l’inverse, en particulier dans le domaine du jeu vidéo, et la presse le sait, quand un éditeur lance un jeu sans avoir proposé à la presse des reviews en avance, c’est très rarement bon signe. L’éditeur s’offre ainsi quelques ventes à l’aveugle avant la publication de tests peu élogieux. C’était le cas de Cyberpunk 2077 lors de son premier lancement sur PS4 et Xbox One. Un lancement si catastrophique que Sony avait fait retirer le titre de son PlayStation Store.

Une situation anormale

Alors quand on apprend que Nintendo ne proposera pas à la presse de tester sa prochaine console, il y a forcément de quoi lever un sourcil. Ici nous évoquons la presse professionelle, mais les influenceurs sont logés à la même enseigne.

Si cette situation choque dans le domaine du jeu vidéo, c’est aussi parce qu’elle sort de la norme. Comme l’indique le site VideoGameChronicle, Nintendo envoi ses consoles à la presse en avance depuis plus de 20 ans. Même chose pour les autres constructeurs. Frandroid avait pu recevoir les Xbox Series X, S et la PlayStation 5 avant leur commercialisation pour tester en profondeur les machines et leurs jeux.

La Switch 2 cache-t-elle de mauvais secrets ?

Soyons honnête, on n’imagine pas vraiment la Nintendo Switch 2 avoir un défaut capital. La console est tellement importante pour Nintendo et se repose tellement sur les acquis de la génération précédente, que l’on ne voit pas où pourrait se situer le piège. Est-ce que la console a des problèmes de performances ? Une autonomie en berne ? Des bugs bloquants ? Impossible de le dire pour l’heure.

Alors, pourquoi ne pas proposer la console à la presse ? Officiellement, Nintendo évoque une mise à jour obligatoire du système disponible à partir du 5 juin, date de lancement de la console.

Le bouton C de la Nintendo Switch 2 // Source : Frandroid

La marque ne donne aucun détail sur le contenu de la fameuse mise à jour, alors que la console semble pourtant parfaitement capable de faire tourner certains titres comme Mario Kart World lors des sessions de démonstration que Nintendo a pu proposer.

De plus, ce ne serait pas la première fois qu’un produit est confié à la presse sans avoir totalement terminé son développement. Il arrive fréquemment que l’on nous prévienne que les appareils que nous testons recevront une mise à jour du firmware au lancement corrigeant un certains nombres de problèmes. Même chose pour les jeux vidéo, avec parfois une liste des bugs connus et corrigés dans la version avec patch day one.

Nintendo peut se le permettre

La réalité, c’est que cette situation ne causera sans doute aucun problème pour le lancement de la console. Les précommandes sont au beau fixe et Nintendo peut parfaitement se le permettre. La plupart des consommateurs n’en sauront rien.

Par ailleurs, l’importance de la presse spécialisée a grandement diminué dans la décision d’achat. La presse JV est plus que jamais moribonde. Le lancement de la Nintendo Switch 2 est un apport d’audience indéniable pour cette presse et l’absence de test lui portera un coup de canif supplémentaire.

Cela n’empêchera pourtant pas la multiplication d’articles et le test a posteriori, Frandroid inclus bien sûr. Autrement dit, il est peu probable que cette décision stratégique de la part de Nintendo ait un impact négatif sur la marque, la commercialisation de la console ou sa couverture médiatique.

Reste qu’il s’agit d’un précédent dommageable de la part de Nintendo, et dangereux pour les consommateurs. Ne pas permettre à la presse indépendante de faire son travail, ce n’est jamais une bonne nouvelle pour le client final.

Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide. Nous avons également eu la chance de prendre en main la Switch 2 en avant-première, voici notre premier avis par écrit et en vidéo.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour aller plus loin, lisez notre gros résumé écrit des annonces, découvrez les 10 secrets de la console révélés par ses créateurs dans « Nous avons demandé l’impossible à l’équipe hardware », plongez dans le mystère du bouton C avec « Nintendo Switch 2 : on sait désormais à quoi sert le nouveau bouton C », et explorez les avancées majeures dans « Nintendo Switch 2 : voici les 6 améliorations techniques de la console ». Nous avons également quelques déceptions, que l’on évoque ici.

D’ailleurs, les commerçants ont déjà lancé les précommandes de la Switch 2, la liste complète est disponible en cliquant ici, elle est mise à jour régulièrement.