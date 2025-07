Gaming PC à prix malin : montez votre propre tour à moins de 1400 € pour jouer en 2K

Assembler soi-même son premier PC est une expérience aussi stressante que satisfaisante. Pendant les soldes, PcComponentes a tout ce qu’il faut en magasin pour vous faciliter la tâche.

Comment bien disposer la pâte thermique sur le processeur ? Relier les ports façade de son boîtier à sa carte mère ? Quelle puissance d’alimentation choisir ? Monter son propre PC n’est pas nécessairement compliqué, surtout si on prend le temps de sélectionner les bons composants au préalable.

Au-delà de toutes les ressources disponibles en ligne pour vous assister à chaque étape du processus, c’est bien sur un choix avisé des éléments clés de la machine que repose la réussite de l’entreprise. Et cela commence par un revendeur informatique rapide et fiable, comme PcComponentes, dont nombre des milliers de références sont actuellement en promotion. L’occasion est trop belle pour ne pas la saisir.

La liste des composants principaux, à retrouver sur PcComponentes :

Un excellent rapport qualité-prix pour le duo CPU/GPU

Au cœur du réacteur se trouvent les deux composants essentiels pour afficher tous les jeux du moment dans les meilleures conditions. D’abord, le processeur : ce Ryzen 5 9600X signé AMD est un modèle référence, aussi remarquable pour sa puissance que pour son efficience. Il affrontera sans problème les défis d’aujourd’hui et de demain, en gaming comme pour l’applicatif lourd type montage vidéo ou retouche photo. Et pour le refroidir, le kit de watercooling ARCTIC Liquid Freezer III Pro fera parfaitement l’affaire.

Pour accompagner ce CPU véloce, notre choix s’est porté sur un modèle de GeForce RTX 5060 Ti signé MSI. Cette carte graphique de dernière génération offre 16 Go de VRAM et profite surtout de toutes les avancées logicielles de Nvidia. Le DLSS 4 accélère la fréquence d’images grâce à l’IA, améliore le rendu et en réduit la latence d’affichage. Maximiser les FPS dans un jeu compétitif ou profiter d’un rendu sublime en activant le mode Ray Tracing : ce GPU est capable de tout, en résolution Full HD ou 2K.

La MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS // Source : MSI

Plus de 110 ips sur Cyberpunk 2077 en RT Overdrive, plus de 140 sur Red Dead Redemption 2 en Ultra : ce GPU s’en tire remarquablement bien en résolution 2K malgré un tarif deux fois moins élevé que les modèles haut de gamme. C’est logiquement encore mieux en 1080p, ce qui conviendra parfaitement à celles et ceux qui arpentent les lobbys des jeux compétitifs du moment. MOBA, Versus Fighting, Battle Royale et autres FPS : rien ne résiste à la RTX 5060 Ti !

Une configuration équilibrée et fiable

Pour un PC que l’on monte soi-même, la carte mère n’est pas le composant sur lequel il faut faire des économies. C’est pourquoi le choix s’est porté sur une ASRock B850M Pro RS qui dispose d’une connectique fournie en plus d’options de personnalisation poussées via le BIOS. Parfait pour tenter l’aventure de l’overclocking. Celle-ci accueille deux barrettes de 16 Go de DDR5, pour 32 Go de RAM qui suffisent largement pour les jeux d’aujourd’hui.

Même constat pour l’alimentation Corsair, marque réputée pour la solidité de son matériel : la classification 80+ Bronze rassure, tout comme les confortables 750 W de puissance. Enfin, les prix relativement cléments côté SSD nous permettent de monter jusqu’à 2 To d’espace disque, avec un format NVME qui autorise des taux de transfert ultrarapides. Idéal pour raccourcir les temps de chargement en jeu.

Boitier MAG FORGE M100R black // Source : MSI

Seule petite touche d’exotisme de cette configuration, le MAG FORGE M100R signé MSI est un boîtier sobre et solide qui se paie le luxe, malgré son prix plancher, d’offrir 4 ventilateurs RGB dont les couleurs peuvent être contrôlées via un bouton. Avec sa vitre en verre trempé et son format micro ATX, il allie style et fonctionnalités sans prendre beaucoup de place : un bon compromis pour cette configuration gaming à prix malin.

Envoi rapide et sécurisé : l’assurance PCComponentes

Pour compléter cette configuration, vous pouvez vous associer un écran AOC de 27 pouces aux caractéristiques ronflantes. Résolution QHD, 240 Hz, 1 ms de temps de réponse, HDR 10 et 1300:1 de contraste : cette dalle Fast IPS est parfaite pour jouer sans faire exploser son compte en banque. Une petite manette Xbox à bas prix pour compléter le tout, et l’affaire est dans le sac.

L’écran Q27G42ZE // Source : AOC

Il ne manque plus qu’un clavier, une souris et un micro-casque pour compléter tout ça. Des périphériques à retrouver sur le catalogue extensif de PCComponentes, revendeur informatique espagnol également installé en France et dont le sérieux n’est plus à démontrer.

Configurateur bien troussé pour monter sa configuration sans se tromper, livraison gratuite dès 50 € d’achat, livraison express en trois jours maximum, garantie deux ans ou encore retour sans frais font ainsi partie des services proposés de base à toutes et tous. Un partenaire de choix pour assembler soi-même son tout premier PC de jeu.