Aucun jeu ne lui résiste : Topachat frappe fort avec un PC gaming full AMD ultime à moins de 2000 €

L’enseigne française joue la carte AMD avec une config PC gaming qui ne fait aucune concession, sauf sur son prix qui passe sous les 2000 € pendant encore quelques jours.

PC Stromboli // Source : Topachat

Spécialiste du PC gaming depuis plus de 25 ans, Topachat propose des configurations clés en main pour celles et ceux qui souhaitent profiter des derniers jeux du moment sans contrainte.

Parmi l’offre pléthorique de l’enseigne, une configuration 100 % AMD a attiré notre attention : avec son duo processeur et carte graphique musclé et son look agréable, le Stromboli est une tour équilibrée auquel aucun jeu vidéo ne résiste.

Le meilleur processeur gaming au monde

Topachat ne s’est pas trompé au moment de choisir le processeur de son Stromboli : c’est tout simplement le meilleur CPU dédié au jeu disponible à ce jour qui trône au centre de cette configuration de rêve. Successeur du très estimé Ryzen 7 7800X3D, le 9800X3D grappille encore des performances côté gaming tout en améliorant grandement son efficacité côté applicatif. AMD a optimisé sa technologie 3D V-Cache lui permettant d’empiler les cœurs, les slots mémoire et le système de refroidissement de manière à booster encore davantage la puissance et l’efficacité de l’ensemble.

Ryzen 9800X3D // Source : AMD

Gardés à température plus basse, les 8 cœurs gagnent chacun 500 MHz de cadençage, et 200 en mode boost par rapport au modèle précédent. Et contrairement à celui-ci, le 9800X3D est entièrement overclockable : les bidouilleurs patentés sauront tirer la quintessence de ce petit bijou de technologie, rassurés par le kit de watercooling fiable signé MSI pour refroidir la bête. Bref, le 9800X3D d’AMD est un monstre de puissance prêt à affronter les défis gaming les plus intenses.

RX 9070 XT, le GPU qui n’a peur de RIEN

Pour accompagner un tel composant, Topachat a judicieusement opté pour la très solide Radeon RX 9070 XT d’AMD. Cette carte graphique haut de gamme tire pleinement parti de la technologie de mise à l’échelle de la société américaine, le FidelityFX Super Resolution (FSR). Aujourd’hui dans sa version 4, il permet d’augmenter significativement la fréquence d’images en jeu grâce à des algorithmes puissants. Les gains peuvent atteindre plusieurs dizaines d’images par seconde sur certains jeux, comme Call of Duty: Black Ops 6 ou Horizon Forbidden West.

Source : AMD Radeon

FSR activé, la carte graphique est capable de faire tourner l’exigeant Cyberpunk 2077 en Ultra à plus de 160 ips en 2K. Pour Call of Duty Warzone, on est à plus de 265 ips dans la même résolution. Fort de ses 16 Go de mémoire vive DDR6, ce GPU est capable d’afficher tous les gros titres du moment, avec tous les paramètres graphiques poussés à fond, quelle que soit la résolution choisie. Rien ne semble pouvoir lui résister.

Une rare élégance

Le reste de la configuration de ce Stromboli monté par Topachat est au niveau. Les 32 Go de RAM sont confortables, tout comme les 2 To de SSD au format M.2. ultra-rapide en lecture comme en écriture. La carte mère ASRock offre une connectique fournie, tandis que l’alimentation de 850 W certifiée Gold permet de voir venir sans poser aucun souci côté fiabilité. Cette tour n’a pas de réel point faible, malgré son prix qui reste tout à fait acceptable compte tenu des possibilités offertes par la machine.

Le boitier 4000D Airflow // Source : Corsair

Le tout est monté dans un boîtier Corsair 4000D Airflow particulièrement élégant, qui laisse apparaître à travers sa vitre tout le savoir-faire de Topachat en matière de gestion des câbles et de qualité de montage. Comme la RX 9070 XT, la tour s’affiche dans un coloris blanc agréable qui procure un style certain à ce Stromboli, que chacun peut personnaliser à sa guise avec un peu de RGB.

Une configuration idéale à moins de 2 000 euros

Initialement proposé à 2199,99 €, le Stromboli de Topachat s’affiche pendant encore quelques jours au prix de 1999,99 € avec le code PRODIGY. Difficile de trouver mieux dans cette gamme de prix, surtout avec les nombreux problèmes d’approvisionnement qui émaillent le marché du composant informatique aujourd’hui. La sérénité est absolue de ce côté-là avec Topachat, réputé pour son sérieux depuis la fin du siècle dernier.

L’enseigne a plus de 25 ans d’expérience dans la vente et le montage de PC gaming et s’approche du million de configurations montées depuis 1999. Ses techniciens assurent un montage propre et testent rigoureusement chaque machine avant de procéder à l’envoi. Un configurateur efficace, des prix agressifs, un excellent service client et une livraison express en 48 heures : Topachat est une valeur sûre du commerce électronique français.