Le GPU intégré à ce nouveau processeur AMD… battrait à lui seul une RTX 4060

Une nouvelle puce AMD a été aperçue avant l’heure dans un benchmark. Rattachée à la future gamme Strix Halo cette dernière intègre une partie graphique Radeon RX 8060S capable de surclasser, si l’on en croit ce premier résultat, rien de moins qu’une RTX 4060.

Une puce mobile AMD Ryzen, pour illustration // Source : AMD

Strix Halo. Ça vous dit quelque chose ? C’est normal. Cette nouvelle génération de processeurs mobiles hautes performances a déjà fait l’objet de plusieurs fuites ces derniers mois. Sa particularité serait notamment d’embarquer une partie graphique Radeon nettement plus musclée que ce que l’on trouvait jusqu’à présent chez AMD ou même chez Intel.

Cette piste d’un iGPU particulièrement puissant se confirme aujourd’hui un peu plus au travers d’un benchmark en fuite, relayé sur X par le compte All_the_Watts, et repris par le site spécialisé PCGamesN.

On y découvre le score qu’aurait réussi à obtenir la Radeon RX 8060S intégrée à l’une de ces futures puces Strix Halo, attendues au CES. Et en l’occurrence, ça tabasse : cette partie graphique intégrée semble en effet capable de surclasser une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 4060.

La puissance graphique d’une 4060 dans un APU AMD ?

Ce premier constat mérite néanmoins d’être pris avec un peu de distance. Car si le compte ayant relayé ce benchmark est fiable, le benchmark en lui-même semble provenir de 3D Mark Time Spy.

Relativement ancien, cet outil ne gère pas certaines fonctionnalités graphiques demandeuses en ressources, comme le ray-tracing. Le résultat obtenu concernerait donc avant tout les performances de la Radeon RX 8060S en rastérisation… et donc sans ray tracing actif. Sur ce terrain en particulier, il est donc tout à fait possible que la RTX 4060 conserve une belle longueur d’avance.

Notons par ailleurs que cette fuite ne nous renseigne pas du tout sur la configuration employée. On y découvre uniquement le score graphique obtenu par l’iGPU, ainsi que l’indice de performance obtenu cette fois le CPU. Rien de plus.

Source : All The Watts!! via PCGamesN

Ces précisions étant faites, le score de 12 516 points validé par la future Radeon RX 8060S est particulièrement élevé pour une solution graphique intégrée. À titre de comparaison, la RTX 4060 obtient pour sa part 10 620 points sur cet outil, tandis que la RTX 4060 Ti y glane 13 507 points.

En termes de puissance graphique « brute », la nouvelle solution d’AMD semble donc particulièrement prometteuse. Elle devrait permettre d’offrir de solides performances en jeu à toute une nouvelle génération de produits, le tout, sans carte graphique dédiée.

Cela étant, cet iGPU risque de s’appuyer principalement sur la mémoire système, plus que sur de la mémoire vidéo (VRAM), ce qui pourrait impacter ses performances. Et comme nous l’avons dit plus haut, la RTX 4060 risque fort de garder l’avantage sur le ray-tracing.